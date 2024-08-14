Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kongre maratonu kapsamlı değişimin ana zemini olacak

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 23. kuruluş yıl dönümü programında; "Büyük kongre maratonumuzu sadece vitrin yenilenmesi değil milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Kendini yorulmuş hisseden varsa kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Hiçbir arkadaşım, koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değil. Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalı. Bunun vebali, hesabı ağırdır" dedi. Programda, 13 belediye başkanı ile İYİ Parti İstanbul Milletvekilleri Seyithan İzsiz ve Ersagun Yücel, AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partinin 23. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda konuştu. Türkiye'nin 22 yıllık AK Parti iktidarı boyunca ekonomiden altyapıya, savunmadan demokrasiye çeşitli alanlarda ilerleme katettiğini savunan Erdoğan, muhalefetin tarım politikalarına yönelik eleştirileriyle ilgili "Tarımsal gayri safi hasıla 37 milyar liradan 1 trilyon 625 liraya çıktı. Tarla, sebze, meyve üretimimizin toplamı 98 milyon tondan, 137 milyon tona ulaştı" dedi.

Partisinin "muhafazakar demokrat" bir çizgiyi benimsediğini aktaran Erdoğan, "23 yılda sadece yol, köprü, havalimanı, baraj yapmadık; Türkiye'de sivil siyasetin alanını da genişlettik, hak ve özgürlüklerde sessiz devrime imza attık" ifadelerini kullandı.

"Yeni dönemin ruhuna uyum"

"Halktan yükselen değişim dalgasının ürünü olarak siyaset sahnesine çıkan AK Parti'nin, yeni dönemin ruhunu ıskalaması tabii ki düşünülemez" diyen Erdoğan, "Başlatacağımız büyük kongre maratonumuzu sadece bir 'vitrin yenilenmesi' olarak değil, milletimizin beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz" dedi.

Partisinin içerisinde kendini yorulmuş hisseden varsa kenara çekilip biraz soluklanmalarını istediklerini ifade eden Erdoğan, hiç kimsenin koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip olmadığını söyledi.

Erdoğan, "Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalı. Bunun vebali, hesabı ağırdır. Unutmayın biz, bu aziz milletin de aziz ümmetin de umuduyuz. Yenilenerek, güçlenerek, tazelenerek ilerlerken, kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz" şeklinde konuştu.

"Muhalefetin normalleşmesini istiyoruz"

AK Parti'nin iktidarda olduğu süre boyunca 'muhalefeti söylem düzeyinde değiştirmeyi başardığını' ifade eden Erdoğan, "Örneğin başörtüsü bazıları için öcü olmaktan çıktı" dedi. "Ne eski CHP Genel Başkanı'nın helalleşme kurnazlığını ne de mevcut CHP Genel Başkanı'nın normalleşme söylemlerini AK Parti'nin 23 yıllık mücadelesinden bağımsız okumak mümkün değildir" diyen Erdoğan, "Ana muhalefet partisindeki vitrin değişikliğinin ne kadarının vizyon ve zihniyet değişimine tahvil edileceğini elbette zamanla göreceğiz" ifadelerini kullandı. CHP'nin normalleşmesini istediğini belirten Erdoğan, "CHP'nin milletle kavgasını bitirmesi en çok bizi mutlu edecektir" dedi.

Anayasa değişikliği tartışmalarına da değinen Erdoğan, "Hangi siyasi görüşten olursa olsun hepimiz aynı gemideyiz" dedi.

Erdoğan, yüksek enflasyona da değinerek, "Fiyat istikrarını sağlayacak, daha önce yaptığımız gibi ilan ettiğimiz takvim çerçevesinde enflasyonu tek haneli oranlara tekrar çekeceğiz" diye konuştu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın yarın TBMM'de konuşacağını kaydeden Erdoğan, " İsrail'in bölgeyi tamamıyla ateşe verme girişimlerinin önünde duracağız. Bugün Filistin Devlet Başkanı sayın Mahmud Abbas misafirimiz olacak. Yarın da şeref konuğu olarak Filistin halkı adına TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek... Netanyahu'nun ABD'nin Temsilciler Meclisi'nde konuşma hakkına sahip olduğu kadar, Mahmud Abbas'ın da biz ülkemiz parlamentosunda konuşma hakkına sahip olduğunu göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin Güney sınırlarındaki sorunlara da kısaca değinerek " Suriye'nin kuzeyinde bir oldubittiye de göz yummayacağız" dedi.

"LGBT sapkınlığına nasıl bakıyorsak, Türk ve Müslüman düşmanlığından beslenen ırkçı saldırganlığa da aynı nazarla bakıyoruz"

Farklı yaşam tarzlarını birbiriyle çatıştırmak, Türkiye'de bu çatışmayla istikrarsızlık oluşturmak isteyen, kökü dışarıda girişimlerin tamamının farkında olduklarını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Ezanla, bayrakla, camiyle, cami cemaatiyle derdi olan, bu değerlere husumet besleyen bu milletin, Türk'ün düşmanıdır ve bu zihniyete müsamaha göstermeyiz. Gençlerimizin zehirlenmesine, topraklarımızın İslam ve Müslüman karşıtı lümpen ırkçılık illetiyle işgal edilmesine göz yumacak bir parti bir iktidar değiliz... LGBT sapkınlığına nasıl bakıyorsak, bu tehdidi nasıl değerlendiriyorsak Türk ve Müslüman düşmanlığından beslenen ırkçı saldırganlığa da aynı nazarla bakıyoruz."

13 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katıldı

"Türkiye için hayal kuran, Türkiye için çalışan, üreten, koşturan, Türkiye için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yerimiz var" diyen Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'ye yeni katılan üç belde, 10 ilçe belediye başkanı ve 2 milletvekiline parti rozetlerini taktı. 5 bağımsız, 7 Yeniden Refah Partisi ve bir de İYİ Parti'den belediye başkanı AK Parti'ye geçti. İYİ Parti İstanbul Milletvekilleri Seyithan İzsiz ve Ersagun Yücel de AK Parti'ye katıldı.

AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının listesi şöyle:

Adana Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal (bağımsız), Adana Feke Belediye Başkanı Cömert Özen (YRP), Elazığ Arıcak Bükardı Beldesi Belediye Başkanı Ali Açmaz (bağımsız), Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar (YRP), Erzurum Horosan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir (İYİ Parti), Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu (YRP), Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu (bağımsız), Muş Bulanık Yoncalı Belde Belediye Başkanı Fehim Kaya (YRP), Muş Yeşilova Belde Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez (YRP), Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit (YRP), Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahattin Şencan (YRP), Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit (bağımsız), Uşak Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı (bağımsız).