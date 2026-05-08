CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Balıkesir'de Buluştu... Ekrem İmamoğlu: Hiçbir Güç Milletten Üstün Değildir

(BALIKESİR) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Balıkesir'de düzenlenen CHP Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'na gönderdiği mesajda, "Onlar ellerinde güç olduğuna, her şeye muktedir olduklarına inansınlar. Bizim arkamızda millet var ve hiçbir güç milletten üstün değildir" dedi.

CHP Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması, Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in katılımıyla Balıkesir'de bir otelde gerçekleştiriliyor.

Toplantının açılışında konuşan Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, "Bugün burada halkın iradesini büyüten, yerelden genele umut taşıyan bir anlayışın buluşması için bir aradayız. Merkezi hükümetin tüm baskı ve tehditlerine rağmen partimizi iktidar yolundaki mücadelesinde dimdik ayakta tutan cesur duruşunuz, özverili çalışmalarınız için sizlere yürekten teşekkür ediyoruz. Bu duruş ve mücadeleniz örgüte güç ve cesaret veriyor. Bu zor dönemde görev üstlenen siz değerli büyükşehir belediye başkanlarımız, sizler sadece kentleri yönetmiyorsunuz. Aynı zamanda Türkiye'nin yarınını koruyor, kuruyor, geleceğini şekillendiriyorsunuz. Sizlerin yönetiminde yerel yönetimler artık sadece yol yapan, park düzenleyen kurumlar olmaktan çıkmış, belediyeciliğe yeni bir anlam kazandırmıştır" dedi.

"YERELDEKİ BAŞARI" VURGUSU

Köybaşı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün belediyecilik sosyal adalet demek, eşitlik demek, dayanışma demektir. Yurttaşın zor gününde yanında olan, gençlerin umudunu büyüten, kadınların yaşam hakkını koruyan, çiftçinin, işçinin, esnafın sesini duyan bir yerel yönetim anlayışını birlikte hayata geçiriyoruz. ve açıkça söylüyoruz ki bu başarı tesadüfi değildir. Bu başarı örgütün emeği, halkın güvenidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkla kurduğu güçlü bağın sonucudur. Güzel ülkemizde zor günlerden geçiyoruz. Ekonomik sıkıntılar, kalıcılaşan adaletsizlik, yaratılan korku politikaları ve yurttaşların geleceğe dair kaygıları. Ama biz biliyoruz ki çözüm de umut da buradadır. Türkiye'nin geleceği halkçı, kamucu, adil bir yönetim anlayışıyla mümkündür. ve o anlayışın yeri açıktır: Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Birlikte üretmeye, birlikte yönetmeye, birlikte kazanmaya devam edeceğiz. Yerelde kurduğumuz bu başarı hikayesi çok yakında ülkenin tamamına yayılacak."

İMAMOĞLU'NDAN TOPLANTIYA MESAJ

Köybaşı, sözlerinin devamında Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda 14 aydan bu yana İBB davası kapsamında tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun toplantıya gönderdiği mesajı okudu. İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, değerli Büyükşehir Belediye Başkanlarım, çok kıymetli yol arkadaşlarım... Hepinizi özlem ve sevgiyle selamlıyorum. Gösterdiğiniz güçlü dayanışma ve mücadele azmi için yürekten teşekkür ediyorum. Marmara Belediyeler Birliği Başkanı seçilen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'ı kutluyorum. Ahmet Akın Başkanımız Balıkesir'de çok başarılı işlerin altına imza atıyor. Biliyorsunuz, Balıkesir 1950'den sonra ilk kez yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi dedi. Balıkesir'de Ahmet Akın Başkanımızı seçti. Ahmet Akın Başkanımız da hizmetleriyle, yönetim anlayışıyla sosyal demokrat ve halkçı belediyeciliği Balıkesir'e çok güzel yaşatıyor. 74 yıl sonra elde ettiğimiz bu başarının devam edeceğine, Cumhuriyet Halk Partili belediyeciliğin Balıkesir'de bir gelenek halini alacağına inancım tamdır."

"MİLLETİN İRADESİNİ CEZALANDIRMAK İSTİYORLAR"

Bugün Türkiye çok kritik bir kavşaktan geçiyor. Her gün siyasallaşmış yargı eliyle üretilen operasyonlarla uyanıyoruz. Sandıkta kazandığımız başarıyı iftiralar, kumpaslar eliyle gölgelemeyi, Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri mahkemeler yoluyla etkisizleştirmeyi hedefliyorlar. Sadece bizleri değil, bizlere oy veren seçmenleri, milletin iradesini cezalandırmak istiyorlar. Çünkü başka hiçbir çareleri kalmadı. Millet sosyal demokrasi ve halkçı belediyecilikle tanıştı. Yıllardır yönetemez denilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerde neler başardığını herkes gördü. Rantçı değil, halkçı bir anlayışla kentlerimizi nasıl yücelttiğimize herkes şahittir.

