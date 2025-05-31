CHP'li Belediyelere Yönelik Operasyona Tepkiler Düzce Mitingine Damga Vurdu: "Öcü Gibi Korkuyorlar Ekrem Yoldaşımdan" - Son Dakika
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CHP'li Belediyelere Yönelik Operasyona Tepkiler Düzce Mitingine Damga Vurdu: "Öcü Gibi Korkuyorlar Ekrem Yoldaşımdan"

31.05.2025 17:58  Güncelleme: 21:37
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CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin sekizincisi, Düzce’de düzenlendi. Anıtpark Meydanı’nı dolduran, meydan dışında da bariyerler arkasından mitingi takip eden Düzceliler, İstanbul'da sabaha karşı düzenlenen son operasyona ve belediye başkanlarının gözaltına alınmasına tepkiliydi. Miting meydanına İmamoğlu'nun özgürlüğünü isteyen pankartlar asıldı, “Öcü gibi korkuyorlar Ekrem yoldaşımdan”, “Sen telef edemezsin ama bu millet taltif edecek” yazılı dövizler dikkat çekerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitinge gelen Düzcelilere “Diplomasız Erdoğan” sloganı attırdı.

Haber: İleyda Özmen, Ersen Berk Çelik / Görüntü: Dursun Alkaya, Berkin Gülsoy

(DÜZCE) - CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin sekizincisi, Düzce'de düzenlendi. Anıtpark Meydanı'nı dolduran, meydan dışında da bariyerler arkasından mitingi takip eden Düzceliler, İstanbul'da sabaha karşı düzenlenen son operasyona ve belediye başkanlarının gözaltına alınmasına tepkiliydi. Miting meydanına İmamoğlu'nun özgürlüğünü isteyen pankartlar asıldı, "Öcü gibi korkuyorlar Ekrem yoldaşımdan", "Sen telef edemezsin ama bu millet taltif edecek" yazılı dövizler dikkat çekerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitinge gelen Düzcelilere "Diplomasız Erdoğan" sloganı attırdı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin sekizincisi Düzce'de yapıldı. Anıtpark Meydanı'nda yapılan mitingin hazırlıkları günler öncesinden başladı. CHP'li milletvekilleri de saha çalışmaları için mitigden 2-3 gün önce Düzce'ye geldi. Miting sabahında, İstanbul'da yürüyen soruşturma kapsamında aralarında altı belediye başkanının da olduğu çok sayıda CHP'linin gözaltına alınması tepki çekti.

Hazırlıklara ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "7'den 77'ye kadar toplumumuzun her kesimi bu isyana ortak olmuş durumda. Yaşanılan sıkıntıları görünür kılmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Özel'den miting öncesi tutuklu bulunan İBB Özel Kalem Müdürü Kasapoğlu'nun ailesine ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel miting programı öncesinde, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun Düzce Gümüşova Halilbey köyünde bulunan ailesini ziyaret etti. Özel, miting esnasında ise "12 yaşındaki Çınar'ın da, tertemiz devlet memuru Kadriye Hanım'ın da gözyaşlarında boğulacaksınız. Siz kaybedeceksiniz. Adalet kazanacak, iyiler kazanacak, biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

"Sen telef edemezsin ama bu millet taltif edecek"

Mitinge katılan Düzceliler ellerinde Türk bayrakları taşırken, kimi Düzceliler ise taşıdıkları dövizlerle dikkat çekti. "Ekrem İmamoğlu'na özgürlük" yazılı pankartın da asıldığı mitingde, "Öcü gibi korkuyorlar Ekrem yoldaşımdan", "Sen telef edemezsin ama bu millet taltif edecek", "Umudumuz yüksek, gençliğimiz var" yazılı dövizleri yer aldı. Öte yandan mitinge katılan Düzceliler, miting boyunca davul zurna eşliğinde, "Hak hukuk, adalet", "Diplomasız Erdoğan", "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganları attı.

