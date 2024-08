CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: 'Bir faşizm varsa bu karardır, bir faşizm varsa sarayda oturandır'

Güncel

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir'de sokak röportajı sırasında hükümeti eleştiren bir vatandaşın tutuklanmasıyla ilgili "Bir faşizm varsa bu karardır, bir faşizm varsa sarayda oturandır, artık edep diyorum. Beyefendiyi eleştiren herkes tehdit altında, saatler geçmeden gözaltına alınıyor ve gün doğmadan tutuklanıyor. Neye göre bu kararı veriyorsunuz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan yasa ile ilgili konuşan Başarır, şunları söyledi:

"AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 'Bu kanununda öldürme yok sahiplendirme var' demişti. Buradan kendisine sormak isterim. Edirne Uzunköprü'deki, Niğde'deki görüntüler bunlar yalan mıydı? Bir iktidar partisi düşünün daha yasayı çıkarmadan sokak hayvanlarını canavar gibi gösterdi, Meclis'te inanılmaz bir algı operasyonu oldu ve bu yasa geçti, ondan sonra hayvanlar katledilmeye başlandı. Bunun sorumlusu AKP'dir. Buradan savcılara seslenmek istiyorum, bu görüntülere karşı soruşturma açın, bu sizin insanlık göreviniz... Bunu belediyeler de yurttaşlar da yapıyorsa yargılayın. Bu yasa uygulanamaz bunun sorumluları hesap vermeli."

"Beyefendiyi eleştiren herkes tehdit altında"

İzmir'de bir vatandaşın sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanmasını da eleştiren Başarır şunları söyledi:

"İzmir'de bir sokak röportajı sonucunda Dilruba isimli bir yurttaşımız tutuklandı. Konuşmalarının büyük çoğunluğu tek adamı, sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı çok rahatsız etmişti. Bir kez daha görüyoruz ki Türkiye'de fikir özgürlüğü diye bir kavram yoktur. Bu işi kendisine vazife eden savcılar bir tutuklama kararı vermiştir. Ortada bir suç olduğunu bir an için düşünsek bile ortada hiçbir suç yoktur, katalog suçlarda bile yoktur. Ama beyefendiyi rahatsız ettiği için bir vatandaşımız tutuklandı. Bu vatandaşımız sosyal medya yasağını eleştiriyordu. Haksız mıydı? Dünyanın neresinde insanların sosyal medya hakkı engelleniyor? Türkiye'de engelleniyor. 'Sayın başkan Türkiye'de milyonlarca insan Instagram üzerinden ticaret yapıyor, sen kapattın ne olacak' dedi. Bir faşizm varsa bu karardır, bir faşizm varsa sarayda oturandır, artık edep diyorum. Beyefendiyi eleştiren herkes tehdit altında, saatler geçmeden gözaltına alınıyor ve gün doğmadan tutuklanıyor. Neye göre bu kararı veriyorsunuz, yasaya göre mi? Bunu size yasa söylemiyor hakim ve savcılar veriyor. Sormak isterim o hakim ve savcılara sarayın kalemlerine Batman'da sokak röportajında muhalefet liderlerini 'onların kafasını keseceğiz' diyen vatandaşı ne yaptınız, ifadesini alıp serbest bıraktınız... Niye? Bu kadın böyle bir şey söylemedi. Mülteci sorunu söyledi. Dijital yasakların bir faşizm olduğunu söyledi. Her eleştiriyi tutuklarsak nereye varırız. Hakarete bu kadar karşı hassas beyefendi Recep Tayyip Erdoğan siyasetçilere 'cibilliyetsiz' sözünü kullandı. 'Çöplük, tezek' dedi. Sürtük dedi kadınlara ya... Her küfürde bulunma hakkı var ama vatandaş eleştirdiği zaman vur kelepçeyi. Bu tanımadığı hukuk bir gün Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyacak. İzmir'de tutuklanan yurttaşımızı serbest bırakın."

"TRT, AKP adına tweet atar duruma gelmiş"

Başarır, TRT'yi de eleştirerek, "Bizim vergimizle ayakta duran Türkiye'nin 85 milyonunun kanalı, artık AKP adına tweet atar duruma gelmiş. CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel olimpiyatlara gidiyor tek haber vermiyor, hiçbir şekilde bizim haberimizi yapmıyor ama AKP'nin sosyal medya organı gibi tweetler atıyor yazıklar olsun" dedi.

"Bakan hesap vermeli"

Başarır, Paris 2024 Olimpiyatları'na ilişkin de "Üzülerek söylüyorum, uzun yıllardan sonra altın madalya alamadık. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, federasyon başkanlarını suçladı. Bunları partinin arka bahçesi gibi atayan kim? Sen değil misin? Hidayet Türkoğlu'nu basketbol federasyonuna atadın. Sen bu hale getirirsen sonra senin bakanın o federasyonları suçluyor. Bakan hesap vermelidir, gereğini yapmalıdır" diye konuştu.

"Yurt büyük bir sorun... 4 çocuktan 3'ü sokakta"

Bugün açıklanan üniversite sınav sonuçlarına de değinen Başarır, "Çocuğumun kalacak yeri yok telefonları gelmeye başladı. 100'e yakın yurttaşımız hem makamıma geldi hem telefonla aradı bu daha da artacak. Çok iyi üniversiteleri kazanmışlar ama kayıt yaptıramıyorlar. Yurt büyük bir sorun. Belediyelerimiz elinde geldiği kadar sorunu çözmeye çalışıyor ama 4 çocuktan 3'ü sokakta. Burs 2 bin TL. En az bu paranın asgari ücret kadar olması lazım. Bunu da sarayda milyonlarca lira para harcayan beyefendinin vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

"Can Atalay, Hatay'ın seçilmiş milletvekilidir"

TBMM'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için toplanmasına ilişkin de "Anayasa Mahkemesi üç defa Can Atalay'ın milletvekili olduğuna karar verdi. Gelin bu rezaleti cuma günü düzeltelim hakkını teslim edelim. Gelin bu kararı okuyun TBMM olarak diyelim ki Can Atalay Hatay'ın seçilmiş milletvekilidir. Yargıtay hem TBMM'ye hem yargıya darbe girişiminde bulunmuştur diyelim" dedi.