CHP\'nin Meclis araştırma önergesi tartışmalara neden oldu

CHP'nin tüm faili meçhul cinayetlerin incelenmesi, sorumlularının bulunması amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmesine ilişkin getirdiği grup önerisinin görüşmelerinde tartışma yaşandı. Hüda Par Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, CHP'nin partilerine yönelik suçlamalarda bulunduğunu öne sürerek; "O zaman biz de sizin tek partili dönemde işlenen bütün cinayetlerin katliamları sizden sorumlu tutarız. Siz katilsiniz o zaman siz canisiniz. O zaman böyle diyeceğiz. Türkiye'nin dünya kadar sorunu var. siz bunları gündem edip asıl sorunlara odaklanmanız gerekirken Türkiye'yi de meşgul etmenin bir anlamı yoktur" dedi. Kaya'nın bu sözleri üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kaya'ya; "Daha dün Ali Gaffar Okan'ın ölüm yıl dönümüydü, katledilmişti. Hizbullah denen terör örgütünün bu cinayeti işlediğinde hiçbir tartışma yoktu. Çıktı partinizin Genel Başkanı 'Hizbullah bir terör örgütü değildir' dedi. Oysa herkes biliyor ki, Hizbullah cani bir terör örgütüdür. Sizin Genel Başkanınız 'Türkiye'de özerkliği tartışabiliriz' dedi. Benim kızgınlığım, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sizi, parlamentoya taşıması. Ne işiniz var bu parlamentoda? Ben rahatsızım... Siz Hizbullah'ı savunamazsınız? Siz bu ülkede özerkliği tartışamazsınız. Siz, Cumhuriyet'ten bugüne kadar bizim partimizi tartışabilecek en son parti ve milletvekilisiniz" yanıtını verdi.

CHP, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve arkadaşları tarafından, faili meçhul cinayete kurban gidenlerin ailelerinin adalet ihtiyacının karşılanması ve vatandaşların güvenliğinin temini amacıyla yaşanan tüm faili meçhul cinayetlerin incelenmesi, sorumlularının bulunması amacıyla TBMM'ye verilen Meclis araştırması önergesinin TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmesi için grup önerisi getirdi.

CHP'Lİ AKDOĞAN: "DOMUZ BAĞCILARINI KUTSAL ÇATI ALTINA UTANMADAN SIKILMADAN SOKANLARSINIZ"

Grup önerisi üzerinde söz alan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, şunları söyledi:

"Faili meçhul cinayetlerle ilgili Uğur Mumcu'nun katledilmesinin 31. yıldönümün ertesinde tarihe bir kez daha not düşmek istiyoruz. Sizin ne yapacağınızı öngörebiliyoruz. Ama bu notu düşmeyi de bir görev biliyoruz... Sizler, koca bir toplumun birbiri ile bağlarını koparttınız. Ölümü öyle sıradanlaştırdınız ki bu sıradanlaşma hayatımızın bir biçimi haline geldi... Sizler, 31 yıldır bir kere olsun Uğur Mumcu'nun evinin önüne gelmeyenlersiniz. Sizler bir kere olsun bir 21 Ekim'de Ahmet Taner Kışlalı'yı anmayanlarsınız. Sizler, ayağında yırtık bir ayakkabıyla katledilen Hrant Dink bir güvercin tedirginliği ile yaşarken onu anlayamayanlarsınız. Sizler Tahir Elçi'ye yanmayan Diyarbakır türküsü ciğerlerine saplanmayanlarsınız... Sizler, Galatasaray Meydanı'ndaki annelerle Diyarbakır'daki acısını yarıştıracak kadar kalbi taşlaşmış olanlarsınız. Sizler Suruç'taki çocukların gözündeki ışıltıyı görmeyenlerdensiniz. Sizler Gaffar Okan'ın katillerini, domuz bağcılarını bu kutsal çatı altına utanmadan sıkılmadan sokanlarsınız."

POYRAZ: BİRİ ERMENİ BİRİ TÜRK... İKİSİ DE EVLAT, İKİSİ DE BABA"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz şöyle konuştu:

"Her cinayetin faili meçhuldür. Failleri meçhulden maluma devlet döndürür. Yargılar ve cezalandırır. Siyaset ise suçun kim tarafından, hangi amaçla işlendiğine bakmazsınız karşısındadır. Suç, kutsanmaz, suçlu himaye edilemez. Bunlar olması gerekenler. Olana gelirsek; Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı, Gaffar Okan ve sayamadığımız diğerleri. Ayakkabısındaki delikle yatan Hrant Dink'in halan bitirilemeyen kamu davası. Sinan Ateş'in başkentin ortasında 900, iktidar partisine 500 metre mesafede işlenen cinayet. Biri Ermeni, biri Türk. Biri gazeteci, biri akademisyen. İkisi de evlat, ikisi de baba, ikisi de eş. İkisi de bu toprakların çocukları. Tetiği çeken emanet bıçaklardan bahsetmiyorum. Yardım eden iradesi ipoteklenmiş kuklalardan bahsetmiyorum... Meçhul olan failden bahsediyorum..."

