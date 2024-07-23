Çevre Bakanı Murat Kurum, EBRD Başkan Yardımcısı Matteo Patrone ve heyetiyle bir araya geldi

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Matteo Patrone ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, EBRD Başkan Yardımcısı Matteo Patrone ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede deprem bölgesine yönelik çalışmalardan iklim değişikliğine kadar birçok konuda ele alındı. Kurum, EBRD ile 2009 yılından bu yana süregelen ortak çalışmaların son yıllarda artarak devam ettiğini, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından EBRD'nin sergilemiş olduğu dayanışma nedeniyle teşekkürlerini iletti. EBRD ile yürütülecek ortak çalışmalar kapsamında 8 çevresel altyapı projesinin Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de hayata geçirileceğini kaydeden Kurum, "Buradaki projelerin tamamlanması ve inşa sürecini arkadaşlarımız yürütüyorlar. İnşallah orada projelerimizin temel atma ve açılışını sizlerle birlikte yapmak istiyoruz" dedi.

EBRD'nin Türkiye'ye yönelik yatırımlarının yarısının sürdürülebilir altyapı yatırımları olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, İller Bankası (İLBANK) ile EBRD arasında başlatılacak iş birliğinin de kıymetli olduğunu belirtti.

Bakan Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu '2053 Net Sıfır Emisyon' ve 'Yeşil Kalkınma' hedefleri doğrultusunda yatırımların devam ettiğini kaydederek, "İklim değişikliği ile mücadele kapsamında İklim Kanunu'nu Meclisimizden geçirmeyi istiyoruz. Yine döngüsel ekonomi anlayışı ve prensibi çerçevesinde Türkiye Çevre Ajansımız gerek Depozito Yönetim Sistemi gerek Sıfır Atık projeleri gerekse atığın kaynağında ayrıştırıldığı, ekonomiye kazandırıldığı birçok projeyi yapacak. Bu noktada da kararlılığımız ilk günkü gibi devam etmektedir" diye konuştu.

'HER ALANDA İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMAK İSTERİZ'

EBRD Başkan Yardımcısı Matteo Patrone ise Türkiye'nin iş birliği yaptıkları en önemli ülkelerden biri olduğunu söyledi. Türkiye ile ortak yatırım konularının başında yeşil dönüşüm geldiğini belirten Patrone, Deprem Sonrası Yeniden İnşa Projesi kapsamında da deprem bölgesindeki belediyelere sağlanacak finansman desteğinin fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra artabileceğini aktardı. Patrone, "Mümkün olan her alanda iş birliğini artırmak isteriz. İLBANK ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği bizim için büyük önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde de hem İLBANK hem de Türkiye Çevre Ajansı ile birlikte ortak çalışmalar yürütmekten büyük memnuniyet duyarız" dedi.