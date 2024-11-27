\'Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu\' ilk toplantısını yaptı

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İSTANBUL'da bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

'Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması, özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamalarının ve mevzuatın incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi' amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında TBMM'de toplandı. Başkan Şan, toplantıya başlamadan önce katledilen bebeklerin ailelerine başsağlığı diledi. Şan, "Komisyonumuzun tüm siyasi partilerin eşit katkı deneyimleri ile şeffaf tarafsız bir şekilde çalışmalarını sürdüreceğini sizlere tekrar söylemek istiyorum. Malumunuz araştırma komisyonu olarak bizler yargı merci değiliz. Gerek Anayasa'nın 98'inci maddesi, gerekse de Meclis iç tüzüğünün 104'üncü maddesi, 'Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir' şeklinde ifade etmektedir. Zaten toplum vicdanını derinden yaralayan bu olayda yargıya intikal etmiş, bebeklerin ölümlerine neden olan çete üyeleri adalet önünde hesap vermeye başlamıştır" dedi.

Şan, ayrıca komisyonun amacının benzer yapıların bir daha asla üreyememesi için idari ve yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesine vesile olmak olduğunu kaydederek, "Burada çözümün başka bir boyutuna odaklanacağız. Denetim ve yaptırım mekanizmalarının güçlendirilmesi için öneriler sunacak, sağlık hizmetlerinin şeffaf, adil ve erişilebilir hale gelmesi için çalışacağız" diye konuştu.

'GECİKMEDEN HAREKETE GEÇMİŞ OLSALARDI 10 BEBEK HAYATINI KAYBETMEYECEKTİ'

Toplantıda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İstanbul'daki 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasına ilişkin, "Bütün ihmallerin raporlanarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve adliyeye gönderilmiş olması gerekir. Doğal olarak da Sağlık Bakanlığı'nın bu işten haberdar olduğunu varsaymamız gerekir. Gecikmeden harekete geçmiş olsalardı 10 bebek belki de hayatını kaybetmeyecekti. Çünkü 10 bebek dinlemeler yapılırken, hatta İl Sağlık Müdürlüğü denetimine de gitmişken bu ara sürede hayatını kaybetmiştir" dedi.

'SAVCILIK NİYE ARA YAKALAMA YAPMADI?'

Olayların olduğu esnada savcılığın teknik ve fiziki takip yaptığını söyleyen Özer, "Bu teknik ve fiziki takip esnasında bebeklerin, hatta bir ifadede şöyle bir cümle geçiyor; 'Öldür bebeği. Öldüreyim öldürmesine de öldürsem bir dert öldürmesem bir dert.' Emniyet, savcılığa yapması gereken bildirimi yapmış mıdır, yapmamış mıdır bilmiyoruz. Savcılık ara yakalama niye yapmamıştır? Bunu bilmiyoruz. Ama sizin konuşmanızda tüm birimlerin en hızlı şekilde harekete geçtiği, geçiyor" diye konuştu.

'KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA ETMENİZ GEREKTİĞİ KANAATİNDEYİZ'

İl Sağlık Müdürlüğü denetçilerinin 2023 yılında yaptığı denetimlerde iddiaya konu olan hastanelerin yenidoğan yoğun bakım servislerinde usulsüzlükler tespit ettiğini ancak hastanelerin 2024 yılının ekim ayında ruhsatlarının iptal edildiğini söyleyen Özer, "Tüm bunlar ortadayken siz hem İl Sağlık Müdürlüğü'nü hem de Sağlık Bakanlığı'nı kusursuz görüyorsunuz ve buna ilişkin konuşma yapıyorsunuz. Yaptığınız bu konuşmanın üzerinden 24 saat bile geçmeden de burada araştırma komisyonuna başkan seçiliyorsunuz Sayın Başkan. Sizin tarafsızlığınızı ortaya koymanız gerekir. Özür dileyerek söylüyorum ki sizin başkanlığınızda yürüyecek bir komisyonun ne yazık ki tarafsızlığı sorgulanmaya mahkum olacak. Çünkü bu komisyon sadece kamuoyunda gündeme gelen çeteleri değil, sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi sistemin yanlışlarını, eksiklerini, ihmali olan kamu görevlerini ki buna bakanlar, bakanlık personelleri denetim yapmakla sorumlu olanların hepsi dahildir. Sayın Şan, komisyon başkanlığı görevinden ayrılmanız gerektiği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Şan ise "Teşekkür ediyoruz Sayın Vekilim. Tabii sizin şahsi kanaatiniz saygı duyuyoruz. Bizim burada amacımız kim haksız, kim suçlu, kim ne kadar ceza almalı değil" dedi.

Ardından söz alan CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ise bu olayın 17 hastane ve adı geçen 40 kişi ile sınırlı olmadığını belirterek, "Bu komisyon sizin de vurguladığınız gibi yalnızca bebek ölümleriyle değil, özel sağlık sektörünün sunduğu tüm hizmetleri bir masaya yatıracak, mercek altına alacak bir perspektifle çalışacak. Bu bağlamda dönemin karar vericilerinden başlayarak bu tartışmaların yürütülmesinde büyük yarar var" diye konuştu.

DEM PARTİLİ GERGERLİOĞLU: HABER VERMEDEN DENETİME GİTMEK LAZIM

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise çok gecikmeden harekete geçilmesi gerektiğini ve istismarların hala devam ediyor olabileceğini ifade etti. Gergerlioğlu, "Halen ölmek üzere olan, öldürülmek üzere olan bebekler olabilir. Lütfen bu konuda hepimiz duyarlı olalım. İstismar devam ediyor olabilir. Yakalanmayan kimseler olabilir. İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun eski bir alışkanlığı vardı. Son zamanlarda bıraktı. Bu tür ağır ihlaller oluşturan durumlarda haber vermeden gitmek lazım Sayın Başkan. Haber vererek gidersek tüm önlemler alınır, hiçbir şey görmeden bir gezinti yapıp döneriz. Lütfen bu konuda duyarlı olalım" dedi.

Gergerlioğlu ayrıca, komisyonda, bebeği ölen mağdur ailelerin de dinlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bana bir başvuru vardı, bütün bu olaylar çıkmadan 2 yıl önce şu anda kapatılan bir hastaneyle ilgili şikayeti olan, bebeği orada zarar gören bir kişi var. Sağlık Bakanlığı'na o kişinin bebeği hakkında soru önergesi vermiştik. Bu kişi de 2 yıldır Sağlık Bakanlığı'ndan sonuç bekliyor" diye konuştu.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ise iddianameye dahil edilmeyen, hastanelerde çalışanların komisyonda dinlenmesi gerektiğini ifade etti. Komisyonun her perşembe saat 11.00'de toplanmasına karar verildi, ardından toplantı sona erdi.