Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: \'Partimizin Türkiye\'de en yüksek oy artışlarından biri Çankaya\'da oldu\'

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nin açılış töreninde; "Partimizin Türkiye'de en yüksek oy artışlarından biri Çankaya'da oldu, tesadüfi olmadı, halka giderek, ilkleri hayata geçirerek oldu. Çankaya'da partimizin oyu yüzde 54,5 son seçimde, biz 74 aldık, 20 puan fazla aldık partimizin oyundan. Neden, çünkü orada Millet İttifakı vardı, biz Millet İttifakı'nın tümünün oyunu aldık Çankaya'da. Ama Millet İttifakı'nın toplam oyu da yüzde 70, biz nasıl 74 aldık? O yüzde 4 fazla da AK Partili ve MHP'li seçmenler. Biz Çankaya'da şunu başardık, belediye hizmetlerinden memnun olduğu için de Çankaya'da bu oylara erişme imkanına sahip olduk. Bu örgütümüzün de başarısıdır. Biz artık vaatlerle konuşmuyoruz, yaptıklarımızla konuşuyoruz. Çankaya Mustafa Kemal Atatürk'e layık olmak için 'İleri, daima ileri' diyecek ve Atatürk'ün yolundan asla ayrılmayacak" dedi.

Aslına uygun olarak restore edilen Abidinpaşa Köşkü, teknolojik donanımlı bir müzeye dönüştürüldü. Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nin açılışı; Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde bugün yapıldı.

Açılış törenine; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Gamze Taşcıer, Zeliha Aksaz Şahbaz, Gül Çiftçi ve Koza Yardımcı, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Tören öncesinde Seymen gösterisi yapıldı. Tarihçi-yazar Sinan Meydan, Milli Mücadele ve Ankara konulu sunum yaptı. Ardından açılışı yapılan Abidin Paşa Müzesi ile ilgili video gösterimi yapıldı. Son olarak da Çankaya Belediyesi'nin 10 yıllık faaliyetlerinin anlatıldığı bir video gösterildi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, şunları söyledi:

"Gerçekten Ankara'da bir ilk, Anıtkabir'e gelen her yurttaşlarımızı bu müzemize de gelmesini sağlamak için girişimlerde bulunuyoruz. Çankaya Belediyesi rantın değil halkın belediyesidir. Çankaya Belediyesi, ranta değil halka hizmet eder, halkın olanı her CHP'li belediye başkanı gibi halka geri verir. En güzel örneklerinden biri işte bu tarihi köşktür, ranta açılmadı Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir müze haline getirildi.

"BELEDİYEMİZE 11 YENİ KREŞ KAZANDIRDIK, GELDİĞİMİZDE 5 KREŞİMİZ VARDI"

10 yılda Çankaya'da ilkleri, rekorları hayata geçirdik. Bu 10 yılda Çankayamıza 113 yeni park kazandırdık, 1 santimetre kareyi imara açmadık, 113 parkla toplam 1 milyon 620 bin metrekare yeşil alanı Çankaya'mıza kazandırdık. İçinde 58 dönüm olan İsme İnönü Parkı, 62 dönüm Zafer Parkı, 750 dönüm Bademlidere Cumhuriyet parkı da var. Bu 3 park belediyenin tapulu malı, biz burada bir imar değişikliğine gitmedik, yemyeşil parklar haline getirdik. İşte halkçı belediyeciliğin en büyük farkı bu. Belediyemize 11 yeni kreş kazandırdık, geldiğimizde 5 kreşimiz vardı. 3 yeni hizmet binası açtık, vatandaşımız Kızılay'a belediye binasına gelmeden kendi mahallesinde hizmet alsın diye Çayyolu, Yıldız ve Ümitköy'e 3 yeni hizmet binası açtık. 4 yeni kültür merkezi açtık, en büyük kültür merkezimizin inşaatı devam ediyor Eskişehir Yolu'nda. 2 kapalı yüzme havuzu; Erdal İnönü ve Mustafa Kemal Atatürk kapalı yüzme havuzları ve spor salonlarını hizmete açtık. Bülent Ecevit Kapalı Buz Sporları Salonunu açtık Oran'da Ankara'nın şu an en büyük kapalı buz pateni salonu, Çankaya Belediyesi, bu da Çankaya'da bir ilktir. 19 yeni Çankaya Evi, TED Üniversitesi'yle kız öğrenci yurdu açtık. Engelli vatandaşlarımız için Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'ni hizmete açtık.

