Çeşme'deki Orman Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Çeşme'deki Orman Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Çeşme\'deki Orman Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 3 kişiden Mine Elmas'ın çektiği son görüntü ortaya çıktı. Görüntüde Elmas'ın yangının evlerine yaklaştığını, çocukları ve komşularıyla kaçmaya çalıştıklarını anlattığı anlar yer aldı. Yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

16.07.2024 13:23
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İZMİR'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında hayatını kaybeden 3 kişiden Mine Elmas'ın (35) çektiği son görüntü ortaya çıktı. Görüntüde Elmas'ın yangının evlerine yaklaştığını, çocukları ve komşularıyla kaçmaya çalıştıklarını anlattığı anlar yer aldı.

Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanda dün saat 11.30'da yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Havadan ve karadan müdahaleyle saat 14.30'da kontrol altına alınan yangında alevlerin arasında kalan yörede yaşayan sıhhi tesisat ustası Mesut Coşkunöz (68), oğlu grafik tasarımcı Hilmi Coşkunöz (40) ve ev kadını Mine Elmas (35) hayatını kaybetti.

VALİ ELBAN BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede incelemelerde bulunup, görevlilerden bilgi aldı. Ardından açıklamada bulunan Vali Elban, yangının bölgedeki 4 vatandaşın bahçesinde çalışma yapılırken çıktığını dile getirerek, "Ekiplerimiz alana hızlıca müdahale etti. Yangın, saat 14.30 itibarıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bu sırada yangının tehdit edebileceği yerleşim yeri olarak iki yerleşke vardı. Biri sol tarafımızdaki iki büyük yazlık site. Arkadaşlarımız, yangını yazlık sitelere ulaşmaması için hızlıca tedbir aldı ve tahliye ettik. Diğer taraftan da hemen yanımızda olan bölgede 4 ev var. Arkadaşlarımız, buraya da hızlıca müdahale ediyorlar. Vatandaşlar ne tarafa gideceğini bilememiş. Yangın tamamen sonlandıktan sonra 3 arkadaşımızın hayatını kaybettiğini belirledik. Yangına sebebiyet veren 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı" dedi.

Vali Süleyman Elban, alevlerin tehdit ettiği bölge sakinlerinden 1'i çocuk 5 kişinin de ekipler tarafından kurtarıldığını söyledi.

BAKAN TUNÇ: YANGINLA İLGİLİ ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise 4 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınıyla ilgili Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında yangının çıkmasına neden olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yapılan inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangından sağ kurtulanlar arasında Hilmi Coşkunöz'ün eşi, çocuğu ve Mine Elmas'ın 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edileceği belirtildi. Adli tıp kurumu önünde otopsi işlemlerinin bitmesini bekleyen Hilmi Coşkunöz'ün eşi Simay Coşkunöz'ün ise bacaklarında çizikler ve yanıklar olduğu görüldü.

YARDIM ETMEK İSTERKEN ALEVLERİN ARASINDA KALMIŞ

Yangında hayatını kaybeden ve akraba olan 3 kişinin, dumandan etkilenmemek için yangının aksi yönüne kaçmaya çalıştıkları, Mine Elmas'ın kanser hastası Mesut Coşkunöz ile oğlu Hilmi Coşkunöz'e yardım etmek isterken alevlerin arasında kaldığı öğrenildi. Elmas'ın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı son görüntü de ortaya çıktı. Görüntüde, Mine Elmas'ın yangının evlerine yaklaştığını, çocukları ve komşularıyla kaçmaya çalıştıklarını anlatarak, "Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Şu anda dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. 4 yetişkin 3 çocuk var" dediği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

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