"Casusluk" Davasında İlk Duruşma... Sanık Gün, Etkin Pişmanlık Sorularına "Hatırlamıyorum" Yanıtını Verdi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - "İstanbul Büyükşehir Belediyesi verileriyle siyasal casusluk" iddiasıyla görülen davanın ilk duruşmasında sanık Hüseyin Gün çapraz sorgusunda, "etkin pişmanlık" sürecine ilişkin sorulara peş peşe "Hatırlamıyorum" yanıtını verdi. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasını kabul etmeyen Gün, yurt dışında FETÖ ile mücadelede devlet adına yürüttüğü çalışmalar için eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın aracılığıyla yetkilendirildiğini iddia etti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün "siyasal casusluk" iddiasıyla tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan 4 no'lu duruşma salonunda görülen duruşmada sanık Hüseyin Gün'ün savunmasını tamamlamasının ardından Mahkeme Başkanı Gün'e, Merdan Yanardağ ile ilgili irtibatını sordu.

Hüseyin Gün, "Kendisini merhum manevi annemin yadigarı olarak gördüğüm, saygı duyduğum, Jön Türk felsefesine sahip bir gazeteci olarak bilirim. Kitaplarını okuduğum biridir. Bir televizyon kanalı sahibi olarak kendisine bağışta bulundum, ancak bu bağış miktarları son derece cüzi rakamlardır. Bir televizyon kanalının yalnızca elektrik faturasını dahi karşılamayacak düzeydedir. Bir yayın kuruluşunun faaliyetlerini bin ya da iki bin dolarla sürdürmesi mümkün değildir. Dolayısıyla yapılan bu bağışların casuslukla nasıl ilişkilendirildiğini açıkçası anlayamıyorum. Sevdiğim ve saygı duyduğum bir insandır, mesele bundan ibarettir" diye konuştu.

Mahkeme Başkanı'nın, "Merdan Yanardağ'ın bir televizyon programına sorular gönderdiğiniz, yönlendirmeye çalıştığınız yönünde iddialar var. Bunlarla ilgili bir şey söylemek istiyor musunuz?" sorusuna Gün, "Benim tanıdığım Sayın Yanardağ, bırakın yönlendirmeyi, talimatla kalem oynatacak bir insan değildir. Aramızdaki yazışmalar yalnızca bir televizyon izleyicisi olarak kendisine fikirlerimi iletmemden ibarettir" yanıtını verdi, yönlendirme iddialarını yalanladı.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir de Gün'e, "17 Haziran 2025'te hakkınızda yakalama kararı çıktığı tarih ile 30 Haziran arasındaki süreçte Türkiye'ye hiç giriş yaptınız mı, yoksa yalnızca 30 Haziran'da mı döndünüz?" diye sordu.

Gün, "30 Haziran'da döndüm. O arada sadece bir kez geldim. Haziran başında çıktım, ay sonunda döndüm" dedi.

ETKİN PİŞMANLIK SORULARI

Hüseyin Gün, avukat Demir'in, "Savcılık ifadenizde 'etkin pişmanlık' konusunu Savcılık mı gündeme getirdi? Yoksa siz mi 'ben etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum' dediniz?" sorusuna "Hatırlayamıyorum" yanıtını verdi.

Avukat Hasan Fehmi Demir'in, "Etkin pişmanlık kapsamında ifade vereceğinizi siz mi söylediniz ve bu ifadenin Sayın İmamoğlu ile ilgili olduğunu belirterek mi bu yola başvurdunuz? Casusluk suçunda etkin pişmanlık yoktur. Sadece örgüt yöneticiliği suçunda vardır. Siz kendiliğinizden mi bunu söylediniz? Emniyette size 'casusluk suçunda etkin pişmanlık olmaz' diyen oldu mu?" sorusunu da yönelttiği Gün, "Ben avukat değilim. Hukuk bilgim yok. Günün sonunda etkin pişmanlığın ne olduğunu da bu süreçte öğrendim" dedi.

Avukat Hasan Fehmi Demir'in, "Ben etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum" şeklinde bir başvurunuz veya beyanınız oldu mu?" sorusuna, "SEGBİS sırasında olmadı diye hatırlıyorum" karşılığını veren Gün, avukat Demir'in, "Emniyette? Siz mi talep ettiniz?" sorusu üzerine de "Onu da hatırlamıyorum" yanıtını verdi.

Gün, avukat Demir'in, "Herhangi bir çıkar amaçlı suç örgütüyle irtibatlı mısınız?" sorusuna, "Verdiğim ifadede ne demek istediğimi sizin gibi bilge avukatların anlayacağını düşünüyorum. Sorunun cevabı ifademde mevcut" dedi.

