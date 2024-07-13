Bursa'da Koruma Altındaki Yasemin İçlikan'ın Ölümüyle İlgili İlk Duruşma - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Koruma Altındaki Yasemin İçlikan'ın Ölümüyle İlgili İlk Duruşma

Bursa\'da Koruma Altındaki Yasemin İçlikan\'ın Ölümüyle İlgili İlk Duruşma

Bursa'da koruma altında olduğu yurttan ayrıldıktan sonra asansör boşluğunda ölü bulunan Yasemin İçlikan'ın ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması yapıldı. Tutuklu erkek arkadaşı ve arkadaşları hakim karşısına çıktı. Sanıklardan biri, Yasemin'in itilerek öldürüldüğünü ve üzerine moloz atıldığını iddia etti.

13.07.2024 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'da, koruma altında olduğu yurttan ayrıldıktan 4 gün sonra, inşaatın içi su dolu asansör boşluğunda cesedi bulunan Yasemin Cemre İçlikan'ın (17) ölümüyle ilgili davanın ilk duruşmasında cinayet şüphelisi tutuklu erkek arkadaşı Bedirhan G. (17) ile arkadaşları tutuksuz sanıklar Emre C. (17) ve Kadir D. (17) hakim karşısına çıktı. Kadir D., ifadesinde, "Olay günü inşaata gelen Bedirhan ve Yasemin uyuşturucu kullandılar. Daha sonra üst kata çıkıp birlikte oldular. Bedirhan Yasemin'e, 'Emre ile de birlikte ol, dediğimi yapmazsan seni asansör boşluğuna atarım' dedi. Yasemin kabul etmeyince asansör boşluğuna itti. Bedirhan daha sonra ölen Yasemin'in üzerine Emre ile birlikte moloz attı" dedi.

Bursa'da geçen yıl ağustos ayında, yapılan bir ihbar sonrası, merkez Yıldırım ilçesindeki bir inşaatın asansör boşluğunda kadın cesedi bulundu. Cesedin, 23 Ağustos günü kaldığı Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurttan izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen Yasemin Cemre İçlikan'a ait olduğu tespit edildi. Yasemin Cemre İçlikan'ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapıldıktan sonra Bursa'da toprağa verildi.

EVLATLIK EDİNİLDİĞİNİ ÖĞRENİNCE BUNALIMA GİRMİŞ

Yapılan araştırmada, Eskişehir'de yaşayan R.B.- M.N.İ. çifti, çocukları olmayınca, 2008 yılında Yasemin Cemre İçlikan'ı evlatlık edindiği, eşiyle boşanan M.N.İ.'nin ise kızı Yasemin ile Bursa'ya yerleştiği öğrenildi. 8 yaşındayken evlatlık olduğunu öğrenince bunalıma giren Yasemin, 12 yaşına geldiğinde evden kaçmaya başlayınca, babası M.N.İ. tarafından Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda yerleştirildi. Yurttan da kaçmaya başlayan Yasemin'in, uyuşturucu kullandığı iddiasıyla yüksek güvenlikli yurda yerleştirildiği ifade edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, görgü tanıklarının ifadelerine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında genç kızın erkek arkadaşının da olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. İçlikan'ın erkek arkadaşı olan Bedirhan G. ile kuzenleri Kadir D. ve Emre C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Bedirhan G. tutuklanırken, Kadir. D. ve Emre. C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sonunda, hakkında 'Kasten öldürmek', 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 20 yıla kadar da hapsi istenen Bedirhan G. ile 'Kasten öldürmeye yardım etme', 'Hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası istenen Kadir D. ve Emre C. hakkındaki iddianame, Bursa Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edildi. Basına kapalı gerçekleşen ilk duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları ve yakınları katıldı

ASANSÖR BOŞLUĞUNA İTTİĞİ YASEMİN'İN ÜZERİNE MOLOZ ATMIŞLAR

İlk duruşmada tutuksuz sanık Kadir D. "Olay günü inşaata gelen Bedirhan ve Yasemin uyuşturucu kullandılar. Daha sonra üst kata çıkıp birlikte oldular. Bedirhan, Yasemin'e, 'Emre ile de birlikte ol, dediğimi yapmazsan seni asansör boşluğuna atarım' dedi. Yasemin kabul etmeyince asansör boşluğuna itti. Bedirhan daha sonra ölen Yasemin'in üzerine Emre ile birlikte moloz attı. Tehdit ederek bana da moloz attırdılar" dedi.

Diğer tutuksuz sanık Emre C.'nin, suçsuz olduğunu belirtip, Bedirhan'ın, kız arkadaşı olan Yasemin'i para karşılığı erkeklere sattığını bildiğini söylediği soruşturmada Bedirhan G. ise, olay günü Yasemin Cemre İçlikan ile inşaatta uyuşturucu aldıktan sonra rızasıyla birlikte olduklarını belirtip, "Ben onu iterek öldürmedim. Tartışırken geri geri gidiyordu. Ağzından köpükler gelmişti. Dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü" dedi.

Mahkeme heyeti, savcılık soruşturmasında verdikleri ifadelerini tekrarlayan sanıkların yargılanmasını, tanıkların dinlenip, eksik evrakların beklenmesi için, eylül ayına ertelerken, Bedirhan G.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: DHA

Hakim, Bursa, Mahkeme, Uyuşturucu, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Koruma Altındaki Yasemin İçlikan'ın Ölümüyle İlgili İlk Duruşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:10 İsrail ’güvenli’ dediği El-Mevasi’ye saldırdı: En az 50 ölü İsrail 'güvenli' dediği El-Mevasi'ye saldırdı: En az 50 ölü
12:09 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olanların peşine düştü Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
11:08 İzmir’de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı? Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal
10:35 Muğla’da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 2 ölü, 4’ü ağır 28 yaralı Muğla'da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 2 ölü, 4'ü ağır 28 yaralı
09:14 Kerem Kınık’ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada
12:04 Bir okulda taciz iddiası daha Öğretmen “Yapmadım“ diyor ama öğrencinin sözleri vahim Bir okulda taciz iddiası daha! Öğretmen "Yapmadım" diyor ama öğrencinin sözleri vahim
11:36 Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası
11:10 Cenk Tosun’dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı Cenk Tosun'dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı
11:02 Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu
10:43 Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı
10:16 Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi
10:13 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı
10:05 Yok artık daha neler Somali Ligi’nde atılan penaltıya bakın Yok artık daha neler! Somali Ligi'nde atılan penaltıya bakın
09:43 Bakterili kaynak suyunun çevresi kapatıldı, inanmayıp teli kestiler Bakterili kaynak suyunun çevresi kapatıldı, inanmayıp teli kestiler
09:37 Markette kilosu 100 TL, üretici ise “Satamadım“ diyerek çürümeye bıraktı Markette kilosu 100 TL, üretici ise "Satamadım" diyerek çürümeye bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 13:06:40. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Koruma Altındaki Yasemin İçlikan'ın Ölümüyle İlgili İlk Duruşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement