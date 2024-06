Çubuk'ta Kurban Bayramı için tedbirler alındı

Güncel

Çubuk'ta Kurban Bayramı için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı açıklamada, bayram nedeniyle tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

İlçede canlı hayvan pazarı ve mezbahanesiyle birlikte 125 ruhsatlı kurban kesim yeri bulunduğunu aktaran Demirbaş, şunları kaydetti:

"30 yakın bölgede kurban atıkları toplama noktası oluşturuldu. Bu alanların hepsinde gerekli incelemelerimiz yapıldı. Belediye olarak her noktada hemşerilerimizin rahat ve huzur içinde bayram yapmaları için gerekli önlemleri aldık. Belediye çalışanlarımız her an görev başında olacaklardır."

Demirbaş, şikayet ve istekler için 153 ve 0552 837 14 44 numaralı whatsapp ihbar hattının bayram boyunca hizmetini sürdüreceğini ifade etti.