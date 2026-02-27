Bu Hafta Vizyona Girecek 10 Yeni Film - Son Dakika
Bu Hafta Vizyona Girecek 10 Yeni Film

27.02.2026 09:19
Farklı türlerde 10 yeni film, bu hafta sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.

(ANKARA)- Bu hafta sinema salonlarında farklı türlerde 10 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında, Serdar Akar'ın yönettiği "7 Büyük Günah", başrollerinde Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik'in oynadığı "Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş" ile "Çığlık 7" yer alıyor.

İşte o filmler:

7 Büyük Günah

Gizli bir aşk yaşayan Nergis ve Ali, Nergis'in kocası Hasan'ı öldürmek için ormanda ücra bir kulübede buluşur ancak bu basit cinayet planı, 5 milyon dolarlık bir paranın ortaya çıkmasıyla beklenmedik misafirler ve mafyanın da olaya dahil olmasıyla büyük ve kanlı bir hesaplaşmaya dönüşür.

Tür: Dram, Gerilim

Yönetmen: Serdar Akar

Oyuncular: Tansel Öngel, Ege Kökenli, Algı Eke

Çığlık 7

Sidney Prescott'un yeni bir hayat kurduğu sakin kasabada yeni bir hayalet maskeli katil ortaya çıktığında, en karanlık korkuları gerçeğe dönüşür. Kızı bir sonraki hedef haline geldiğinde, Sidney ailesini korumaya kararlıdır. Ancak bunu başarmak için geçmişinin dehşetleriyle yüzleşmeli ve kanlı döngüyü sonsuza dek bitirmelidir.

Tür: Gerilim, Korku

Yönetmen: Kevin Williamson

Oyuncular: Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May

Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş

Film, farklı coğrafyalarda yaşayan yetişkin çocuklar ve ebeveynlerinin hikayesini konu ediyor.

Tür: Dram, Komedi

Yönetmen: Jim Jarmusch

Oyuncular: Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik

Uzun Kuyruk Marsupilami

Hayvanat bahçesindeki işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan David, Güney Amerika'dan gizemli bir paketi gizlice taşıma görevini kabul eder. İş arkadaşı Stephane ile birlikte aynı yolcu gemisine binen David, paketi fark ettirmeden taşımak için Stephane'dan yardım alır ancak işler planlandığı gibi gitmez. Stephane paketi yanlışlıkla açtığında, içinden son derece nadir ve bir o kadar da sevimli bir yaratık olan yavru Marsupilami kaçar. Küçük ama yaramaz misafir, gemide kısa sürede büyük bir karmaşaya yol açar.

Tür: Aile, Komedi, Macera

Yönetmen: Philippe Lacheau

Oyuncular: Philippe Lacheau, Jamel Debbouze, Élodie Fontan

Parçalı Yıllar

1975'te Amerikan ambargosunun Türkiye'yi sürüklediği ekonomik kriz, sinema sektörünü de dönüştürür. Yapımcılar düşük bütçeli erotik filmlerle yeni bir dönem başlatırken, Kral Lear' da başrol oynamaya hazırlanan tiyatro oyuncusu Aytekin bu furyadan uzak durmaya çalışır. Ancak hasta eşi ve siyasi olaylara karışan oğlunun sorumluluğu, onu istemeden de olsa bu dünyanın içine çeker. Erotik sinemadaki kariyeri beklenmedik bir yıldızlığa dönüşür, fakat ailesini koruma çabası tersine sonuçlanır.

Tür: Dram

Yönetmen: Hasan Tolga Pulat

Oyuncular: Yetkin Dikinciler, Mine Çayıroğlu, Levent Özdilek

Kıbrıs Türküsü

Film, 1957-1974 yılları arasında Kıbrıs'ta yaşanan şiddet olaylarını ve Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) kuruluşuyla birlikte bir öğretmenin direnişçiye dönüşümünü odağına alıyor.

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Özer Feyzioğlu

Oyuncular:  Emre Bey, Almila Ada, Macit Koper

Arco

Arco, huzurlu ve uzak bir gelecekten gelen ve yanlışlıkla 2075 yılına geri dönüp tehlikelerle dolu bir dünya keşfeden 10 yaşında bir çocuğun göz kamaştırıcı macerasını anlatıyor.

Tür: Animasyon, Bilim Kurgu, Macera

Yönetmen: Ugo Bienvenu

Oyuncular: Oscar Tresanini, Margot Ringard Oldra, Vincent Macaigne

Tavşan Luna: Kalp Adası

Film, Tavşan Luna'nın, kötü bir timsahın istilasına uğrayan Kalp Adası'nda mahsur kalan arkadaşı Prenses Lila'yı kurtarmak için çıktığı yolculuğu konu ediyor.

Tür: Animasyon, Macera

Yönetmen: Buğra Kekik

Kopma Noktası

Tony Kiritsis, 8 Şubat 1977'de Meridian Mortgage Company başkanı Richard Hall'un ofisine girerek onu bir av tüfeğiyle rehin alır. Tüfeğin tetiğinden kendi boynuna bağladığı tel sayesinde, tetik çekildiği anda ikisini de öldürecek bir düzenek kurmuştur. Böylece ülke çapında canlı yayında izlenen, gerilimi yüksek bir rehine krizi başlar.

Tür: Gerilim

Yönetmen: Gus Van Sant

Oyuncular: Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Colman

EPIC: Elves Presley Konserde

Film, sanatçının Las Vegas'taki konser serisinin başlangıcında çekilmiş, yakın zamanda keşfedilen arşiv görüntüleriyle ilerliyor.

Tür: Belgesel, Müzik

Yönetmen: Baz Luhrmann

Oyuncular: Elvis Presley

Kaynak: ANKA