"10 YILDA 1 MİLYON 250 BİN YURTTAŞIMIZ ÇANKAYA BELEDİYESİ'NİN İFTAR ÇADIRLARINA GELDİ"

Bizim belediyecilik anlayışımızda hayatın her alanında belediye olmalıdır. Okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı onun yenilemesi, tadilatı bakanlığın yapması lazım, biz bunu kabul etmiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı yapmıyorsa CHP'li Çankaya Belediyesi o okulun tadilatını yapar. Camilerimizin tadilatını Diyanet İşleri yapmıyorsa Çankaya Belediyesi o caminin tadilatını, yenilemesini yapar. Çankaya'da ilk defa Ramazan'da iftar çadırları kurduk, bu 10 yılda 1 milyon 250 bin yurttaşımız Çankaya Belediyesi'nin iftar çadırlarına geldi. Alanı boş bıraktığınızda o cemaatler, tarikatlar gidiyorlar o yurttaşlarımıza, biz boş bırakmadık asla da boş bırakmayacağız her zaman yurttaşımızın yanında olacağız.

"HALK KARTI DA GIDA KARTI DA EVİN KADININA VERİYORUZ"

Biz 62 bin o en yoksul mahallelerimizdeki kadınlarımızı, 4 bin 800'ünü iş sahibi yaptık, meslek edindirme kurslarımızla. 62 binini de, o evinden çıkamayan kadınlarımızı Konya Mevlana'ya, Safranbolu'ya, Amasra'ya, Çanakkale'ye kültür gezileriyle götürdük. Sosyal belediyecilik anlamında yaptığımız her şey bir ilk oldu Çankaya'da. Halk Kart; 2 bin lira nakit destek veriyoruz, Gıda Kart, bu da karta para yüklüyoruz Marketten ihtiyacı neyse onu alıyor, Halk Kart'ta nakit de çekebiliyor. Halk Kartı da Gıda Kartı da evin kadınına veriyoruz. Sağlık Kart, bu da bir ilk, özel hastanelerle, polikliniklerle imzaladık, Çankayalı olmak yetiyor, yüzde 10 ile 50 arası indirim alıyor yurttaşlarımız.

"SOSYAL YARDIMLARDA İSE BİZDEN ÖNCEKİ BELEDİYE TARİHİNİN TOPLAMININ 18 KATINI HAYATA GEÇİRDİK"

Son 2 yıldır 2 projeyi hayata geçirdik, birincisi her akşam belediyemizde bu ekonomik kriz ortamında her akşam 4 bin üniversite öğrencisine ücretsiz akşam yemeği veriyoruz. Yine aynı şekilde ilkokul öğrencilerine her öğlen sıralarına sıcak yemek götürüyoruz Çankaya'da. Gelir seviyesi en düşük 18 mahallemizi belirledik, 3 bin ilkokul öğrencisinin sırasına her öğlen sıcak yemek gidiyor, bunu Türkiye'de sadece biz yapıyoruz. Çankaya belediye tarihinin, 30 yılda yapılan bütün toplam yatırımın 6 katını bu iki dönemde hayata geçirdik, toplamının 6 katını hayata geçirdik. Sosyal yardımlarda ise bizden önceki belediye tarihinin toplamının 18 katını hayata geçirdik. Bütün bunları yaparken bir kuruş borç almadan, kredi kullanmadan yaptık.

"ÇANKAYA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E LAYIK OLMAK İÇİN 'İLERİ, DAİMA İLERİ' DİYECEK VE ATATÜRK'ÜN YOLUNDAN ASLA AYRILMAYACAK"

Partimizin Türkiye'de en yüksek oy artışlarından biri Çankaya'da oldu, tesadüfi olmadı, halka giderek, ilkleri hayata geçirerek oldu. Biz yüzde 58 olan belediye oyumuzu önce 64'e sonra 74'e çıkardık. O 64'ten 74'e çıkış partimizin Türkiye genel oyunu 0.6 artırdı. Çankaya'da partimizin oyu yüzde 54,5 son seçimde, biz 74 aldık, 20 puan fazla aldık partimizin oyundan. Neden çünkü orada Millet İttifakı vardı, biz Millet İttifakı'nın tümünün oyunu aldık Çankaya'da. Ama Millet İttifakı'nın toplam oyu da yüzde 70, biz nasıl 74 aldık? O yüzde 4 fazla da AK Partili ve MHP'li seçmenler. Biz Çankaya'da şunu başardık, belediye hizmetlerinden memnun olduğu için de Çankaya'da bu oylara erişme imkanına sahip olduk. Bu örgütümüzün de başarısıdır. Biz artık vaatlerle konuşmuyoruz, yaptıklarımızla konuşuyoruz. 10 yıllık dönemimizde başımız dik alnımız ak, halkımızla beraber hizmet ettik. Biz halkın belediyesiyiz, ranta karşı her zaman halkımıza hizmet edeceğiz. Biz doların yeşilini değil ağacın yeşilini seven insanlarız, böyle de çalışmaya devam edeceğiz. Çankaya Mustafa Kemal Atatürk'e layık olmak için 'İleri, daima ileri' diyecek ve Atatürk'ün yolundan asla ayrılmayacak."