CHP Milletvekili, bakanlıklara protokol yapılan vakıf ve dernekleri sordu - Son Dakika
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CHP Milletvekili, bakanlıklara protokol yapılan vakıf ve dernekleri sordu

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CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kamuda vakıf ve derneklerle imzalanan protokolleri Meclis gündemine taşıyarak tüm bakanlıklara bu kuruluşları sordu. Erdan Kılıç'ın sorularına 13 bakanlık hiç yanıt vermezken, Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı ise protokol yapılan dernek ve vakıfların adlarını açıklamadı. Erdan Kılıç, 'Vatandaşın vergilerini kamuya harcamak yerine nerelere peşkeş çektiğinizi açıklamak zorundasınız' dedi.

22.03.2024 15:02
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CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kamuda vakıf ve derneklerle imzalanan protokolleri Meclis gündemine taşıyarak tüm bakanlıklara bu kuruluşları sordu. Erdan Kılıç'ın sorularına 13 bakanlık hiç yanıt vermezken, Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı ise protokol yapılan dernek ve vakıfların adlarını açıklamadı. Erdan Kılıç, "Vatandaşın vergilerini kamuya harcamak yerine nerelere peşkeş çektiğinizi açıklamak zorundasınız" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, bakanlıklar tarafından hangi vakıf ve derneklerle protokoller yapıldığını ve  bu protokollerin içeriklerinin açıklanması için TBMM Başkanlığı'na her bakanlık için ayrı ayrı soru önergesi verdi.

Kılıç, Bakanlıklara, "Bakanlığınızın, taşra teşkilatlarınızın ve/veya bağlı kuruluşlarınızın herhangi bir vakıf ve/veya dernekle yapmış olduğu protokol var mı? Varsa hangi konudadır? Bu vakıf ve/veya dernekler hangileridir?" sorularını yönlendirdi.

13 BAKANLIK SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Erdan Kılıç'ın soru önergesine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın yani toplamda 13 bakanlık yanıt vermedi.

MEB VE MSB DERNEK VE VAKIFLARIN İSİMLERİNİ AÇIKLAMADI

Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı protokol imzaladıklarını kabul ederken, protokol yapılan dernek ve vakıfların isimlerini ise açıklamadı. Sorulara sadece Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yanıt verdi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, hiçbir dernek ve vakıfla protokol imzalanmadığını açıklarken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise Ankara ve İstanbul'da, Ali Nihat Gökyiğit Vakfı ile Türk Amerikan Kadınları Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile iki adet bedelsiz protokol imzalandığını bildirdi.

Konuya ilişkin Erden Kılıç, şunları söyledi:

"15 Ocak 2024 tarihinde 17 bakanlığa da ayrı ayrı hangi dernek ve vakıflarla ilişkileri olduğunu, hangileriyle protokol yaptıklarını, bu protokollerin içeriklerini sormuştum. Bu 17 bakanlıktan sadece Enerji ve Ulaştırma Bakanlıkları sorduğum sorulara şeffaflıkla yanıt verdi. 2024 yılı bütçe konuşmasında gerici vakıf ve derneklerle protokol imzaladığını itiraf eden Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı soruları geçiştirmekle yetinmiş, 13 bakanlık ise yanıt vermeye tenezzül dahi etmemiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı, 'Eğitim ve öğretimin desteklenmesi amacıyla ve öğrenci menfaatleri gözetilmek suretiyle Bakanlığımız ilgili birimleri tarafından protokoller hazırlanmakta ve imzalanmaktadır' diye cevap vermiştir. Milli Savunma Bakanlığı ise 'Bakanlığımızca icra edilen tüm faaliyetler ilgili mevzuat esaslarına göre yürütülmektedir' demekle yetindi. Türk milleti adına bir kez daha soruyorum; hangi dernek ve vakıflarla, hangi protokolleri imzaladınız ve bu protokollerle kimlere, ne kadar ödeme yaptınız?

"NEDEN SUSUYORSUNUZ, NEDEN ÇEKİNİYORSUNUZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdinin cebinden çıkan vergilerle yapılan bu harcamalar halktan neden saklanıyor? Vatandaş yokluktan sıkacak kemer bulamazken kamunun kaynakları ne olduğunu, kim olduğunu bilmediğimiz dernek ve vakıflara içerikleri açıklanmayan protokollerle dağıtılıyor. Vakıf, dernek adı altında bazı cemaatler de bundan besleniyor. Neden susuyorsunuz, neden çekiniyorsunuz? Vatandaşın vergilerini kamuya harcamak yerine nerelere peşkeş çektiğinizi açıklamak zorundasınız."

CHP Milletvekili, bakanlıklara protokol yapılan vakıf ve dernekleri sordu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili, bakanlıklara protokol yapılan vakıf ve dernekleri sordu - Son Dakika

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