Özgür Özel: Belediye Başkanlarının ceplerinde birer anahtar var

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'daki ziyaretlerine devam ediyor. Bursanın Nilüfer ilçesinde yeni üyelere rozet takan CHP Lideri Özel, "Seçilen belediye başkanlarının ceplerinde birer anahtar var hep söylüyorum. O belediyenin kapısının, kasasının ya da şehrin anahtarı değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının anahtarı. İyi çalışırlarsa, halka sahip çıkarlarsa en sonunda bu ülkeyi yeniden Cumhuriyet Halk Partisi yönetecek" ifadesini kullandı.

Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i makamında ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP'li belediye başkanlarının üzerindeki iktidar olma sorumluluğuna dikkati çekti. Partiye yeni katılan üyelere rozetlerini takan Özel, yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

"Belediye başkanlarının ceplerinde birer anahtar var"

"Bu sene Bursa Büyükşehir Belediyesi dahil kazandığımız bütün belediyeleri neredeyse iki kişiden birinin oyunu alarak, Nilüfer'de yüzde 60 Büyükşehir'de yüzde 47 alarak ama hemen her yerde yüzde 50 civarında oy alarak kazandık. Bu bize büyük umut getirdi. Bu umut, yarın yapılacak ilk seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidarın kapısını aralayacak. Buna yürekten inanıyoruz. Şu kadarını söyleyeyim ki Cumhuriyet'in birinci yüzyılında çok zor şartlarda Cumhuriyet'in kurucu kadroları bu ülkeyi önce kurtardılar sonra kurdular şimdi şartlar o kadar zor ama o günkü kadar değil ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin üyelerine yüzyıl sonra yeniden önce demokrasiyi kurtarmak, yeniden demokratik bir rejim kurmak, hukukun üstünlüğünü sağlamak, yargı bağımsızlığını sağlamak, kuvvetler ayrılığını sağlamak ve en nihayetinde bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiyi iktidar yaparak Türkiye'yi şaha kaldırma görevi düşüyor. Bunu hep beraber başaracağız. Seçilen belediye başkanlarının ceplerinde birer anahtar var. O belediyenin kapısının, kasasının ya da şehrin anahtarı değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının anahtarı. İyi çalışırlarsa, güzel çalışırlarsa, dürüst çalışırlarsa, halka sahip çıkarlarsa, yoksula sahip çıkarlarsa en sonunda bu ülkeyi yeniden Cumhuriyet Halk Partisi yönetecek."

"On yıl sonunda milletin satın alma gücü bugüne göre on kat artacak"

Ekonomi üzerinden hükümeti eleştiren Özel, iktidara geldikleri taktirde on yıl içinde her şeyin daha iyiye gideceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Tayyip Erdoğan geldi övünüyor ki paradan altı sıfır attım diye. Vallahi çok atmış biz o kadar atmayacağız bir tane atacağız ama Tayyip Bey hem fiyatlardan altı sıfır attı hem maaşlardan altı sıfır attı. Hattı zatında bir tek hesabı kolaylaştırdı. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının onuncu yılında, ilk beş yıl iyiye gidecek ama ikinci beş yıl çok iyiye gidecek. Onuncu yılında biz bir sıfır atacağız. Nereden bir sıfır atacağız? Maaşlardan değil, sadece etiketlerden sıfır atacağız. Şunu demek istiyorum ki on yıl sonunda milletin satın alma gücü bugüne göre on kat artacak."

Yapılan anketlerde CHP'nin yükselişine dikkati çeken CHP Lideri Özel "Kavga ederek, polemik yaparak değil, çalışarak yükseliyoruz" dedi. Özel açıklamasını şu cümlelerle tamamladı:

"Dün açıklanan Türkiye'nin en bilinen, en prestijli firmalarından birinin anketinde geçen aya göre partimizde yine yarım puanın üzerinde bir çıkış, AK Parti'de o kadarlık bir gerileyiş var. Arada dört puan fark var. Her geçen gün iyiye gidiyoruz. Kavga ederek, polemik yaparak değil, çalışarak yükseliyoruz. Seçim bitti deyip, gelecek seçimi beklemeden eğitim mitingi, emekli mitingi, çay mitingi, buğday mitingi, asgari ücret, emek mitingi yaparak ve çok çalışarak, çok gayret göstererek her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Çalışarak kazanacağız ve göreceksiniz bu ülkeyi ayrıştıranlardan, kutuplaştıranlardan, yoksullaştıranlardan, düşmanlaştıranlardan alıp bu ülkeyi büyük, güçlü, zengin ve barış içinde bir ülke yapacağız. Suriye'yle de barışı sağlayacağız. Sığınmacı sorununu da çözeceğiz ve göreceksiniz Gazi'nin partisi, kurucu parti bu ülkeyi bir kez daha on yıldaki büyük zaferlerle tanıştıracak, göreceksiniz Cumhuriyet'in ilk on yılında nasıl bir çıkış yaşandıysa iktidarımızın on yılında da bu ülkede aynı çıkışı, aynı şahlanışı yaşayacağız. Buna inanın, buna güvenin. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi örgütü."