"FUAT AVNİ HESABININ TESPİTİ İÇİN EMNİYETE YARDIM ETTİM"

Avukat Hasan Fehmi Demir ile sanık Gün arasındaki diyalog şöyle:

Avukat Demir: "2016 yılında, TEM'deki ifadenizde de geçtiği üzere, FETÖ/PDY mensuplarıyla ilgili, özellikle 'Fuat Avni' hesabının tespiti konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yardım ettiğinizi söylüyorsunuz. Doğru mudur?"

Hüseyin Gün: "Evet."

Avukat Hasan Fehmi Demir: "Bu yardımı sizden kim talep etti?"

Hüseyin Gün: "Hatırlamıyorum."

Avukat Kazım Yiğit Akalın: "Bu yardımla ilgili bir rapor sundunuz mu?"

Hüseyin Gün: "Evet."

Avukat Hasan Fehmi Demir: "Türk Devleti adına size bir yetki belgesi verildiğini de söylediniz. Bu belgeyi kim aracılığıyla aldınız?"

Hüseyin Gün: "O dönem Sayın Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı değildi ama evet…"

Avukat Hasan Fehmi Demir: "Belgeyi bizzat Fuat Oktay'dan mı aldınız?"

Hüseyin Gün: "Hayır."

Avukat Hasan Fehmi Demir: "Peki size bu belge nasıl iletildi? Kimlerle görüştünüz?"

Hüseyin Gün: "Buna şu an cevap vermek istemiyorum."

Avukat Hasan Fehmi Demir: "Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndaki toplantıya katılan kişiler konusunda isim verebilir misiniz? Kimler vardı 2016 Temmuz'undaki toplantıda?"

Hüseyin Gün: "Hafızam iyidir, isim verebilirim ama vermeyeceğim. Ben şirket adına oradaydım. Zaten söz konusu şirket de dünyanın ilk 10 savunma sanayii şirketinden biridir."

Avukat Hasan Fehmi Demir: "Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan görevliler de toplantıda var mıydı? Bürokratlar yani?"

Hüseyin Gün: "Evet, Savunma Sanayii Müsteşarlığı görevlileri vardı."

Avukat Hasan Fehmi Demir: "Avrupa'daki Fethullahçı yapılanmaların tespiti amacıyla devlet adına yürütülen çalışmalarda cebinizden yaklaşık 1,5 milyon avro harcandığını ima ettiniz ya da ben öyle anladım. Bu doğru mudur?"

Hüseyin Gün: "Bunların hepsi MASAK raporlarında mevcut. Hepsi tespit edilebilir. Benim burada ne söylediğimden çok, delil ve kanıt önemlidir. Zaten birazdan Sayın Mahkeme'ye o yetki belgesini de sunacağım."

Avukat Hasan Fehmi Demir: "Son bir şey soracağım. Kamuoyunda bilinen bir fotoğraf var, İbrahim Kalın, Nursuna Memecan ve bazı isimlerle birlikte Lordlar Kamarası'nda çekilmiş bir fotoğraf. O toplantıyı siz mi organize etmiştiniz?"

Hüseyin Gün: "Evet."

Avukat Hasan Fehmi Demir: "Bu kişilerle önceden tanışıyor muydunuz, görüşüyor muydunuz?"

Hüseyin Gün: "Hayır. Dediğim gibi Hasan Bey; benim için önemli olan Türk Devleti ve Türk Devleti'nin ulvi çıkarlarıdır. Ben Türk Milleti'nin kimi seçtiğine, benim oy verip vermediğime bakmam. Seçilmiş kişilere saygı duyarım; devletimin ve devletimin yüksek çıkarlarının yanında olurum."

Avukat Hasan Fehmi Demir: "Ben de öyle düşünüyorum. O dönem yürüttüğünüz çabalar, Fethullahçıların tespiti, 'Fuat Avni' hesabının deşifresi gibi çalışmalar, devlet adına yürütülen faaliyetlerdi diyorsunuz. Sonra bugün tam tersi bir suçlamayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Acaba bu bir Fethullahçı manevrası mı, yoksa siz gerçekten devlet adına çalışmadınız mı? Ben o yüzden soruyorum."

Hüseyin Gün: "Bunun 2010'daki toplantıyla ilgisi yok. Ama günün sonunda devlet adına çalışıp çalışmadığımı zaten devletimiz biliyor. İnsan kafasına göre bu tür işlere giremez. Yetki belgesi dahilinde yürütülen süreçlerdi bunlar."

İMAMOĞLU'NDAN BASINA: "ÇOK İYİYİZ, BÖYLE KÖTÜ ŞEYLERLE UĞRAŞIYORUZ"

Duruşmaya ara verildi. Ekrem İmamoğlu, salondan ayrılırken izleyicilere ve basın mensuplarına, "Çok iyiyiz, böyle kötü şeylerle uğraşıyoruz. İyi ki varsınız. Utanç verici ama böyle işte.. Gördünüz, sıfatlar bitiyor tek tek, ne yapacaksın…" diye seslendi.