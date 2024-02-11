CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Deniz Baykal\'ın kabrini ziyaret etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Geçtiğimiz seçimlerde bize 11 büyükşehri emanet eden milletimizin emanetine saygı duyduk. Emanetine çok iyi baktık. Şimdi onlardan bir 5 yıllık daha emanet için süre istiyoruz. Siyasiler Ankara'da ittifak kuramayabilirler ama millet sandıkta ittifakı kurar." dedi.

Özel ve beraberindeler, 11 Şubat 2023'te vefat eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından konuşan Baykal'ın oğlu Ataç Baykal, babasının vefatının büyük bir boşluk yarattığını, bugün bu boşluğun doldurulmasına çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Ataç Baykal, "İnşallah yeni yönetimimizle biz de değişen koşullara ayak uyduracağız. Önümüzdeki yıllarda göğsümüz kabarık olarak gelip, babamın mezarı başında daha iyi hatıralarla bulaşacağız." diye konuştu.

"Huzuruna, partinin Genel Başkanı olarak varmış olmak benim açımdan büyük bir onur"

Genel Başkan Özgür Özel de Baykal'ı rahmet ve minnetle andığını belirterek, sosyal demokrasiye ve CHP'ye emek değil, bir ömür vermiş bir genel başkanının huzurunda bulunduklarını söyledi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vefatının birinci yıl dönümünde huzuruna, partinin genel başkanı olarak varmış olmak benim açımdan hem büyük bir onur hem omuzlarımda çok büyük bir yük. Çünkü siyasette vefa tartışmaları yapılıyor. Bir partinin önceki genel başkanına vefa gösterecekseniz, bunun bir yolu var. İlk genel başkan da olsa, son genel başkan da olsa partisini iktidar yaparsanız, vefa göstermiş olursunuz. Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini, Deniz Baykal'ın, İnönü, Ecevit ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisini iktidar yaptığımızda önceki genel başkanlarımıza vefamızı göstermiş olacağız. Baykal'ın mezarı başında buna söz veriyoruz. Bundan sonra CHP ailesinin birlik ve beraberlik içinde Türkiye'ye iyi günleri yaşatmasını ümit ediyorum. Partimizde çok önemli görevlerde bulunmuş, bana da emeği olan Sayın Genel Başkanımız Muharrem İnce ve örgütüne de burada bizimle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum."

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise Deniz Baykal'ın kendisini tahtanın başından alıp, milletin karşısına çıkardığını ifade ederek, "Bir devlet adamıydı. 'Partinin oy oranı değil, önemli olan memleket' dediğini çok kere duymuşumdur ağzından. Allah rahmet etsin. Benim ustamdı. Mekanı cennet olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Özel, İnce ve beraberindekiler Deniz Baykal için dua etti, kabrine karanfil bıraktı.

"Bütün belediye başkanları da gücünü sandıktan alır"

Merhum Bülent Ecevit'in kabrini de ziyaret eden Özel, Devlet Mezarlığı'ndan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak'ta "Bilesiniz ki buranın belediye başkanı, cumhurbaşkanının eli üzerinde olduğu sürece Zonguldak çok daha farklı yere gelecektir." sözünün hatırlatılması üzerine Özel, Erdoğan'ın Hatay'daki konuşmasının benzerini Zonguldak'ta yaptığını söyledi.

Özel, "Recep Tayyip Erdoğan'ın milli iradenin üzerinden elini çekmesi lazım. Bu yaptığı iş tamamen milli irade gaspıdır." ifadesini kullandı.

Milli iradenin serbestçe oy kullanılabildiği için kutsal olduğunu belirten Özel, "Oy, Recep Tayyip Erdoğan'a verilince kutsal, verilmeyince mundar olmaz. Nasıl Erdoğan gücünü sandıktan alıyorsa, bütün belediye başkanları da gücünü sandıktan alır. Nasıl gerçek patron milletse, belediye başkanlarının ve cumhurbaşkanlarının da belirleyicisi millettir. Bunun dışında bir ifade milli iradeye saygısızlıktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine, "Özgür Efendi'nin sesi çıkmıyor, kavga etmiyoruz." dediğini aktaran Özel, "Oysa Özgür Efendi ona en düşük emekli maaşını hatırlatıyor, geçim sıkıntısını, enflasyonu hatırlatıyor ve Türkiye'de bunu konuşuyoruz. O istiyor ki hakaretine hakaret edelim, mesele konuşulmasın, bir genel seçim içinde, bir genel seçim atmosferinde sorunlar değil, kavga konuşulsun. Onun düzeyine inmemeye çok kararlıyım." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük ittifakı için yola çıkmış durumdayız"

