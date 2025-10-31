Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşlarına boğuldular - Son Dakika
31.10.2025 15:43  Güncelleme: 18:04
Grand Kartal Otel yangını davasında otel sahibi Halit Ergül'ün de aralarında olduğu 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme çıkışında, yangında hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Otel yangınında doktor oğlunu kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, "Türk hukuk tarihinde emsal olabilecek müthiş bir karar" dedi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmada, sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, tutuklu sanıklar otelin sahibi Halit Ergül, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, otelin genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar'ı, 34 çocuğa karşı "olası kastla öldürme" suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.

11 sanık ayrıca, yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez "olası kastla öldürme" suçundan 24 yıl 11'er ay hapse çarptırıldı.

DİĞER CEZALAR

Heyet, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan Cemal Özer, Mehmet Salun'u 22 yıl 3'er ay, Doğan Aydın, Muharrem Şen, Kübra Demir 21 yıl 4 ay 15'er gün, Reşat Bölük, Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Ali Ağaoğlu, Aleyna Beşinci, İbrahim Polat, İsmail Karagöz, Sırrı Köstereli, Bünyamin Bal, Mehmet Özel, Yeliz Erdoğan 21'e yıl, Yigithan Burak Çetin 12 yıl, Bayram Ütkü 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3 SANIK BERAAT ETTİ

Heyet, Faysal Yaver, Ece Kayacan ve Enver Öztürk'ün beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, İbrahim Polat, İsmail Karagöz'ün tutuklanmasına, Doğan Aydın hakkında 'Konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi. Ayrıca 'Olası kast'tan hapis cezası verilen 11 sanık, 'Yaralama', 'Mala zarar verme' suçlarından çeşitli oranlarda hapse mahkum edildi.

"EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR"

Mahkeme çıkışında, yangında hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı aileler, gazetecilere açıklamalar yaptı. Yangında oğlu Ömür Kotan'ı kaybeden Zeynep Kotan, kararın emsal niteliğinde olduğunu belirterek, "Kararın ayrıntılarını tabii ki öğreneceğiz ama şu anda verilen karar emsal bir karar niteliğinde. Devamı gelecek bunun diye düşünüyorum. Bu birinci aşamaydı. Bizi burada siz de gördünüz. Hep birlikteyiz, hep bir aradayız. Hep bir arada mücadelemize de devam edeceğiz" dedi.

"HAKİM, İÇERİDEKİ MASALLARA KANMADI"

Yangında kardeşi Kıvanç, eşi Burcu ile yeğenleri Kerem ve Pelin Güngör'ü kaybeden Gözlem Güngör ise "Çok uğraştık. Çok umut ettik. Çok adaletli bir karar verdi hakim. Çok derdimizi anlattık. Her davaya geldik. Hakim çok adil, çok teşekkür ediyoruz. İçerideki masallara kanmadı. İçeride anlatılanlara inanamazsınız. Komediydi içerisi; ama hakime çok teşekkür ediyoruz. Bolu halkı da bizi yalnız bırakmadılar. Bu acımızın içinde mutlu olmak nasıl bir şey? İnanılmaz bir şey" diye konuştu.

DANIŞTAY 9. DAİRE BAŞKANI GENÇBAY: ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM

Otel yangınında doktor olan oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden müşteki Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mahkeme tarafından alınan kararın emsal olduğunu söyleyen Gençbay, "Evet, çok şükür arkadaşlar, aylardır süren bir yargılamadan sonra gelinen noktada yüce mahkeme az önce kararını açıkladı. Biz hiçbir zaman adaletten umudumuzu kesmedik. İlk günden itibaren, ilk duruşmadan itibaren yüce heyeti, başta reis bey olmak üzere, umudumuzu hep koruduk ve buradan çıkan kararın, çıkacak kararın toplumda karşılığı olacağını, yüreklere su serpeceğine değindik. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada verilen karar, bana göre dünya Türk hukuk tarihinde emsal olabilecek müthiş bir karardır. Bugün heyet, Bolu'da hakimler olduğunu bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya ispatlamış oldular. 'Organize kötülük' adını koymuştuk bunun. Bu organize kötülükle mücadelede kamu görevlisinden işletme sahibine, partnerlerine, personeline kadar bu organize kötülüğe iştirak edenlerle ilgili olarak verilecek kararın, bu tür organize kötülüklerin, bu topluma hiçbir şekilde yakışmayan bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için bir emsal oluşturacağına kanaat getirmiştik. Bugün bu söylediklerimizin gerçekleşmesi, tecelli etmesi bizi duygulandırdı, bizi heyecanlandırdı. Hukuk adına, geleceğimiz adına umudumuz arttı. Daha önce söylemiştim: Annelerimiz adaleti mahşerde, mahkeme-i kübrada aramak zorunda bırakılmayacaklardı bu kararla. Nitekim öyle oldu. Artık anneler bu davada adaletin tecelli ettiğini gördüler ve çok şükür bu karar da toplumda karşılığını buldu. Hukukçu olarak bunu söylemek tezat oluştursa da gerçekten 'Zalimler için yaşasın cehennem.' 78 tane canımızı kaybetmiştik. Hepsi pırıl pırıl insanlardı, pırıl pırıl çocuklardı, gençlerdi, annelerdi, babalardı. Onlar için bugün verilmiş olan kararın onların da ruhlarına değeceğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: AA

