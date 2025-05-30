24 yaşındaki Sedef'i öldürdükten sonra cesedine halıya sarıp denize atan sanıktan kan donduran itiraf - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

24 yaşındaki Sedef'i öldürdükten sonra cesedine halıya sarıp denize atan sanıktan kan donduran itiraf

Haberin Videosunu İzleyin
24 yaşındaki Sedef\'i öldürdükten sonra cesedine halıya sarıp denize atan sanıktan kan donduran itiraf
30.05.2025 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
24 yaşındaki Sedef\'i öldürdükten sonra cesedine halıya sarıp denize atan sanıktan kan donduran itiraf
Haber Videosu

İstanbul Büyükçekmece'de elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde denizde cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in ölümüne ilişkin davada 2'si tutuklu, 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelenirken, savunma yapan sanıklardan Yavuz Güngör, ''Tekrar hapse girmemek için Sedef'i denize attım'' dedi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki Mimar Sinan Sahili'nde 7 Haziran 2024'te elleri ve ayakları bağlandıktan sonra halıya sarılmış ve ağırlık bağlanarak denize atılmış halde kadın cesedi bulundu. Polisin çalışmasında hayatını kaybeden kadının 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu tespit edildi.

Halıya sarılı cesedi denizde bulunan Sedef Güler cinayeti davasında sanık: Tekrar hapse girmemek için denize attım

2'Sİ TUTUKLU, 3 SANIĞIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Hazırlanan iddianamede biri firari 3 sanık yer alıyor. Olayla ilgili tutuklanan Fırat Baykara ve Yavuz Güngör'ün yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmada tutuklu sanık Yavuz Güngör ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Aydın Karay'ın annesi Fatma Karay, Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman da destek için geldi.

Halıya sarılı cesedi denizde bulunan Sedef Güler cinayeti davasında sanık: Tekrar hapse girmemek için denize attım

"EVE GİDENE KADAR BENİM SEDEF'İN ÖLDÜĞÜNDEN HABERİM YOKTU"

Tutuklu sanık Fırat Baykara, savunmasında şunları kaydetti: "Sedef'in öldüğü evin kontratı benim üzerimeydi. Yavuz'un aranması olduğu için benim üzerimedir. 20-25 yıl önceden tanışıyoruz. Bir dönem aramız açıldı. Sonrasında yine görüştük. Bir gün beni çağırdı. Ev tutması konusunda ona yardımcı olmamı istedi. Bana biraz para verdi. Ben de gittim evi tuttum. Bir ay sonrada bu olay oldu. Maktulü tanımıyordum. Ben sekiz yıldır ülkede değildim. Beni Sedef'le bağlayan pirinç tanesi kadar bir neden yok. Olay günü ben orada değildim. Olay gününden bir gün sonra eve gittim. İlk aradığında kız arkadaşıyla evde olduğunu oturup içtiklerini söyledi. Kız arkadaşının fenalaştığını söyledi. Ben eve gidene kadar benim Sedef'in öldüğünden haberim yoktu. Öğlen 12.30-13.00 gibi eve gittim. İlk etapta yanlarına gitmedim. Ayıp olmasın diye ben salona gittim. 5 dakika sonra Yavuz beni odaya çağırdı. 'Gelip baksana' dedi. Nabzına baktım. Herhalde tutturamadım diye düşündüm nefesini dinledim. Hiç öldüğü aklıma gelmedi. Ayakları kasılmıştı. O an anladım ve bıraktım. 'Abi bu ölmüş galiba' dedim 'Saçmalama ne ölmesi' dedi.

