DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder\'in durumu stabil

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, TBMM Başkanvekili ve partilerinin İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunun öngörüldüğü şekilde ilerlediğini söyledi.

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan ve hastanede tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"DURUMU STABİL"

Şişli'deki hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, günlerdir hep birlikte Önder'den iyi haberler almayı beklediklerini kaydetti.

Kötü bir haber olmamasının, işlerin yolunda gittiğini gösterdiğini belirten Doğan, "Doktorların yaptıkları açıklamalara göre şu ana kadar durum stabil. Bu stabilizasyona çok şey borçluyuz. Stabilizasyon da öngörülen bu hastane sürecinin bir parçasıydı. Tabii bu yüksek hayati riskin devam etmediği anlamına gelmiyor. Bildiğiniz üzere hala büyük bir yaşam mücadelesi veriyor.

Tıpkı kızı Ceren'in dediği gibi kendisinin en iyi bildiği, bizim de en iyi tanıkları olduğumuz şeyi yapıyor. Direnmeye devam ediyor. Biz de umutlu bekleyişimizi sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki Sırrı Süreyya Önder, bu süreci sağlıkla atlatacak, bir şekilde oradan kalkıp aramıza katılacak ve çok görmek istediği o kalıcı barışı da görecek, bunun kurucularından biri olmak için de gayret göstermeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

"DİRENMEYE DEVAM EDİYOR"

Hastane sürecinin uzun olacağını anımsatan Doğan, bu sürecin öngörüldüğü şekilde ilerlediğini kaydetti.

Doğan, "Gösterilen ilgi, dayanışma dilekleri, temenniler, dualar, hepimizin birlikte beklediği güzel haber, ihtiyacımız olan şeyi de gösteriyor, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey. Yani Sırrı Süreyya Önder, yaşam mücadelesi verirken de çalışmaya, koşmaya, direnmeye, bizi birleştirmeye, ayrılıklarımızı azaltmaya, benzerliklerimizi arttırmaya devam ediyor." dedi.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşması için gereken her şeyin titizlikle yapıldığını vurgulayan Doğan, Önder'in emin ellerde olduğunu ve hekimlerin ellerinden gelenin fazlasını yaptığını söyledi.

Doğan ayrıca hastanedeki sağlık hizmetlerine erişimi engellememek ve kolaylaştırmak için partinin il örgütünde de ziyaretleri kabul etmeye başladıklarını sözlerine ekledi.

SAĞLIK BAKANI: DURUMUNDA ÇOK BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu dün yaptığı açıklamada, Önder'in şimdiye kadar gösterdiği büyük direncin kendilerine ümit verdiğini söyledi. Önder'in, Türkiye'nin değerli insanlarından olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Şimdiye kadar gerçekten büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize ümit veriyor. Bütün ekip, tüm gücüyle, bilgisiyle onun yardımında. Yoğun bakımda uzun süre makinede bağlı mücadele ediyor. Hepinizden, Türkiye'den böyle pozitif bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz." dedi.

Hastanede görevli hekimlerden, sağlık personelinden ve Önder'in mevcut durumundan bahseden Memişoğlu, şunları kaydetti; "Bu çok büyük bir ameliyat, bir cerrah olarak söylüyorum. Bunu yapan ekiplere özellikle teşekkür ediyorum. Burada hepimiz birlikte onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Durumda çok büyük bir değişiklik yok. Durumunda bir değişiklik olduğunda hekim arkadaşlarımız arz eder. Biz duamızı ettik."

DOKTORLARI NE DİYOR?

Dün Saat 12.20'de doktorlar tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, yaptığı açıklamada tansiyon probleminin olmadığı ifade ederken Önder'in tedavilere oldukça olumlu yanıt verdiğini de dile getirdi.

"Sol ventrikül çok çok iyi kasılmakta. Hastamızın tansiyonu 110/60 civarında. Sağ ventrikülün kasılma kusuru devam etmekte. Ciddi bir süreye ihtiyacımız var." diye açıklamasına devam eden Çiftçi, "Benim öngörüm, 10-40 arasında uyutulabilir" dedi. Enfeksiyonun en korktukları şey olduğunu da sözlerine ekleyen Çiftçi, "Güçlü antibiyotik almakta. Yoğun bakım sürecimiz devam ediyor" diye konuştu. Çiftçi, Önder'in sesleri duyup tepki verdiğini de dile getirdi.

ÖNDER'İN KIZINDAN BİLGİLENDİRME

Öte yandan Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir de gün içerisinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının son durumu hakkında bilgi verdi.

Paylaşımına "Durumla ilgili sevenlerine bilgi vermek istiyorum." diyerek başlayan Kandermir, "Babamın durumu stabil, yüksek hayati riski devam ediyor. Stabil kaldığı her gün bizim için yeterli şükür sebebi." dedi.

Kandemir, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Birbirinden değerli hocalar ve değerli ekipleri, yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Hastane sevenleri ile dolup taşıyor, gelen ve dua eden herkesi hissettiğine eminim. 'Durumu iyiye gidiyor' haberi, temennimizin çok ötesinde değil ama temenni denilen şey de önemsiz değil. Elimden geldiğince, kendimde oldukça bilgisiz bırakmamaya çalışacağım sizi. Bin selam."