Mansur Yavaş'tan Düzce mitingine destek: "Türk halkının yüzde 65'i bu operasyonların siyasi olduğuna inanıyor"

Miting başladığında ise Anıtpark Meydanı'nı dolduran binlerce kişiye ilk olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hitap etti. "Ekrem İmamoğlu'na adalet için geldik" diyen Yavaş, konuşmasında Türk halkının yüzde 65'inin İBB'ye yönelik operasyonların siyasi olduğu görüşünde olduğunu söyledi. Yavaş, "Herkes kanun nazarında masumdur, tutukluluk istisnadır. Şimdi öyle değil, daha savcılıktayken suç örgütü lideri olarak ilan ediliyor insanlar, X hesapları yasaklanıyor, fotoğrafları yasaklanıyor. Bu tamamen Anayasa ve yasalarımıza aykırıdır" ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları atıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın konuşmasından sonra CHP Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden mitinge gönderdiği mektubu okudu. Dağıstan'ın okuduğu İmamoğlu'nun mesajları sık sık "Ekrem Başkan" ve "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganlarıyla kesildi.

İmamoğlu'nun mesajında yer alan "İmamoğlu, bu israfçıları dört kere yendi, daha da yenmeye devam edecek. Bu israfçılar, her seçim döneminde ellerindeki tüm imkanları, bakanları, milletvekillerini seferber ettiler, yine de bileğimi bükemediler. Şimdi, koltuk altlarından gidiyor diye, hukuk kisvesi altında olmadık, akla hayale gelmedik hilelere başvuruyorlar. Hodri meydan" kısmı ise mitinge katılanların yoğun alkışını aldı.

Özel, Düzcelileri boynunda Düzcespor atkısıyla selamladı: "Tarih boyunca haksızlığa susmayanlara selam olsun"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitinge gelen Düzcelileri, "Yüreğinde vatanı, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan, Cumhuriyet'e bağlı, vatanına bağlı, birbirine bağlı Düzce, merhaba. Tarih boyunca haksızlığa susmayan, bugün de bu meydanlara sığmayan Düzce'ye selam olsun" sözleriyle selamladı. Özel'in miting konuşması boyunca boynunda Düzcespor atkısı taşıdı.

Özel: Katılımı düşürmek için sahte ihbar yapıldı

Özel, konuşmasının bır kısmında Düzce mitingine katılımı düşürmek için meydanda saldırı olacağı yönünde sahte ihbarlar yapıldığını söyledi. Buna karşın meydanın dolduğunu söyleyen Özel, "Ben iki emekli öğretmenin oğluyum. Yatılı okulda büyümüş; boğazından geçen her lokma ya devletin anama, babama verdiği maaşla ya da karavanadan çıkanla olmuş bir çocuğum. Bu çocuk, normalde bu kadar koca koca adamların tehditlerinden korkardı… Eğer oturduğu koltuk Gazi Mustafa Kemal'in koltuğu olmayaydı" diye konuştu. Özel'in bu sözleri alkışlarla karşılık buldu.

Özel: "Kaleler geride kaldı, varsa benim bir kalem, o da bu millete feda olsun"

Özel, mitingte yaptığı konuşmasında Düzce'nin ne AK Parti'nin ne de bir başkasının kalesi olduğunu söyledi. Kale siyasetinin geride kaldığını vurgulayan Özel, Türkiye'nin bütün demokratlarının bir otokrata karşı birleştiğini belirtti. Özel, "Sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar, Aleviler, Sünniler, Düzce'deki bütün renkler, bütün demokratlar bir aradayız. Kaleler geride kaldı. Varsa benim bir kalem, o da bu millete feda olsun" diye konuştu.

Özel, konuşmasının bir kısmında ise miting alanına sığmayan, mitingi bariyerlerin arkasındanki Düzcelilere seslendi. Özel, "Oraya bakınca ben, 19 Mart darbesinin faturasını ödeyenleri görüyorum. 19 Mart darbesi, 82 milyon insanın her birinin cebinden 28 bin lira aldı" ifadelerini kullandı.