"KOLASINA BİR ŞEYLER ATTIĞINI SÖYLEDİ"

Ben neler olduğunu sordum. Oturup diz çöktüm 'ne olur aç gözlerini' dedim. Ben Sedef'in sesini bile duymadım. Yavuz'a sordum. Olayı anlattı. Neden 'fenalaşınca 112'yi aramadın' dedim. Sedef'in uyuşturucu aldığını söyledi. Kolasına bir şeyler attığını söyledi. Ben 'polis çağıralım' dedim, kabul etmedi. Ambulansı ya da polisi aramama izin vermedi. Oturdum sigara içmeye başladım. Evime gittim ancak duramadım evden çıktım. Vatan Emniyet'in önüne gittim. Ama içeri giremedim.

Halıya sarılı cesedi denizde bulunan Sedef Güler cinayeti davasında sanık: Tekrar hapse girmemek için denize attım

"CESEDİ NEREYE ATACAĞIMIZLA İLGİLİ KEŞİF YAPTIK"

Yavuz ayrılırken bana yarın arabayı alır almaz beni arayacağını söyledi. Sonraki gün buluştuk. Arabayı almıştı. 11.30-12.00 gibi beni aradı. Buluştuk yer tespiti yaptık. 'Buraya bırakacağız' dedi. Ben, 'abi nasıl olacak' dedim. Sonrası malum. Cesedi nereye atacağımızla ilgili keşif yaptık ilk önce sonra nalburdan zincirleri beraber aldık. Bir süre Yavuz'u bekledim. Akşam oldu. Sonra eve beraber girdik."

"CESET BATMADI"

Sanık Baykara, "Zincirle vücudunu sardık. Sonra halıya sardık. O spontane gelişti. Valiz vardı, ona koyarız diye düşündük. Ancak ceset şişmişti bizde halıya sardık. Ben sadece denize atılacak sandım. Cesedi arabanın orta kapısından koyduk. Ben yaptıklarımı korkudan yaptım. Cesedi götürdük. Göl ile denizin birleştiği yere bıraktık. Yavuz'un aracıyla götürdük. Gece bıraktık. Cesedi bıraktıktan sonra 30 saniye baktı 'bu batmıyor' dedi. 'Ne bileyim abi' dedim. Sonra yine baktı. Cesedi attıktan sonra eve gittik. Delilleri kaldırırken bana 'dur her şeyi bırak ceset batmadı' dedi. Ben bir iyilik yaptım başıma bunlar geldi. Ben bu olayla ilgili baskı altında hissediyorum. Düşman sahibi oldum. Yavuz, telefonu saklamamamı atmamı söyledi. Bende bir yeşilliğin altına sakladım. Ben bir şey yapmadım. Ben bir iyilik yaptım başıma bu geldi. Ben kendimde değildim ki, kendimi polise nasıl ifade edecektim" dedi.

Halıya sarılı cesedi denizde bulunan Sedef Güler cinayeti davasında sanık: Tekrar hapse girmemek için denize attım

"GELDİĞİNDE ZATEN SARHOŞTU, KAFASI BİR DÜNYAYDI"

Tutuklu sanık Yavuz Güngör'ün savunması ise şu şekilde: "Biz Sevda ile internette tanıştık sonra ablası Sedef'i getirdi. Sonra alkol aldık Sedef'le bu şekilde tanıştık. 4-5 aydır tanışıyorduk ve ben ona maddi yardımda bulunuyordum. İhtiyaçlarına yardımcı oluyordum. Olay günü geldiğinde Sedef benimle buluşmak istedi gece 11'e gelmişti ama Sedef hala gelmemişti. Benim gitmem lazım dedim ama bana mutlaka geleceğini zaten çok durmayacağını söyledi. Ona 'ben sana para da gönderirim' dedim. Saat gece 12 civarı geldiğinde zaten sarhoştu kafası bir dünyaydı. 'Bir şey içer misin' dedim istemedi. Karnının aç olduğunu söyledi. Alkolün dışında bir şeyler içtiği belliydi. Ben uyuşturucu hiç kullanmadım çok alkol de içmem ayılmak için kokain içtiğim oluyor ama çok içmem.