DEM Parti'nin Ankara ve İstanbul'da kendi adaylarını çıkarmasının seçimi nasıl etkileyeceğinin sorulduğu Özgür Özel, şunları söyledi:

"Bu mikrofonlar neden Bahçeli'nin önüne gitmiyor? Bahçeli bu sabah demli çay mı içiyormuş? Bu mikrofonlar neden Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne gitmiyor? Terörle işbirliği mi yapmış? İlk gün söyledim, Başak Demirtaş ve ilan edilen adaylar, her birisinin aday olmak en demokratik hakkıdır. Her partinin aday çıkarmak en demokratik hakkıdır. Kimsenin aday çıkarmasına, çıkarmamasına karışmayız. Bir parti aday çıkarmazsa demlenip, aday çıkardığında demlenmemiş olma iftirasını, bu sabah demli çay içenlere Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan'a sorun."

Bütün siyasi partilerle açık iletişim halinde olduklarını kaydeden Özel, "Bizim DEM ile yaptığımız görüşme gözünüzün önündedir. Ama bazı görüşmeleri, hangi mecralarda kimlerin ne şekilde, ne vaatlerle yürüttüğünü millet sormaktadır. Bizim kimsenin çıkaracağı adaya da, çıkarmadığı adaya da lafımız da yoktur, minnetimiz de yoktur. Ama aday çıkarmama durumunda, dünya kadar hakareti bize layık görenlerin şimdi bu millete bir özür borçları vardır." dedi.

Özel, dün AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a yönelik saldırının demokrasiye yapıldığını ve bunu kendi adaylarına yapılmış saydıklarını ifade ederek, "Seçim atmosferinde bütün adayların özgürce propaganda yapabildikleri, sandıkların ve seçmenlerin baskı altına alınmadığı, en özgür propagandanın ve barışçıl seçimin yaşanmasını temenni ediyorum. Bütün adaylara, bütün siyasi partilere başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

Partisinin adaylarının büyük oranda belirlendiğini dile getiren Özel, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük ittifakı için yola çıktıklarını, bu ittifakın adının "Türkiye ittifakı" olduğunu söyledi.

Özel, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz seçimlerde bize 11 büyükşehri emanet eden milletimizin emanetine saygı duyduk. Emanetine çok iyi baktık. Şimdi onlardan bir 5 yıllık daha emanet için süre istiyoruz. Siyasiler Ankara'da ittifak kuramayabilirler ama millet sandıkta ittifakı kurar. Türkiye'nin umudu Türkiye ittifakıdır. Geçen seçimde ittifakların kazandığı büyük başarıları ortaya çıkaran seçmen hala kütüklere kayıtlıdır. O seçmen, Türkiye ittifakını büyüterek sürdürecek, şehirlerimizi çalmayan, çırpmayan, yeşil alanları katletmeyen, arsaları yabancılara peşkeş çekmeyen, arsa rantı yaratmak için şehre karşı suç işlemeyen, yoksullun hakkını sosyal belediyecilikle koruyan başkanlarımızla göreve devam."

"Milletin sesini duymak sandıktan önceki en önemli gösterge"

Özgür Özel, Lütfü Savaş'ın Hatay Büyükşehir Belediye başkan adaylığına ilişkin soru üzerine, bütün bölgelerde adaylarını yoğun anket süreçleriyle belirlediklerini bildirerek, şöyle konuştu:

"Yüksek örneklemlerle yapılan bu anketler, bize bir şehirden yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa ya da verirse bu değerlendirilir. Meydanda yükselen bazı sesleri duymak da önemlidir, fikir verir, ama milletin sesini duymak, sandıktan önceki en önemli gösterge. Çok yüksek örneklemle yapılan anketlerde bir şey görüyorsak müdahale ediyoruz. Görürsek müdahale ederiz."

Baykal'ın kabrini CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP'nin Etimesgut Belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ve bazı partililer de ziyaret etti.