Balıkesir\'de Sokak Hayvanlarına \'Can Dost\' Desteği

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yenileyerek hizmete sunduğu yerinde hayvan bakım ve tedavi aracı "Can Dost" bugün Savaştepe'de hizmet vermeye başladı. Can Dost, her gün farklı ilçelere giderek sokak hayvanlarının sağlık taramalarını ve tedavilerini yapacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yerinde hayvan bakım ve tedavi aracı Can Dost, Savaştepe Hürriyet Meydanı'nda hizmet vermeye başladı. Can Dost, 17 Aralık Salı gününe kadar 20 ilçenin her birinde farklı günlerde hizmet verecek. Büyükşehir'in Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü hekimleri, gün boyu Savaştepe'deki Hürriyet Meydanı'nda sokak hayvanlarına hizmet verecek. Sokak hayvanlarına parazit uygulaması, kuduz aşısı ve tedavisi yapılacak.

Can Dost'un ikinci durağı 20 Kasım Çarşamba günü (yarın) Bigadiç Pazar Yeri olacak. Tüm ilçelerde saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında hizmet verecek Can Dost; 21 Kasım Perşembe günü Sındırgı Cumhuriyet Meydanı, 22 Kasım Cuma günü Kepsut Cumhuriyet Meydanı, 25 Kasım Pazartesi günü Dursunbey Kent Meydanı, 26 Kasım Salı Balya Cumhuriyet Meydanı ve 27 Kasım Çarşamba İvrindi Atatürk Meydanı'nda olacak.

28 Kasım Perşembe günü Havran eski belediye binası önünde sokak hayvanlarına tedavi hizmeti sunacak yerinde hayvan bakım ve tedavi aracı; 29 Kasım Cuma günü Edremit Akçay Sarıkız Meydanı, 2 Aralık Pazartesi günü Burhaniye Cumhuriyet Meydanı, 3 Aralık Salı günü Gömeç Cumhuriyet Meydanı ve 4 Aralık Çarşamba günü Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda olacak.

5 Aralık Perşembe günü Susurluk Heykel Meydanı ve 6 Aralık Cuma günü Manyas Atatürk Meydanı'nda sokaktaki canları tedavi edecek mobil tedavi aracı; 9 Aralık Pazartesi günü Gönen Hükümet Meydanı, 10 Aralık Salı günü Bandırma Cumhuriyet Meydanı, 11 Aralık Çarşamba günü Erdek Cumhuriyet Meydanı ve 12 Aralık Perşembe günü Marmara Adası'nda yer alacak. Can Dost, 16 Aralık'ta Karesi Millet Bahçesi'nde ve 17 Aralık'ta da Atatürk Parkı'nda hizmet verecek.