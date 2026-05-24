CHP, İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüşecek: Randevu aldık

24.05.2026 13:27
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Merkezi'nde sabah saatlerinde yaşanan arbede ve polislerin tahliye için binaya gelmeleriyle birlikte yükselen tansiyonun ardından basın toplantısı düzenledi. İçişleri Bakanlığı'ndan randevu aldıklarını belirten Emir "Gideceğiz, görüşlerimizi, taleplerimizi aktaracağız. Sayın Bakan’dan da hiç kimsenin burnunun kanamadığı, demokrasimizin yara almadığı, tam tersine demokrasimiz adına umut büyüteceğimiz bir adımın olacağı çözüm bekliyoruz" dedi.

CHP Genel Merkezi önünde sabah saatlerinde başlayan arbede, tahliye tartışmaları ve polis hareketliliğinin ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, parti genel merkezinde kapsamlı bir basın toplantısı düzenledi. Emir, yaşananları “demokrasiye darbe girişimi” olarak nitelendirirken, genel merkeze zorla girilmeye çalışıldığını savundu.

Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ve bazı milletvekillerinin genel merkez önüne gelmesiyle başlayan gerginlik kısa sürede arbedeye dönüşmüş, polis ekipleri daha sonra tahliye tebligatı için bina önüne gelmiş ancak kapıların kapalı olması nedeniyle içeri girememişti.

“DEMOKRASİMİZE AĞIR BİR DARBE YAPILMAYA ÇALIŞILDI”

Murat Emir açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bugün demokrasimize ağır bir darbe yapılmaya çalışılmış, sandığımız kaçırılmaya çalışılmış ve bunu yapmak üzere kaba kuvvetle, zorla, zorbalıkla genel merkezimize girilmeye çalışılmıştır. Biz başından beri mutlak butlan diye bir kararın olamayacağını, ilgili kanunlara tamamen aykırı olarak üretilmiş bir karar olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki siyasal rejimi altüst etmek üzere yaratılan bir kavram olduğunu ve nihai amacının da siyasi operasyon olduğunu açıkça söylemiştik.”

“CHP’NİN KURUMSAL KİMLİĞİNE SALDIRMAYI TERCİH ETTİLER”

CHP’ye yönelik siyasi operasyon yapıldığını savunan Emir, iktidarı hedef alan açıklamalar yaptı.

Emir şöyle konuştu: “CHP’nin yükselişini önleyemeyenler, iktidar yürüyüşünün önüne geçemeyenler, cumhurbaşkanı adayımızın bileğini bükemeyenler, önce İstanbul’da bir darbe yaptılar ama başaramayınca CHP’nin kurumsal kimliğine saldırmayı tercih ettiler. Bu saldırı hukuksuzdur, haksızdır. Dolayısıyla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz.”

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir

“BURADAN ÇIKIŞIN TEK YOLU KURULTAY”

Parti içinde yaşanan krizden çıkış için çözüm aradıklarını söyleyen Emir, Kemal Kılıçdaroğlu cephesiyle görüşme planladıklarını açıkladı. Emir şu ifadeleri kullandı: “Biz bunları söylerken, bir yandan da CHP’nin tarihine, sorumluluğuna yakışır şekilde bir iletişim kurarak bu krizi olabilecek en az hasarla atlatmanın çarelerine baktık. İletişim kurmaya çalıştık. Dün akşamın geç saatlerine kadar iki milletvekili arkadaşımızla ben ve Sayın Suat Özçağdaş birlikte bugün için sözleşmiştik ve özellikle kurultay tarihini kesinleştirmek ve belirlemek üzere toplanacaktık.”

Kurultayın tek çözüm olduğunu vurgulayan Emir, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Bizim açımızdan bu bir darbe girişimidir. Sandığın kaçırılmasıdır, çok partili rejimin yok edilmesidir. Dolayısıyla buradan çıkışın bir tek yolu vardır o da kurultaydır.”

“GETİRİN SANDIĞI”

Murat Emir, CHP’nin daha önce yaptığı olağanüstü kurultayların yok sayıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Madem ki bizim yaptığımız olağanüstü kurultayları saymıyorsunuz o halde getirin sandığı. Ancak belge istiyorsanız onunla kurultay yapalım. Bizim beklentimiz bu iken arkadaşlarımız bir yerlerden buldukları mafya bozuntuları ile sabahın köründe adeta tehdit ederek kapımıza dayandılar.”

“SALDIRI GİRİŞİMİNİ PÜSKÜRTTÜK”

Sabah saatlerinde genel merkez önünde yaşanan arbedeye değinen Emir, şunları söyledi: “Örgütümüzün direnciyle bu saldırı girişimini püskürttük ve yeni bir uzlaşı arayışı içerisindeyiz. Ne ülkemizin ne halkımızın ne CHP’lilerin böyle bir krizi hak etmediğini ve bu krizin mutlaka iletişimle çözülmesi gerektiğini söylüyoruz ve buna inanıyoruz.”

“İÇİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞECEĞİZ”

Murat Emir, yaşanan gelişmeler sonrası İçişleri Bakanlığı’ndan randevu aldıklarını da açıkladı.

Emir şu ifadeleri kullandı: “Tam da bu nedenle Sayın İçişleri Bakanı’ndan randevu aldık ve birazdan gideceğiz. Görüşlerimizi, taleplerimizi, bize göre kritik taleplerimizi aktaracağız ve Sayın Bakan’dan da hiç kimsenin burnunun kanamadığı, hiçbir polis memurumuza en ufak hamlenin yapılmadığı, demokrasimizin yara almadığı, tam tersine demokrasimiz adına umut büyüteceğimiz bir adımın olacağı bir çözüm bekliyoruz. Bunun için görüşeceğiz.”

CHP’DE GERİLİM TIRMANIYOR

CHP Genel Merkezi önünde sabah saatlerinden itibaren yaşanan arbede, tahliye tartışmaları, polis hareketliliği ve karşılıklı açıklamalar sonrası parti içindeki kriz daha da büyüdü. Kılıçdaroğlu cephesi mahkeme kararının uygulanmasını isterken, Özgür Özel ve mevcut yönetim ise yaşananları “siyasi operasyon” ve “zorla ele geçirme girişimi” olarak değerlendiriyor. Parti kulislerinde gözler şimdi İçişleri Bakanlığı ile yapılacak görüşmeye çevrildi.

13:05
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
12:47
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 3 kişi gözaltına alındı
09:40
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
08:20
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
07:55
CHP Genel Merkezi’nde tahliye gerginliği Büyük arbede yaşandı
07:45
Putin misilleme emri verdi, başkent Kiev Oreşnik füzeleriyle yerle bir edildi