Biz her işin bir kişinin ağzına baktığı bir anlayışı asla benimsemedik. Benimsemeyeceğiz. Kentlerimizi her zaman millet için, milletle birlikte yönettik. Ortak akılla, liyakatli kadrolarla, her şeyden önemlisi herkese eşit yaklaşarak hizmet ürettik. Millet bu yeni anlayışı benimsedi, bizleri bağrına bastı. İşte bugün yapılanlar, milletin gönlünde emek emek edindiğimiz yerden bizi söküp atmak içindir. Ama asla başaramayacaklar. Çünkü bu millet gönlünde bir yer açtığı kişileri öyle kolay kolay terk etmez. İftiralara, yalanlara pabuç bırakmaz. O yüzden bırakalım onlar ellerinde güç olduğuna, her şeye muktedir olduklarına inansınlar. Bizim arkamızda millet var ve hiçbir güç milletten üstün değildir.

"HALKIMIZLA HER KUMPASI AŞACAĞIZ"

Hiçbir delil olmadan iftiralarla oluşturdukları iddianame duruşma salonunda her gün çöküyor. Kurdukları kara düzen de işte böyle çökecek. Bunu biliyorlar, bunun korkusunu yaşıyorlar. Bugün beni, belediye başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı tutsak etmiş olabilirler. Ben hücremde milletimin gücünü arkamda hissediyorum. Aklım, vicdanım, ruhum özgür. Onlar ise milletin onlara verdiği koltukların, makamların, gücün esiri olmuşlar. Onları bu esaretten de biz kurtaracağız. Halkımızla birlikte her engeli, her pusuyu, her kumpası aşacağız.

"MUTLAKA BAŞARACAĞIZ"

Bu mücadele sadece ne benim, ne yol arkadaşlarımın, ne de partimizin mücadelesidir. Bu mücadele Cumhuriyet, demokrasi ve adalet mücadelesidir. Aynı hedefle, aynı kararlılıkla yürüyeceğiz ve mutlaka başaracağız. Başarmak zorundayız. Sizlerle birlikte bu yolda yürümekten büyük bir onur duyuyorum. Bu yolun sonu aydınlık. Bu yolun sonu hürriyet, bu yolun sonu adalet. Yolunuz açık olsun."

AKIN: KOLAY BİR SÜREÇTEN GEÇMİYORUZ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise konuşmasında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasal tabloyu değerlendirmek için bir araya geldiklerini belirterek "Bugün burada toplanmamızın çok önemli bir anlamı var. Sadece kendi şehrimizin, Balıkesir'imizin sorunlarını konuşmak için değil, aynı zamanda Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasal tabloyu değerlendirmek için hepimiz bir aradayız. Çünkü artık biliyoruz ki yerel yönetimler sadece altyapı hizmeti sunan kurumlardan ibaret değil. Yerel yönetimler halka en yakın olan; ister iliyle, ister ilçesiyle, ister memleketin bütünüyle ilgili olsun halkın umudunu diri tutan, geleceğe yön veren en önemli yapılardan biridir. Ancak hepimizin bildiği gibi kolay bir süreçten geçmiyoruz. Ekonomik zorluklar bir taraftan, artan hayat pahalılığı bir taraftan vatandaşlarımızın en temel sorunlarını çok daha yükseltmiş noktada. Bu noktada belediye başkanları olarak bizlerin sorumluluğu çok daha artıyor. Çünkü vatandaşımız çözümü en yakınında, bizde arıyor. Bizim gücümüz de halktan geliyor. Bizim gücümüz, sokakta karşılaştığımız vatandaşımızın gözündeki umuttan geliyor" dedi.

"İKTİDARA GİDEN YOL YERELDEN GEÇİYOR"

İktidara giden yolun yerelden geçtiğini belirterek sözlerinin sürdüren Akın, şöyle devam etti:

"Bizler de siyasetçiyiz. Elbette hedefimiz iktidar olmak. Mensubu olduğumuz partimizi, dünya görüşümüzü, ideallerimizi iktidara taşımak. Ancak bir farkımız var. Biz belediye başkanıyız. Bizim görevlerimiz belli. Ne yapmamız gerektiği belli. Kanun da belli, yönetmelik de belli. Sonuçta bizler birer belediye başkanıyız. Biz siyaseti halka rağmen yapamayız, yapmayız. Biz ayrıştıran değil, kucaklayan siyasete inanırız. Senden benden demeden milleti de aynı vatan gibi bölünmez bir bütün olarak kabul ederiz. Bizim anlayışımız gerektiği zaman gözünü bile kırpmadan 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyebilmektir. Böyle bir gelenekten geliyoruz. Siyaset, makamlar hiçbiri vatanımızdan, bayrağımızdan, milletimizden, devletimizden üstün değildir. Hepsi devletimizin ve milletimizin bekası için vardır. 'İktidar olayım da ne olursa olsun' demek bizim kitabımızda yazmaz. Tam da bu anlayışla yerel yöneticiler olarak tüm gücümüzle işimize odaklanmak ve sadece işimizi yapmak durumundayız."