Özel, mitingin bir kısmında ise "Burada Çağlayan'ı güzel izleyen ama tam ne olduğunu hatırlamayan bir grup var. 'Diplomasız Tayyip' değil. Diplomasız Erdoğan" dedi. Bunun üzerine miting meydanını dolduranlar "Diplomasız Erdoğan" sloganları attı.

Düzceli gençten operasyonlara tepki: "Biz irademize sahip çıkıyoruz"

Mitinge katılanlar, sabah erken saatlerde İstanbul'da düzenlenen beşinci dalga operasyona tepkiliydi. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara tepkisini gösteren bir genç "Neredeyse 16 milyonun belediye başkanı. Halk sandıkta iradesini göstermiş ve seçmiş. Hiç doğru bulmuyorum. Biz irademize sahip çıkıyoruz gençler olarak. Bu ülkenin gençleri biziz, geleceği biziz" diye konuştu.

"Bir şey söylersem bizi cezavine atarlar"

Bir başka Düzceli, "Hiç bir şey demek istemiyorum. Niye, millet görüyor yani. Gördükleri için hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bir şey söylersem bizi atarlar. Ben 41 yaşındayım. O cezaevinde yatmayı kabul etmiyorum. Oldu, haksız yere operasyon yapıyorlar. Niye, 'CHP silinsin, biz devam edelim" diyerek tepki gösterdi.

"Ortada bir iddianame yok, biz halk olarak hiç bir şey bilmiyoruz"

Bir başka Düzceli ise Tüm Türkiye'nin bir an önce Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını beklediğini söyledi. "Ortada hiçbir yasal dayanak yok" diyen Düzceli vatandaş, "Sadece bir kaç haber kanalında iddiasız bir şeyler var. Gazeteci çıkıyor bir şeyler anlatıyor. Ortada bir iddianame yok, biz halk olarak hiç bir şey bilmiyoruz. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Her gün yeni bir operasyon oluyor, yeni belediye başkanları içeri alınıyor. Konuyla ilgili en ufak bir açıklama yok. Ahtapot var ortada ahtapotun ne olduğunu bilmiyoruz. Bekliyoruz merakla" dedi.

"Operasyonlar her zaman bize zarar vermiştir. Dolara bakın nereye geldi"

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara karşı olduğunu ve bir an önce seçim yapılması gerektiğini dile getiren bir başka Düzceli ise "Bu operasyonlara kesinlikle karşıyım. Bu operasyonlar resmen faşizmdir. Operasyonlar her zaman bize zarar vermiştir. Dolara bakın nereye geldi, enflasyona bakın nereye geldi" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"Yapılan her şey, Tayyip Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu korkusundan başka bir şey değil"

CHP'li belediyelere dönük operasyonların tepkiyle karşılandığı miting alanında bir başka Düzceli de "Türkiye bir tane savcının elinde değil. Demokrasi gelecek, ülkeye hukuk gelecek, ekonomi gelecek. Başka bir şey yok. Yapılan bütün her şey adaletsizdir. hukuksuzluktur ve bu hukuksuzluk sona erecek. Yapılan her şey siyasidir, Tayyip Erdoğan'ın korkusudur. Başka bir şey yok. Tayyip Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu korkusundan başka hiç bir şey değildir" diye konuştu.

CHP'nin bir sonraki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Pazar günü (yarın) Antalya'da yapılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Belediyelere Yönelik Operasyona Tepkiler Düzce Mitingine Damga Vurdu: 'Öcü Gibi Korkuyorlar Ekrem Yoldaşımdan' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Belediyelere Yönelik Operasyona Tepkiler Düzce Mitingine Damga Vurdu: "Öcü Gibi Korkuyorlar Ekrem Yoldaşımdan" - Son Dakika
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