DEM PARTİ'Lİ ÖCALAN: "İKİ POLİS ÖLDÜRÜLÜYOR... FAİLİ MEÇHUL"

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da, "Soruyorum bu Meclis'e, eğer devlet adına bir cinayet işleniyorsa faili kim bulacak... 2015 çözüm sürecinin ortadan kaldırılmasına dönük gerekçe gösterilen olay. Feyyaz Yumuşak, Okan Acar... Çözüm süreci ortadan kaldırılacak ve zemin oluşturulacak. İki polis öldürülüyor, faili meçhul. Devlet istese bunu açığa çıkaramaz mı ben buna inanmıyorum" dedi.

HÜDA PAR'LI DEMİR: BASİT ŞEYLER ÜZERİNDE ZAMAN GEÇİRİYORSUNUZ

Hüda- PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir de partilerine suçlamada bulunulduğunu belirterek oturduğu yerden söz aldı ve "Dün de aynısı olmuştu. Bugün de aynısı oldu. CHP Türkiye'nin bütün sorunlarını bir kenara bırakarak Hüda Par'ı direkt hedef alıp, siyasetini bunun üzerinden geliştirmeye çalışıyor. Hüdapar 2012 yılında kurulmuş bir partidir. Çok öncesinden olayları getirip Hüdapar'a mal etmeye çalışıyor. O zaman biz de sizin tek partili işlenen bütün cinayetleri, katliamları sizden sorumlu tutarız. Siz katilsiniz, o zaman siz canisiniz. Türkiye'nin dünya kadar sorunu var. Sizin bunları gündem edip asıl soruna odaklanmanız gerekirken böyle basit şeyler üzerine zaman geçirip Türkiye'yi de meşgul etmenin bir anlamı yoktur" diye konuştu.

BAŞARIR: NE İŞİNİZ VAR PARLAMENTODA?

Hüdaparlı Demir'in sözleri üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır şunları söyledi:

"Seçim meydanlarında da biz aynı şeyi söyledik. Daha dün Ali Gaffar Okan'ın ölüm yıl dönümüydü, katledilmişti. Hizbullah denen terör örgütünün bu cinayeti işlediğinde hiçbir tartışma yoktu. Çıktı partinizin Genel Başkanı 'Hizbullah bir terör örgütü değildir' dedi. Oysa herkes biliyor ki, Hizbullah cani bir terör örgütüdür. Sizin Genel Başkanınız 'Türkiye'de özerkliği tartışabiliriz' dedi. Benim kızgınlığım, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sizi, parlamentoya taşıması. Ne işiniz var bu parlamentoda? Ben rahatsızım... Siz Hizbullah'ı savunamazsınız? Siz bu ülkede özerkliği tartışamazsınız. Siz, Cumhuriyet'ten bugüne kadar bizim partimizi tartışabilecek en son parti ve milletvekilisiniz. O yüzden CHP konuşurken liderinizin sizlerin Hizbullahla ilgili bu ülkenin bölünmez bütünlüğüyle ilgili sözlerinize dikkat edeceksiniz."

AKPLİ KAYA: SİZ KENDİ PARTİNİZİN GEÇMİŞİNİ BİLE BİLMİYORSUNUZ

AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise CHP'yi eleştirerek, "1993 yılından sonra yoğunlaşan bir faili cinayetler zamanından bahsediyoruz. Bunu alıp bundan sonra iktidar olmuş faili meçhul cinayetler adına Türkiye'nin geleceğinin aydınlanması adına karalılıkla giden AK Parti'yi suçluyoruz. Hamasetle bunları ifade edebilirsiniz. 1993 yılında iktidarda Sosyal Demokrat Halkçı Parti vardı. Siz kendi partinizin geçmişinizi bile bilmiyorsunuz. O dönemde özellikle bu noktadaki gelişmelerde ne yaptınız" dedi.

BAŞARIR: SİNAN ATEŞ'İN KATİLİNİ NİYE GİZLİYORSUNUZ?

AKP'li Kaya'nın sözlerine üzerine yeniden söz alan Başarırşunları söyledi:

"Grubumuzun verdiği önergede bir partiyi suçlamadık. Faili meçhul cinayetlerin ortaya çıkması araştırılması için önerge verdik. Niye üstüne alındı bilmiyorum? 1990'lardan bugüne kadar gelen özellikle Susurluk'ta çıkan rezalet bu ülkede açıklığa çıkartılmalıdır. Biz 90'larda, 2000'lerde faili meçhul cinayetlerle mücadele ediyorduk... Ama bugün faili belli cinayetlerin sorumlularını yargılayamıyoruz. İşte Sinan Ateş... Bilgi verdik, belge verdik, polis konuştu. Üç defa savcı değişti. Faili meçhul diyorsunuz, Sinan Ateş'in failler belli. Tahir Elçi, çok yakın bir dönemde kameraların karşısında oldu, nereye varabildik. Faili belli katiller elini kolunu sallayarak bu ülkede geziyor bu bizi üzüyor. Sinan Ateş'in katilini niye gizliyorsunuz savcısını niye izne çıkardınız."