"BELEDİYELERİN BAŞARILARI TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK"

Belediyelerimizde ortaya koyacağımız başarılar sadece şehirlerimizin değil, Türkiye'nin de geleceğini şekillendirecektir. Bu nedenle hepimize büyük ama çok büyük sorumluluklar düşüyor. Çok daha fazla çalışmak, daha çok üretmek ve halkımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılamak durumundayız. Balıkesir olarak sorumluluğumuzun da farkındayız. Tarımda üreticimizi destekleyen, turizmde sürdürülebilirliği esas alan, sosyal belediyecilikte sağ elin verdiğini sol el görmeden, kimseyi geride bırakmadan, Allah korkusuyla 'Önce insan' diyen bir anlayışla çalışıyoruz. Amacımız Balıkesir'imizi sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da örnek şehirlerinden biri haline getirmek. Biz bunu tek başımıza değil, birlikte başaracağız. Dayanışmayla, ortak akılla, bilgi ve deneyim paylaşımıyla çok daha iyi noktaya geleceğiz. İnanıyorum ki bugün Balıkesir teşrifleriyle onurlandırdığınız memleketimizdeki toplantımızda hem şehirlerimiz hem de ülkemiz adına önemli sonuçlar olacaktır. Buradan çıkacak fikirler, önemli deneyimler, alınacak kararlar da önümüze yeni bir yol açacaktır diye umut ediyorum."

AKIN, BALIKESİR'İN SON İKİ YILINI ANLATTI

Konuşması CHP yönetimindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetleri anlatarak tamamlayan Akın, "Yerel seçimlerden sonra ikinci yılımızı tamamladık. Ciddi sorunları olan belediyeleri devraldık. Bahanelere sığınmıyoruz. Çünkü bahanelere sığınarak yol yürümek diye bir şeyi kabul etmeyiz. Onun için bahanelere sarılmadan yönettiğimiz belediyelerde gece gündüz demeden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

SEÇER: BELEDİYE BAŞKANLARI HALKA DOKUNUYOR

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları özellikle 2019 yılından sonra Ankara, İstanbul, Antalya, Mersin, Adana gibi önemli metropolleri kazandıktan sonra Türkiye'de hem Cumhuriyet Halk Partisi siyaseti hem de belediyecilik anlayışı ve halkın kabulü başka bir evreye geçti. 2000-2019 yılları arasında aynı dünya görüşünün genel iktidara hakim olduğu bu ülkede ve o dünya görüşünün rakipsiz olduğu hem genelde iktidar hem yerel yönetimlerde iktidar, saydığım o önemli metropoller iktidar belediye başkanları tarafından yönetiliyordu. O dönemde ben de parlamentoda milletvekilliği yapıyordum. Köylere gittiğimiz zaman, mahallelere gittiğimiz zaman bizim eleştiriden başka anlatacak hiçbir şeyimiz yoktu. Çünkü genel iktidar değilsiniz, yerel iktidar değilsiniz, ortaya bir icraat koyamıyordunuz. Yaptıklarımızı anlatamıyordunuz. Ama 2019'dan bu yana her şey değişti. Artık çok başarılı belediye başkanlarımız var; büyükşehir, ilçe belediye başkanlarımız ve hepsi halkı anlayan, halka dokunan, sonuç alıcı icraatlar yapıyor."

"BU SALDIRILAR BİZİ YILDIRMADI"

Bu da Cumhuriyet Halk Partili, başta Sayın Milletvekillerimizin halka gittiği zaman, oturup hemhal olduğu zaman Türkiye'yi, derdini konuştuğu zaman anlatacak, yaptığı icraatlardan vereceği sözlere kadar bir referans ortaya çıkarıyor. ve bunun tespitini sadece biz yapmadık. İktidar da bunu gördü 2019 yılından sonra. Ama 2024'e kadar sadece izledi. 2024 yılında alınan başarılı sonuçlardan sonra iktidar şapkasını önüne koydu ve düşünmeye başladı. 'Benim iktidarımı sarsacak olan ana muhalefet partisinin belediyelerinin başarılı çalışmalarıdır, bunlarla nasıl mücadele edebiliriz?' arayışına girdi ve ondan sonra da olan oldu. 2024 yılının ekim ayıyla beraber, ardından 2025 yılındaki mart ayındaki operasyonlarla iktidarın da bizim üzerimizde yazdığı, çizdiği, ortaya koyduğu senaryo ortaya çıkmaya başladı. Şunu da biliyorlar ki hala eğer Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede iktidar olacaksa ya da AK Parti iktidarı kaybedecekse, iktidarın anahtarının Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının belediyecilik uygulamalarının elinde olduğunun farkındalar. Bize saldırılar devam ediyor ve devam edecek gibi de görülüyor. Bildiğiniz gibi yapılan yolsuzluk operasyonları, tutuklanan belediye başkanlarımız, belediye bürokratlarımız, geciken yargılama süreçleri, cezaevinden tahliye olan ama hala görevine iade edilmeyen belediye başkanlarımız… Bu saldırılar bizi yıldırmadı. Elbette ki arkadaşlarımızın yanında dimdik durmaya devam edeceğiz.

