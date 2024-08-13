CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: 'Bir faşizm varsa bu karardır, bir faşizm varsa sarayda oturandır' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: 'Bir faşizm varsa bu karardır, bir faşizm varsa sarayda oturandır'

Geniş Video İzle

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir'de sokak röportajı sırasında hükümeti eleştiren bir vatandaşın tutuklanmasıyla ilgili "Bir faşizm varsa bu karardır, bir faşizm varsa sarayda oturandır, artık edep diyorum. Beyefendiyi eleştiren herkes tehdit altında, saatler geçmeden gözaltına alınıyor ve gün doğmadan tutuklanıyor. Neye göre bu kararı veriyorsunuz" dedi.

13.08.2024 15:51  Güncelleme: 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir'de sokak röportajı sırasında hükümeti eleştiren bir vatandaşın tutuklanmasıyla ilgili "Bir faşizm varsa bu karardır, bir faşizm varsa sarayda oturandır, artık edep diyorum. Beyefendiyi eleştiren herkes tehdit altında, saatler geçmeden gözaltına alınıyor ve gün doğmadan tutuklanıyor. Neye göre bu kararı veriyorsunuz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan yasa ile ilgili konuşan Başarır, şunları söyledi:

"AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 'Bu kanununda öldürme yok sahiplendirme var' demişti. Buradan kendisine sormak isterim. Edirne Uzunköprü'deki, Niğde'deki görüntüler bunlar yalan mıydı? Bir iktidar partisi düşünün daha yasayı çıkarmadan sokak hayvanlarını canavar gibi gösterdi, Meclis'te inanılmaz bir algı operasyonu oldu ve bu yasa geçti, ondan sonra hayvanlar katledilmeye başlandı. Bunun sorumlusu AKP'dir. Buradan savcılara seslenmek istiyorum, bu görüntülere karşı soruşturma açın, bu sizin insanlık göreviniz... Bunu belediyeler de yurttaşlar da yapıyorsa yargılayın. Bu yasa uygulanamaz bunun sorumluları hesap vermeli."

"Beyefendiyi eleştiren herkes tehdit altında"

İzmir'de bir vatandaşın sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanmasını da eleştiren Başarır şunları söyledi:

"İzmir'de bir sokak röportajı sonucunda Dilruba isimli bir yurttaşımız tutuklandı. Konuşmalarının büyük çoğunluğu tek adamı, sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı çok rahatsız etmişti. Bir kez daha görüyoruz ki Türkiye'de fikir özgürlüğü diye bir kavram yoktur. Bu işi kendisine vazife eden savcılar bir tutuklama kararı vermiştir. Ortada bir suç olduğunu bir an için düşünsek bile ortada hiçbir suç yoktur, katalog suçlarda bile yoktur. Ama beyefendiyi rahatsız ettiği için bir vatandaşımız tutuklandı. Bu vatandaşımız sosyal medya yasağını eleştiriyordu. Haksız mıydı? Dünyanın neresinde insanların sosyal medya hakkı engelleniyor? Türkiye'de engelleniyor. 'Sayın başkan Türkiye'de milyonlarca insan Instagram üzerinden ticaret yapıyor, sen kapattın ne olacak' dedi.  Bir faşizm varsa bu karardır, bir faşizm varsa sarayda oturandır, artık edep diyorum. Beyefendiyi eleştiren herkes tehdit altında, saatler geçmeden gözaltına alınıyor ve gün doğmadan tutuklanıyor. Neye göre bu kararı veriyorsunuz, yasaya göre mi? Bunu size yasa söylemiyor hakim ve savcılar veriyor. Sormak isterim o hakim ve savcılara sarayın kalemlerine Batman'da sokak röportajında muhalefet liderlerini 'onların kafasını keseceğiz' diyen vatandaşı ne yaptınız, ifadesini alıp serbest bıraktınız... Niye? Bu kadın böyle bir şey söylemedi. Mülteci sorunu söyledi. Dijital yasakların bir faşizm olduğunu söyledi. Her eleştiriyi tutuklarsak nereye varırız. Hakarete bu kadar karşı hassas beyefendi Recep Tayyip Erdoğan siyasetçilere 'cibilliyetsiz' sözünü kullandı. 'Çöplük, tezek' dedi. Sürtük dedi kadınlara ya... Her küfürde bulunma hakkı var ama vatandaş eleştirdiği zaman vur kelepçeyi. Bu tanımadığı hukuk bir gün Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyacak. İzmir'de tutuklanan yurttaşımızı serbest bırakın."

