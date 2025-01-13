Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "İhtiyaç Olursa Asgari Ücrete Güncelleme Yapabiliriz"

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(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin, "Tekrar ihtiyaç hasıl olursa, Sayın Cumhurbaşkanımız, ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumu, bu durumda Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda karar alınarak biz tabii ki güncelleme yapabiliriz. Böyle bir ihtiyaç hasıl olursa yine biz hükümet olarak çalışırız ve gerekli işlemi yaparız. Amaç, vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak. Baktık geriye gidiyor, geçen yıl olduğu gibi tekrar 2023'te olduğu gibi tekrar bir destek verilebilir" açıklamasını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Haber Türk canlı yayınında soruları yanıtladı.

Asgari ücrete yönelik açıklamalarda bulunan Işıkhan, vatandaşların alım gücünü korumak zorunda olduklarını, bu yıl enflasyonda ciddi anlamda iyileşme beklediklerini, uyguladıkları mali ve makroekonomik politikaların bunu gösterdiğini söyledi.

Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Ancak olur da Allah korusun, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti, bir aksilik, bir felaket bir başka durumla karşı karşıya kalırsak temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir. Göreve başladığım dönemde de hatırlarsınız temmuz ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla asgari ücreti tekrar güncellemiştik. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa, Sayın Cumhurbaşkanımız, ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumu, bu durumda Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda karar alınarak biz tabii ki güncelleme yapabiliriz. Böyle bir ihtiyaç hasıl olursa yine biz hükümet olarak çalışırız ve gerekli işlemi yaparız. Amaç vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak. Baktık geriye gidiyor, geçen yıl olduğu gibi tekrar 2023'te olduğu gibi tekrar bir destek verilebilir. Ancak ben 2025 yılını meyvelerini alacağımız, toplayacağımız bir dönem olacağına yürekten inanıyorum"

"Tüm belediyelerin borçlarının yüzde 70'i CHP'li belediyelere ait"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sorular üzerine, belediyelerin SGK borçlarına ilişkin de konuştu. En borçlu belediyelerin CHP'li belediyeler olduğunu söyleyen Işıkhan, "Belediyelerin bugünkü SGK borcu şu an 167 milyar lira bu da yaklaşık 55 ton altın yapıyor. Bu borçların 3'te 1'i CHP'li belediyelerin borcu deniyor. Bu da yanlış. Tüm belediyelerin borçlarının yüzde 70'i tek başına CHP'li belediyelere ait. Bunlarla ilgili tüm belge ve dökumanlar elimizde mevcut. 30 büyükşehir belediyesinin yalnızca 14'ü CHP'li ama büyükşehir borçlarının yüzde 80'e yakını, yüzde 76'si CHP'li belediyelere ait" dedi.

Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, "AK Partili belediyelerin verdiği gayrimenkuller kabul ediliyor, bizim verdiklerimiz reddediliyor" sözlerine yönelik de "Bu bir yalan" dedi. Işıkhan, ABB'nin SGK'ya teklif ettiği gayrimenkullerde ipotek, haciz veya şerh olduğunu belirterek, "Bir tanesinde yoktu, onu yapılandırma sürecine soktuk. Bize önerdikleri listelerde tuvaletler, bankamatikler, depolar var. Bunların üzerinde de ipotekler var. ABB, SGK borçlarına karşılık tuvaletler teklif etti. Bunların üzerinde de ipotek var" ifadelerini kullandı.

"Kapımız her zaman açık yeter ki borçlarını ödeme konusunda bir idare göstersinler"

Bakan Işıkhan, "SGK borçlarının ödenmesine ilişkin CHP'li belediyelere dönüş yapıyor musunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"SGK prim borçları nedeniyle geçen aylarda CHP'nin Bodrum, Balıkesir ve Manavgat belediye başkanları ile görüştük. Kapımız her zaman açık yeter ki borçlarını ödeme konusunda bir idare göstersinler. Akyurt Belediyesi sigorta prim borçlarını taksitlendirmek için imarlı arsa teklifinde bulundu. Bu talebe yönelik değerlendirme süreci olumlu bir şekilde devam ediyor. Sincan Belediyesi sigorta prim borçlarını taksitlendirme talebinde bulundu, borcun yüzde 10 tutarını peşin aldık. Kalan tutarı için ise bir iş merkezindeki dükkanı bize ipotek olarak gösterdiler, Sincan Belediyesinin borcunu yapılandırdık. Yavaş yavaş bize olan borçlarını ödemeye başlıyorlar. Pursaklar Belediyesi ile güzel bir işbirliği gerçekleştirdik. Sosyal Güvenlik Merkezimiz kiralık olarak hizmet veriyordu. Belediye bize bir bina gösterdi ve o binayı aldık. Pursaklar Belediyesinin borcu ise 11 milyon 500 bin liraydı, trampa yaptı. Şu an bir kuruş borcu bulunmuyor. Borçlarla ilgili bir yapılandırma söz konusu değil. Artık kaynağından kesme adımını attık, Cumhurbaşkanı Kararı ile. Bizimle iletişim kurmayan birçok belediye var"

"Özgür Özel sürekli yalan söylemekten rahatsız olmuyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, SGK borçlarına ilişkin açıklamalarına da değinen Işıkhan, "Her defasında Özgür Özel'i yalanlamaktan rahatsızlık duyuyorum ancak Özgür Özel sürekli yalan söylemekten rahatsız olmuyor. SGK'ya en borçlu belediye İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bu belediye yıllarca CHP'de olan belediye. İzmir'in SGK borcu şu an 12 milyar lira ve en borçlu belediyemiz. 5 yılda borcunu 2 bin kat artıran bir belediye. Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 yılda borcunu 55 kat artırmış, borç 8,7 milyar TL" bilgisini verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, asgari ücret ve emekli maaşlarında yaptığı altın hesaplamalarına ilişkin de konuşan Işıkhan, "CHP manipülatif bir yol izliyor burada. Biliyorsunuz altının değeri üzerinden hesaplamalar yapıyorlar. Altın küreselde sürekli değer kazanan bir emtiadır. Bu tür değerlendirmeler yapmak çok doğru değil. Altın üzerinden hesapla vatandaşımızın algısında değişiklik yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'deki maaşlar, altın karşısında en az değer kaybeden ülkelerden bir tanesi" diye konuştu.

"Ortalama EYT emekli yaşı 48"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin bir soruyu ise şöyle yanıtladı.

"EYT'den 38 yaşında emekli olan bin 200'e yakın vatandaşımız var. Bunu izah etmek gerçekten çok zor. Ortalama EYT emekli yaşı 48. Ülkemizde 20 yıl prim ödeniyor. 40 yıl 50 yıl emekli maaşı veriliyor. Aktüel oran 1,5'a yakın. Dünya ortalaması 1.8. Gelmiş yıllarda 2. Geçmiş yıllarda 5 idi. Şu anda 16,6 milyon emeklimiz var. Biz de SGK olarak sahip olduğumuz bütçenin yüzde 75'ini emekli maaşlarıma ayırmak zorundayız."