SEÇER'DEN "SİYASİ AHLAKSIZLIK" ÇIKIŞI

Bir başka saldırı daha yapmaya başladı iktidar. Mevcut belediye başkanlarını sandıkta yenemedikleri bölgelerdeki belediye başkanlarını nasıl kendi partilerine katabiliriz arayışı içerisine girdiler. ve bunda bazı bölgelerde bazı belediye başkanlarımız üzerinden başarılı oldular. Bu çalışmaları da sürdürmeye devam ediyorlar. Bu demokrasiye bir darbedir. Millet iradesine saygısızlıktır. Bir belediye başkanı halkın iradesiyle seçilmiş, partisinin gücüyle yola çıkmış. Elbette başarılı belediye başkanlarının kendi seçmen kitleleri de vardır hangi siyasi partiye mensup olursa olsun. Ama keramet o belediye başkanının partisindedir. En hafif tabirle siyasi ahlaksızlıktır bu. Partisinin seçmenine ihanet etmek, partisine ihanet etmek… Ama varsın olsun. Giden gider, biz buradayız. Kalanlarla beraber iktidar yolunda hiçbir korkuya, vehme kapılmadan, aynı amaçta, aynı şevkle, aynı inançla çalışmaya devam edeceğiz.

"BİZ ÇALIŞTIĞIMIZ SÜRECE İKTİDAR BİZİM OLACAK"

Cumhuriyet Halk Partili siyasetçilerle ilgili şöyle bir algısı vardı: 'Cumhuriyet Halk Partisi fakiri fukarayı tanımaz, seçkindir, seçkincidir, seçkinlerin partisidir.' Belediye icraatlarımız şunu gösterdi ki onların ulaşamadığı her noktaya ulaşıyoruz. Çok değerli hizmetler yapıyoruz. Bu toplantıda bir araya gelmemizin temel sebeplerinden bir tanesi bu. Dertlerimizi paylaşalım, uygulamalarımızı paylaşalım, iyi uygulamaları birbirimize anlatalım, eksiklerimizi görelim, tamamlayalım. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bir bireyin ana karnından ölünceye kadar, nihayete erinceye kadar yaşamı belediyelerin o bireyin yaşamının içerisinde olduğu gerçeğiyle Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları belediyecilik hizmeti götürüyor. Ana karnındaki bebeği düşünüyor Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı. Bir birey vefat ettiği zaman evine, o cenaze evine hocasını gönderiyor, Fatiha'sını okutuyor. 'Din düşmanı' denilen partinin belediye başkanları yapıyor bunu. Çünkü yıllar yılı bu yanlış algılarla halkı kandırarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni başka bir yere koyup bir öcü gibi gösteren bu anlayışı yıktığı için Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının üzerine geliyor bu mevcut iktidar. Biz çalıştığımız sürece iktidar bizim olacak ve çokça çalışıyoruz, daha da fazla çalışacağız.

"ALGILAR KIRILDI, DAĞILDI"

Halkın ilgisi bize, halkın sevgisi bize, halkın güveni bize… Halk bizi kendinden görüyor. Roller değişti, o algılar kırıldı, dağıldı. Bugün halkın yanında olan Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarıdır. AK Partili belediye başkanları, AK Partili siyasiler şu anda mağrur, şu anda seçkin olan onlar. İşler tersine döndü. Onun için heyecanlandı iktidar. Biz milletimizin hayır duasını arkamıza alarak, onun teşekkürüyle mutlu olarak, onun desteğiyle güçlü olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çok daha güzel hizmetler yapacağız. Birbirimize destek olacağız, birbirimizin yanında olacağız, birbirimizin umudunu büyüteceğiz. Halkımızın karşısına diri çıkacağız. Yüzümüz gülerek çıkacağız, moralimiz yüksek olarak çıkacağız. Eninde sonunda iktidar, Cumhuriyet Halk Partili siyasilerin yönettiği Türkiye'de güçlü bir iktidar olacak. Halkın yanında bir iktidar olacak. Buna canı yürekten inanıyorum."