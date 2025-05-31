Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 tutuklama

Bursa merkezli 25 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 18 şüpheli tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yapmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ???????Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 27 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 38'i işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 18'i tutuklandı.

Bursa, Adana, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yalova'daki eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilere çok sayıda dijital materyal ile şüpheli şahıs ve şirketlerin çok sayıda banka hesabına ve 2 araca el konulmuştu.