"TRT, AKP adına tweet atar duruma gelmiş"

Başarır, TRT'yi de eleştirerek, "Bizim vergimizle ayakta duran Türkiye'nin 85 milyonunun kanalı, artık AKP adına tweet atar duruma gelmiş. CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel olimpiyatlara gidiyor tek haber vermiyor, hiçbir şekilde bizim haberimizi yapmıyor ama AKP'nin sosyal medya organı gibi tweetler atıyor yazıklar olsun" dedi.

"Bakan hesap vermeli"

Başarır, Paris 2024 Olimpiyatları'na ilişkin de "Üzülerek söylüyorum, uzun yıllardan sonra altın madalya alamadık. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, federasyon başkanlarını suçladı. Bunları partinin arka bahçesi gibi atayan kim? Sen değil misin? Hidayet Türkoğlu'nu basketbol federasyonuna atadın. Sen bu hale getirirsen sonra senin bakanın o federasyonları suçluyor. Bakan hesap vermelidir, gereğini yapmalıdır" diye konuştu.

"Yurt büyük bir sorun... 4 çocuktan 3'ü sokakta"

Bugün açıklanan üniversite sınav sonuçlarına de değinen Başarır, "Çocuğumun kalacak yeri yok telefonları gelmeye başladı. 100'e yakın yurttaşımız hem makamıma geldi hem telefonla aradı bu daha da artacak. Çok iyi üniversiteleri kazanmışlar ama kayıt yaptıramıyorlar. Yurt büyük bir sorun. Belediyelerimiz elinde geldiği kadar sorunu çözmeye çalışıyor ama 4 çocuktan 3'ü sokakta. Burs 2 bin TL. En az bu paranın asgari ücret kadar olması lazım. Bunu da sarayda milyonlarca lira para harcayan beyefendinin vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

"Can Atalay, Hatay'ın seçilmiş milletvekilidir"

TBMM'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için toplanmasına ilişkin de  "Anayasa Mahkemesi üç defa Can Atalay'ın milletvekili olduğuna karar verdi. Gelin bu rezaleti cuma günü düzeltelim hakkını teslim edelim. Gelin bu kararı okuyun TBMM olarak diyelim ki Can Atalay Hatay'ın seçilmiş milletvekilidir. Yargıtay hem TBMM'ye hem yargıya darbe girişiminde bulunmuştur diyelim" dedi.

Kaynak: ANKA

Ali Mahir Başarır, İzmir, Hayvan Hakları, Hukuk, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: 'Bir faşizm varsa bu karardır, bir faşizm varsa sarayda oturandır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
08:49 Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti
08:42 Süper Lig’de ilk hafta sona erdi İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
07:47 ABD, Türkiye’den yardım istedi Büyükelçiden “Bir an önce ikna edin“ çağrısı ABD, Türkiye'den yardım istedi! Büyükelçiden "Bir an önce ikna edin" çağrısı
04:09 Direksiyon başındaki arkadaşına art arda kurşun yağdırdı Direksiyon başındaki arkadaşına art arda kurşun yağdırdı
00:49 Eskişehir’deki saldırıda ’’Nazi’’ detayı Asıl hedefi TKP binasıymış Eskişehir'deki saldırıda ''Nazi'' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış
00:11 Sarsıntı Türkiye’de de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 17:16:19. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: 'Bir faşizm varsa bu karardır, bir faşizm varsa sarayda oturandır' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement