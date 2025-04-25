Bugün Öne Çıkan Etkinlikler - Son Dakika
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Bugün Öne Çıkan Etkinlikler

CHP, İYİ Parti ve Bakanların katıldığı etkinlikler ile spor karşılaşmaları takip edilecek.

25.04.2025 00:10
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6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Keçiören Belediyesince yaptırılan 23 merkezin açılış törenine katılacak.

(Ankara/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, Devlet Hastanesi ile Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Afiliasyon imza törenine, Sanat Tasarım Fakülte binası açılışına, yemekhane ve kütüphane temel atma törenine katılacak, Devlet Hastanesine ziyarette bulunacak, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na iştirak edecek.

(Yalova/10.00-17.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret edecek, partisinin genişletilmiş il divan toplantısına katılacak.

(Trabzon/11.00-18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi açılış programına iştirak edecek, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Kars/13.25/14.30/15.05)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tuz Çalısı Üretim Tesisini, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret edecek.

(Mardin/13.00/14.00/14.30/15.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı aktif yaşlanma endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sektörel enflasyon beklentileri, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/10.00/14.00/14.30)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilime ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek törende konuşma yapacak.

(İstanbul/14.30)

3- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bursa Uludağ Üniversitesince düzenlenen "Ölümünün 52. Yılında Kemal Tahir Sempozyumu"na katılacak.

(Bursa/14.00)

4- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Seyhan'da Hacı Nuri Çomu Kur'an Eğitim Merkezi ve Hacı Şenel Özçete Camisi açılışına katılacak, Sabancı Merkez Camisi'nde cuma namazını kıldıracak ve hutbe irat edecek, Yüreğir'de Tepelizade Hafızlık Kur'an Kursu ve Camisi ile Yüreğir Merkez Camisi açılışlarına, Hafızlık İcazet Merasimi'ne iştirak edecek.

(Adana/10.00-16.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 33. haftası; Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

2- UEFA Gençlik Ligi final etabı İsviçre'de başlayacak. Yarı finalde Salzburg- Trabzonspor ve AZ Alkmaar- Barcelona maçları oynanacak.

(Nyon/15.00/19.00)

3- Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu müsabakalarına Zeytinburnu Buz Adası'nda devam edilecek. Organizasyonun dördüncü maç gününde Türkmenistan- Kırgızistan, Güney Afrika- Lüksemburg ve Bosna Hersek-Türkiye müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/13.00/16.30/20.00)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bugün Öne Çıkan Etkinlikler - Son Dakika

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