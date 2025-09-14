CHP'den Kurultay Davası Öncesi Büyük Ankara Mitingi… Yüz Binler Tandoğan Meydanı'na Akın Etti - Son Dakika
CHP'den Kurultay Davası Öncesi Büyük Ankara Mitingi… Yüz Binler Tandoğan Meydanı'na Akın Etti

14.09.2025 21:02
CHP, 15 Eylül Pazartesi günü görülecek 38’inci Olağan Kurultay iptal davası duruşması öncesi, bugün Ankara’da büyük bir miting düzenledi. Tandoğan meydanında yapılan mitinge on binlerce Ankaralı’nın yanı sıra çevre illerden de katılım yoğun oldu. Ara sokaklara kadar taşan kalabalık, “Vesayet değil siyaset: Kayyuma, darbeye hayır” mitinginde bir araya geldi.

HABER: GÜLARA SUBAŞI/İLEYDA ÖZMEN/MEHMET OFLAZ -  KAMERA: DURSUN ALKAYA/BERKİN GÜLSOY/TUNAHAN GÜLER/EYLEM LADİN DEĞER

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda şaibe olduğu iddiasıyla açılan davanın duruşması yarın saat 10.00'da Ankara'da görülecek. CHP, davadan bir gün önce, her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlediği mitinglerin 54'üncüsünü bugün Ankara'da gerçekleştirdi. "Vesayet değil siyaset: Kayyuma, darbeye hayır" sloganıyla düzenlenen büyük Ankara mitingi, saat 17.00'de Tandoğan Meydanı'nda başladı.

CHP'nin hafta sonları Anadolu'nun bir ilinde düzenlenen mitinglerinden farklı olarak bu kez otobüs değil, bir sahne hazırlandı. Meydana mitingin sloganının yer aldığı bir dev pankart asıldı. Pankartta CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fotoğrafları yer aldı.

"CHP teslim alınamaz"

Yurttaşlar saat 15.00 itibarıyla meydana alınmaya başlandı. Ankara'nın ilçeleri ve yakın illerden gelen yurttaşlar, taleplerini taşıdıkları pankartlarla dile getirdi. Pankartlarda şu ifadeler yer aldı:

"İktidara giden yolda ilk hançeri sen sapladın Kemal Kılıçdaroğlu. Peşinden geldiğimiz 13 yıla yazık", "Bir umudum sende, anlıyor musun?", "Hak hukuk adalet", "Ekilir ekin geliriz. Bir gider, bin geliriz", "1923 ruhuna geri dönüyoruz", "Paçasından akanı size sıvamaya çalışıyor", "Gücünüz yetmez çünkü biz milletiz", "Bu meydanda etten fazlası var. Bu meydanda bir fikir var ve fikirlere kurşun işlemez", "CHP teslim alınamaz", "Bu pisliği devrim temizler", "Korkma, biziz halk."

Alanda yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlendi. Alanda dedektör köpeklerle bomba araması yapıldı. Yurttaşlar, alana çift aşamalı üst araması yapılarak alındı. Çevredeki yüksek binaların çatısında keskin nişancılar görev yaptı.

Gençlik Kollarının yürüyüşüne biber gazlı müdahale

CHP'li gençler Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın öncülüğünde, 15.30'da Güvenpark'tan miting alanına yürüdü. Yürüyüş sırasında katılımcılar, "Kayyuma karşı omuz omuza", "Kayyumlar gidecek biz kalacağız" sloganları attı. CHP Gençlik Kolları, Tandoğan Meydanı'na yaklaştığı sırada kurulan polis barikatını da aştı. Polis gençlere, biber gazıyla müdahalede bulundu.

Belediye başkanları, il başkanları, ilçe başkanları, milletvekilleri Tandoğan'da

Mitingde, CHP'li Ankara ilçe belediye başkanları, Ankara ilçe başkanları, Ankara milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri, CHP'nin önceki Genel Sekreteri Önder Sav, önceki Genel Başkanlardan Hikmet Çetin, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP'nin önceki dönem Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'li il ve büyükşehir belediye başkanları sahneye çıkarak katılımcıları selamladı. Mitinge CHP'nin 81 il başkanı katıldı.

Diğer siyasi partilerden de destek verilen mitinge, Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Sera Kadıgil, partisinin kortejiyle beraber geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, mitingin başlangıcında konuşma yaptı. İmamoğlu'nun Silivri'den Ankara'ya gönderdiği mesajı CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol okudu.

Altı kişi gözaltına alındı

CHP'nin mitingine katılmak isteyen Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) mensupları, taşıdıkları pankart nedeniyle alana alınmadı. "Ölüm orucunda olan Serkan Onur Yılmaz'ın talepleri kabul edilsin. Kuyu tipi hapishaneler kapatılsın" yazılı pankart taşıyan grup, alana girişleri engellenince bir süre slogan attı. Ardından polis ekipleri, grubu çembere aldı. Basının görüntü almasını engellemek amacıyla polisler kalkanlarını kaldırdı. Müdahalede bulunan polis 6 kişiyi gözaltına aldı.

"Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek"

CHP Lideri Özgür Özel, saatler 17.30'u gösterdiğinde "Geri Durma" şarkısıyla sahneye çıktı. Özel konuşmasına, Adnan Yücel'in "Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek" şiirini okuyarak başladı.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Ey Erdoğan, Tandoğan Meydanı'nı hiç böyle gördün mü" diye seslenirken, bu sırada miting meydanındakiler yuhaladı. Cezaevindeki belediye başkanlarını anan Özel, 67 yaşına giren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın doğum gününü kutladı.

CHP lideri Özel, kalabalığa "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı attırdı. Sloganın ardından yurttaşlar hep bir ağızdan "Kurtuluş Yok Tek Başına" şarkısına eşlik etti.

12 dev adama miting meydanından destek

Özel, miting sonlarına doğru 31 Mart yerel seçimleri kampanyasında sıkça kullandığı "Türkiye İttifakı" ifadelerini kullandı. Özel, "Biz Türkiye İttifakıyız. Türkiye İttifakı rengini ay yıldızlı al bayraktan alır" dedikten sonra kalabalığa "Kırmızı" diye seslendi. Kalabalıktan Özel'e "Beyaz yanıtı geldi. Özel ardından "En büyük Türkiye" sloganını tekrar ettirdi.

Özgür Özel, bu akşam saat 21.00'de yapılacak Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın Almanya ile karşılaşacağı şampiyonluk maçı öncesinde miting meydanında vatandaşlarla birlikte "12 Dev Adam" şarkısını söyledi. CHP lideri Özel; Mansur Yavaş, Özgür Çelik, Nuri Aslan, Hikmet Çetin, Ümit Erkol, Dilek İmamoğlu ile Türk bayrağı salladı.

"Yürüyelim arkadaşlar"

Özel, meydandakilere "Hep birlikte yürümeye devam edecek miyiz? Bu iktidarı değiştirinceye kadar bu yolu birlikte yürüyor muyuz? Yolumuz uzun, zor ama sonu güzel. Hadi o zaman, yürüyelim arkadaşlar" diye seslendi. Miting, Gençlik Marşı ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