Halıya sarılı cesedi denizde bulunan Sedef Güler cinayeti davasında sanık: Tekrar hapse girmemek için denize attım

"TEKRAR HAPSE GİRMEMEK İÇİN DENİZE ATTIM"

Ona bir telefon geldi 10 dakika konuştu. Konuştuğu kişiye hakaretler etti. Telefonla konuşurken kızım Hande eve arkadaşlarıyla geldi. Sedef'i görünce çok sinirlendi. 'genç kızla ne isin var baba uyuşturucu kullanan kızı eve getiriyorsun' dedi. Sedefle birbirlerine girdiler. Ben Sedef'i bunların arasından aldım. Aşağı indiğinde peşine gittim. Ardından alkol ve kola aldık kolanın içerisine içerken bir şey atıyordu. Sabah uyandığımda vefat etmişti. Sedef dedim burnundan kan döküldü. Tekrar hapse girmemek için Sedef'i denize attım."

MAHKEMEDEN ARA KARAR

Mahkeme 2 tutuklu sanığın da tutukluluğuna devam kararı vererek eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Büyükçekmece, İstanbul, Güvenlik, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 24 yaşındaki Sedef'i öldürdükten sonra cesedine halıya sarıp denize atan sanıktan kan donduran itiraf - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı 14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Şırdancı Mehmet ’eşini darp ettiği için gözaltına alındı’ iddiası Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi
Hamas: ABD’nin ateşkes teklifi taleplerimi karşılamıyor Hamas: ABD'nin ateşkes teklifi taleplerimi karşılamıyor
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda kritik düzenleme Meclis’ten geçti Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kritik düzenleme! Meclis'ten geçti
Yüz binlerce kişinin beklediği ödeme takvimi belli oldu Yüz binlerce kişinin beklediği ödeme takvimi belli oldu
Ticaret Bakanlığı’ndan emlak ilanlarına yeni düzenleme Ticaret Bakanlığı'ndan emlak ilanlarına yeni düzenleme
Gece yarısı gizemli olay Darp edilen kadın hayatını kaybetti Gece yarısı gizemli olay! Darp edilen kadın hayatını kaybetti
Trump’tan Elon Musk açıklaması: Yarın onun son günü olacak Trump'tan Elon Musk açıklaması: Yarın onun son günü olacak
Sokak ortasında kanlı pusu kamerada, araçtan inip kurşun yağdırdı Sokak ortasında kanlı pusu kamerada, araçtan inip kurşun yağdırdı

21:11
Devre arasında gerginlik Osimhen, Ba’yı soyunma odası koridoruna çağırdı
Devre arasında gerginlik! Osimhen, Ba'yı soyunma odası koridoruna çağırdı
20:08
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı
19:50
Narin Güran cinayetine ilişkin ’suçluyu kayırma’ davasında 15 kişiye ceza
Narin Güran cinayetine ilişkin 'suçluyu kayırma' davasında 15 kişiye ceza!
15:41
Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran “cinsel ilişki“ iddiası
Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran "cinsel ilişki" iddiası
09:22
İstanbul’dan gitti Fenerbahçe’de flaş ayrılık
İstanbul'dan gitti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
09:21
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
09:16
Gizli kamera skandalı büyüyor Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler
09:10
6 ilde 23 uluslararası suçlu yakalandı
6 ilde 23 uluslararası suçlu yakalandı
09:02
Derya Uluğ’a konserde saldırı
Derya Uluğ'a konserde saldırı!
08:53
Sosyal güvenlik uzmanından uyarı: Asgari ücretle geçinmek mümkün değil
Sosyal güvenlik uzmanından uyarı: Asgari ücretle geçinmek mümkün değil
08:36
Şimal yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
Şimal yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2025 21:36:32. #7.13#
SON DAKİKA: 24 yaşındaki Sedef'i öldürdükten sonra cesedine halıya sarıp denize atan sanıktan kan donduran itiraf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.