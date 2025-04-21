Ceza İnfazı ve Topluma Kazandırma Dengesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ceza İnfazı ve Topluma Kazandırma Dengesi

Ceza İnfazı ve Topluma Kazandırma Dengesi

Adalet Bakan Yardımcısı Can, denetimli serbestlikte cezasızlık algısını ele aldı.

21.04.2025 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'de düzenlenen Denetimli Serbestlik 20'nci yıl Bölge Toplantısı'nda konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, "Mayınlı bir arazide koşuyoruz. 1 milyon kişi ceza hukuku sisteminde ve infaz sisteminde olduğu halde bir 'cezasızlık' algısından bahsediliyor. Bir tarafta cezasızlık algısı, bir tarafta topluma kazandırma... Bu bir denge. Bu dengeyi de iyi korumak ve kollamak gerekiyor" dedi.

Denetimli Serbestlik 20'nci yıl Bölge Toplantıları'nın 2'ncisi İzmir'de başladı. Ege Üniversitesi'nde (EÜ) 2 gün sürecek olan etkinliğin açılış töreni, EÜ MÖTBE Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu ve EÜ Rektörü Necdet Burak'ın yanı sıra adliye ve emniyet personeli katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, programda yaptığı konuşmada, cezaevinden tahliye olanların yüzde 40 civarında yeniden suç işlediğini belirterek, bu sayının aşağı çekilmesi gerektiğini vurguladı. Can, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnfaz rejiminde asıl amaç, topluma kazandırmak, ıslah etmek, iyileştirmektir. Ancak buna rağmen bütün dünyada infaz sistemini atlattıktan sonra tahliye ve taburcu olduktan sonra suç işleyenlerin yaklaşık yüzde 40'ı cezaevine geri dönüyor. Bir suç işledikten sonra suç işlemek daha da kolaylaşır. Bu eşik psikolojik bir eşik. Bu sayı Türkiye'de de yaklaşık yüzde 45'ler civarında. Korkunç bir rakam. İnfaz rejiminin tüm sistemlerinin ele alması gerekir. Bu sadece Adalet Bakanlığı'nın tek başına yapabileceği bir iş değil. Ailenin, toplumun ve devletin hep beraber bu olaya el atması lazım."

'HEM KİŞİNİN HEM TOPLUMUN MENFAATİNE'

Kişinin ıslah edilmesinin sadece kişinin değil toplumun da menfaatine olduğunu belirten Can, "Bugün 400 bin civarında tutuklu ve hükümlü cezaevlerinde. Yaklaşık 600 bin civarında kişi de denetimli serbestliğe tabi. 1 milyon kişi şu an infaz hukuku sistemi içerisinde. Mayınlı bir arazide koşuyoruz. 1 milyon kişi ceza hukuku sisteminde, infaz sisteminde olduğu halde bir 'cezasızlık' algısından bahsediliyor. Bir tarafta cezasızlık algısı, bir tarafta topluma kazandırma. Bu bir denge. Bu dengeyi de iyi korumak ve kollamak gerekiyor. İstediğin kadar ceza evinde tut. Nereye kadar tutacağız? İnfaz hukukunun da belli şartları var. Zaten ceza ağır, infaz hukukunun şartları ağır. Dolayısıyla toplumu hazırlamamız lazım. Aramızda olduğu zaman bu kişiyi iyileştirmek, tedavi etmek, topluma kazandırmak, ıslah etmek sadece bu kişinin menfaatine uygun değil. Aynı zamanda toplumun menfaatine de uygun. Toplumun sağlıklı, huzurlu, güvenli bir şekilde hayatını idame ettirebilmesi için bu kişilerin de topluma uygun bir hale getirilmesi lazım. Dolayısıyla toplumun da bu manada belli bir bedel ödemesi gerekiyor. Bu kişilerin topluma kazandırılması, iyileştirilmesi çok kolay bir hadise değil. Çünkü suça temayül var. Dışarı çıktıktan sonra ekonomik, hadise var, psikolojik sorunlar var. Toplumda rehabilite durumları var" dedi.

