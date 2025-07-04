Bisiklet Turizmi Hedefi 10 Milyar Avro - Son Dakika
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Bisiklet Turizmi Hedefi 10 Milyar Avro

Bisiklet Turizmi Hedefi 10 Milyar Avro
04.07.2025 09:51
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Yaşacan, Türkiye'nin bisiklet turizminden 10 milyar avro alabileceğini ve gelişim için planlamanın önemini vurguladı.

BİSİKLET Turizmi Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Avrupa'nın bisiklet turizminde hedefinin 75 milyar avro olduğunu belirterek, "Biz master planla beraber iyi sahip çıkarsak bu kitleye, yüzde 10'unu almamız çok kolay. 75 milyar avronun en az 10 milyarını alırız. Bunu çok iyi planlamamız lazım. Bizim her şeyimiz hazır, sadece bir iki dokunuş lazım" dedi.

Uluslararası Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Bisiklet Turizmi Derneği tarafından düzenlenen bisiklet yarışları, ülke tanıtımına katkı sağlıyor. Ocak, şubat ve mart aylarında yapılan yarışlarla kış ayı yarışları sona ererken, temmuz ve ağustos aylarındaki yaz dönemi etapların ise Erciyes ve Isparta'da düzenlenmesi bekleniyor. Bisiklet yarışlarının Türkiye'de yaygınlaşmasıyla beraber bisiklet dostu otellerin sayısı da artmaya başladı. İspanya'da 1200'den fazla bisiklet dostu otel yer alırken, Antalya'da ise bu sayı 40.

'BİZİM DE BU PASTADAN YARARLANMAMIZ LAZIM'

Bisiklet Turizm Derneği ve eski Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Şamil Yaşacan, bisiklet destinasyonunda şu anda başlangıç aşamasında ve emekleme döneminde olduklarını söyledi. Yaşacan, "Bu yavaş yavaş yürüyüşe, koşmaya kadar gidecek. Bisiklet için bir master planı hazırlanması ve geliştirilmesi gerekiyor. Bisiklet dostu otel olduğu gibi, bunu daha genele yayarak, yollarımızı, kafelerimizi, bölgelerimizi devletimizin belirlemesi lazım. Turizm Bakanlığı ve devletimiz bunu zaten yapmaya başladı ve ilerlemede gayet güzel gidiyor. Avrupa bizden en az 50 sene önde. Onların şu an bisikletten kazandıkları para geçen sene 52 milyar avroydu. Avrupa'nın bisiklet turizminden bu sene bölgesel olarak kazanmak istedikleri para ise 75 milyar avro civarında. Türkiye olarak bizim de bu pastadan yararlanmamız lazım. Türkiye'ye gelenler doğamızı, havamızı lojistiğimizi çok iyi görüyor ve değerlendiriyorlar. Biz de bunu daha hazır hale getirip, devlet politikası haline getirmemiz gerekiyor. Bisiklet turisti, golf müşterisinden daha zengin, daha kaliteli, daha nitelikli bir müşteri kitlesi" diye konuştu.

'75 MİLYAR AVRO'DAN ÜLKEMİZE EN AZ YÜZDE 5-10 ÇEKERİZ'

Devlet olarak bisiklet turizmine önem verilmesi gerektiğini kaydeden Yaşacan, Bisiklet Federasyonu'nun yaptığı organizasyonların büyük bir tanıtım olduğunu belirterek, "Biz de yaz ve kış aylarında Rusya'nın yarışlarını yapıyoruz. O yarışlar çok önemli çünkü bisiklet sevenler bu yarışlara hem dikkat ediyor hem televizyonlardan hem de sosyal medyadan seyrediyorlar. Bunlar ülkemiz için çok değerli tanıtım. Çünkü milyonlarca bisikletçi tarihi yerleri geziyor. Deniz, güneş, plaj müşterisinin dışında çok daha kaliteli ve ülkemize faydası olacak bir müşteri kitlesi. Biz de 'Yarışlarla ülkemize gelebilirsiniz' mesajı veriyoruz. Bununla beraber ülkemizin büyük tanıtımı oluyor. Bunu çekersek ülkemiz Avrupa'nın 75 milyar avro hedefinden en az yüzde 5-10'unu alır" dedi.

'BİSİKLETE SAHİP ÇIKILIRSA ÖNLERİNE GEÇERİZ'

İspanya'da bisiklet dostu otel sayısının 1200'lerde olduğunu, Türkiye'de bu rakamın 40'a ulaştığını ifade eden Şamil Yaşacan, "Bölgelerdeki oteller de bisikletin ne kadar değerli olduğunu anladı. Yavaş yavaş bisiklet dostu otel olmaya başladılar. Halkımız eğer bisiklete sahip çıkarsa bu turizmde dünyada çok önemli yerlere geleceğiz" diye konuştu.

'GELENLER 3-4 AY KALIYOR'

Bisiklet yarışlarına Çin'den, Japonya'dan, Kore'den, Endonezya'dan, Afrika'dan, Arap ülkelerinden katılım sağlandığına dikkati çeken Yaşacan, "Kışın yapılan yarışlara yüzlerce takım geldi. Bunun bir de yaz dönemi var. Bunları da Erciyes ve Isparta gibi bölgelerimizde değerlendireceğiz. Bu yarışları federasyonumuzla beraber organize ediyoruz. Şu anda düşünülen yarış planı 4. Bu sene bu kadar az ama önümüzdeki senelerde en az 3-4 katına çıkacak. Çünkü olimpiyatlara hazırlık başlamadı. Önümüzdeki yıllarda gelen takımlar hem olimpiyat puanı alacak hem yarışlara katılacak hem de antrenmanlarını yapacak. Gelen takımlar 3-4 ay kalıp gidiyor" ifadelerini kullandı.

'BİSİKLET TURİSTİ ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR TANITIM'

Gelen sporcuların yarış esnası ve sonrasını, sosyal medyalarında paylaştıklarını vurgulayan Recep Şamil Yaşacan, bisiklet turizminin ülke adına büyük bir tanıtım olduğunu belirterek, "Bisikletçiler ve sporcular denize girip sadece bir otelin güzelliklerini sosyal medyada paylaşmıyor. Bunlar günde en az 100 kilometre yol yapan bir kitle. Bizim bütün yarışmalarımız tarihi mekanlardan başlıyor ve devam ediyor. Bütün sporcular da bunları sosyal medyada paylaşıyor ve milyonlarca takipçileri var. Böyle olunca ülkemizi daha iyi tanıyorlar. Zaten yollarımız gayet iyi. Milyon dolarları harcarsınız ama böyle bir tanıtım yapamazsınız."

'EN AZ 10 MİLYAR AVROSUNU ALIRIZ'

Yaşacan, "Avrupa bisiklet turizminde 75 milyar avro hedefine çıkarmayı amaçlıyor. Biz master planla beraber iyi sahip çıkarsak bu kitleye, bizim yüzde 10'unu almamız çok kolay. 75 milyar avronun en az 10 milyarını alırız. Bunu çok iyi planlamamız lazım. Bizim her şeyimiz hazır, sadece bir iki dokunuş lazım" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Turizm, Çevre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bisiklet Turizmi Hedefi 10 Milyar Avro - Son Dakika

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