'ŞİDDETE SIFIR TOLERANS'

İnsan haklarına ve hukukun evrensellik ilkelerine bağlı olarak görev yaptıklarının altını çizen Can, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin infaz rejimini insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğünü esas alan, adalete ne kadar hedef alan bir uygulama olduğunu biliyorum. Bu manada da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir itibarı olarak görüyorum. Bugün cezaevlerinde şiddet, işkence yok. Şiddete sıfır tolerans var. İnfaz koruma hukukunda kişinin işlediği suç ne olursa olsun, biz işlediği suça bakmaksızın suçluyu da 'eşref-i mahlukat' olarak değerlendirilip insan haklarına, hukukun evrensel ilkelerine saygılı bir şekilde yaklaşık 85 bin personelle beraber bunu sağlamaya gayret ediyoruz. İnfaz sistemimiz ise insan olarak görüyor ve ona göre davranıyor. Bu manada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok başarılı bir sınav vermiştir" açıklamalarında bulundu.

'8 MİLYONU AŞKIN KARAR İNFAZI YERİNE GETİRİLDİ'

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım da denetimli serbestlik uygulamasına yönelik rakamları katılımcılarla paylaşarak, "Halihazırda 149 denetimli serbestlik müdürlüğümüzde 6 bin personelimizle hizmet veriyoruz. 6 bin personelimiz şu an itibarıyla 448 bin hükümlünün takibini gerçekleştiriyor. Bu son derece önemli bir sayı. Bu kapsamda 20 yıl zarfında 8 milyon 300 bin denetimli serbestlik kararının infazı yerine getirildi. 3 milyon 500 bin iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilirken bunların 1 milyon 450 bini bağımlılara yönelik oldu. Bugün dünyanın başına bela olan madde bağımlılığı meselesiyle ilgili denetimli serbestlik içinde güçlü bir mücadele var. 1 milyon 424 bin hükümlüye kamu yararlı bir işte ücretsiz çalışma imkanı getirildi. 62 bin hükümlüye nakdi yardım yapıldı. 69 bin hükümlünün denetimli serbestlik üzerinden elektronik izlemeyle takibi yapıldı. Bu sayılar her geçen gün artıyor. Batı sistemleriyle karşılaştırdığımızda kısa bir zamana rağmen çok büyük sayıları infaz ettiğimizi görüyoruz" dedi.

'DENETİMLİ SERBESTLİK DÖNÜM NOKTASI OLMUŞTUR'

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ise "2005 yılında ceza adalet sistemimize kazandırılan denetimli serbestlik uygulamaları; suç işleyen bireylerin topluma kazandırılması, toplumsal barışın ve huzurun tehsisi noktasında önemli bir dönüm noktası olmuştur. Aradan geçen süre içinde güçlü ve dinamik bir yapıya kavuşarak adalet sistemimizin temel unsurlarından olmuştur. Bugün bir araya gelmemizin amacı, denetimli serbestlik sistemimizin tüm boyutlarını değerlendirmek, karşılaştığımız sorunları tespit etmek ve çözüm yollarını tartışarak geleceğe daha güçlü adımlarla yürümektir" ifadelerini kullandı.

EÜ Rektörü Necdet Budak da katılımcıları ağırlamaktan mutlu olduklarının altını çizip üniversite olarak adalet sistemine katkı sağlamak için iş birliklerine devam edeceklerini vurguladı. Konuşmaların ardından fotoğraf çekimiyle tören sona erdi. İki gün sürecek etkinlikte, çeşitli sunumlar ve paneller düzenlenecek. Katılımcılar denetimli serbestlik ile ilgili bilgi alma ve tartışma fırsatı bulacak.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Ramazan Can, Güncel, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceza İnfazı ve Topluma Kazandırma Dengesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
Elazığ’da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı Elazığ'da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı
Üniversiteli Havva’dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi Üniversiteli Havva'dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi
Fenerbahçe’nin ilk 11’ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti Fenerbahçe'nin ilk 11'ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti
İngiliz savaş uçakları Rus jetlerine müdahale etti İngiliz savaş uçakları Rus jetlerine müdahale etti!
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon oldu Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Tarihi Malabadi Köprüsü’nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı Tarihi Malabadi Köprüsü'nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı
Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı
Mourinho oyundan aldı Yıldız futbolcuya Kadıköy’de tepki yağdı Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy'de tepki yağdı
Ankara’daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı Ankara'daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı

15:40 İznik’te Papa Francis için lokma döktürdüler İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
14:46 Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı
13:59 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı
11:53 Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:34 Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir
22:20 Jose Mourinho’dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt
22:17 Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
22:13 Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun babasının ’bedduasına’ sert tepki Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki
21:46 İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyonluk malından oldu İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu
21:42 Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 16:21:32. #7.13#
SON DAKİKA: Ceza İnfazı ve Topluma Kazandırma Dengesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement