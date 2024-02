Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedelerimizi yeni yuvalarına kavuşturmak için koşturacağız

Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Depremzedelerimizi en kısa sürede yeni, güvenli, huzurlu ve mutlu yuvalarına kavuşturmak için koşturacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harran Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'ne katıldı.

Buradaki konuşmasında son 21 yılda yaşanan tabii afetlerden sonra yaraları sarma noktasında ortaya koyulan gayretin en yakın şahidinin vatandaşlar olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ne Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerini yaşayan kardeşlerimize ne Kastamonu, Bartın, Giresun sellerini yaşayan insanlarımıza ne Antalya, Muğla yangınlarını yaşayan vatandaşlarımıza hasılı en zor anında devletine umut bağlayan kardeşlerimizin hiçbirisine bugüne kadar mahcup olmadık. Milletçe yüreğimizin yandığı tüm bu afetlerde birileri sadece şov peşinde, sadece siyasi istismar peşinde koşarken biz bir an önce dertlere derman olabilmek için gecemizi gündüzümüze kattık." ifadelerini kullandı.

Toplamda 14 milyon insanı ve 11 şehirdeki 7 bin mahalle ve köyü etkileyen 6 Şubat depremlerinin şüphesiz son bir asırda maruz kalınan en büyük felaket olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, can kaybı olarak 53 binden fazla insanın toprağa verildiğini, Şanlıurfa'da da 200 vatandaşının depremlerde hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa'da depremde 719 bina yıkıldı, acil yıkılacak ve yıkık 1437 bina enkazının tamamı temizlendi. Ağır hasarlı 8 bin 217 binadan 7 bin 321'inin enkazı kaldırıldı. Şanlıurfa'da 9 bin 799 konut, 651 iş yeri, 441 ahır olmak üzere toplam 10 bin 891 hak sahibi kardeşimiz bulunuyor. Depremden etkilenen ailelere şimdiye kadar geçici barınma kapsamında toplam 288 milyon lira tutarında kira yardımı yaptık. Şanlıurfa'da kurulan ve dağıtılan çadır sayısı yaklaşık 9 bindir. İlimizde 578 konteynerin olduğu 2 konteyner kent faaliyet gösteriyor. Kırsalda ise 20 bin 595 kişinin kaldığı 3 bin 470 konteyner mevcuttur. Yani Şanlıurfalı depremzedelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için ne yapılması gerekiyorsa bugüne kadar onu yapmaktan çekinmedik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde son 1 yılda yapılan çalışmaların anlatıldığı videonun da izletildiği törende, "Biz temeli atarken ne söz verdiysek onu yaptık." dedi.

"Tüm depremzede kardeşlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz"

Seçime, bölgede yaşanan krizlere rağmen bir yıl gibi kısa sürede tüm bu çalışmalara imza attıklarını söyleyen Erdoğan, "Kimi zaman elimizde olmayan sebeplerle ortaya çıkan eksiklikleri de hızla telafi etmenin çabası içinde olduk. İnşallah bundan sonra da sizin için tüm depremzede kardeşlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Deprem gibi hepimizi derinden sarsan ve yaralayan bir meseleyi günlük tartışmaların mezesi haline getirmek son derece yanlış bir tutumdur. İlk günden itibaren bizim deprem bölgesiyle ilgili tavrımız hep böyle oldu." ifadelerini kullandı.

Hiçbir ayrım yapmadan deprem bölgesini yeniden hızlı ayağa kaldırmaya çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Siyasi görüşüne, meşrebine, kökenine bakmaksızın depremzedelerimizin yaralarının sarılmasına odaklandık. Devletimizin imkanlarını harekete geçirerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermenin mücadelesini verdik. Sizler Şanlıurfa'da nasıl büyük bir fedakarlıkla ve samimiyetle çalıştığımızı çok iyi biliyorsunuz. Diğer illerimizde yaşayan kardeşlerimiz de gayretlerimizin şahididir. Çünkü biz meseleye, 'nasıl siyasi kazanım elde ederim?' zihniyetiyle değil 'vatandaşımızın hayır duasını nasıl alırım?' anlayışıyla yaklaşıyoruz."

Fatih Sultan Mehmet'in "Hüner bir şehir bünyad etmektir; Reaya kalbin abad etmektir." sözünü anımsatan Erdoğan, "Marifet ne koltuk, ne makam, ne mal ve mülktür. Atamız Sultan Fatih'in de buyurduğu üzere asıl marifet şehirleri, ülkeyi imar ve inşa etmek, halkın kalbini kazanmak, onları mutlu etmektir. Başkaları siyasi ikbal hesabı yapıyor olabilir ama biz Şanlıurfalı kardeşlerimizin şöyle içten söylediği, 'Allah ondan razı olsun' niyazını hiçbir dünyalığa değişmeyiz." dedi.

Millete, 22 yılı iktidarda olmak üzere 40 yıl boyunca siyaset yoluyla hizmet etme imkanı bulduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Allah'a hamdolsun 81 vilayetimizin her bir ilçesinde, her bir mahallesinde ayak izimiz, eserimiz, dikili bir taşımız var. Afrika'dan Asya'ya, Filistin'den Türkistan'a gönül coğrafyamızdaki tüm mazlumların imdadına koştuk. Şimdi soruyorum sizlere bir siyasetçi için bundan daha büyük bir lütuf olur mu? Bir devlet adamı için bundan daha büyük bir paye, daha büyük bir şeref olur mu? Tabii ki olmaz. Dolayısıyla biz eskisi ve yenisiyle CHP genel başkanları gibi polemik yapma, laf üstüne laf koyma hevesinde değiliz. Bilakis biz iş yapmanın, hizmet etmenin, eser kazandırmanın Şanlıurfalı kardeşlerimizin sorunlarına çare bulmanın peşindeyiz. 'Eşek ölür, kalır semeri. İnsan ölür, kalır eseri.' Biz insanımızın yürek yangınını bir an önce söndürmenin derdindeyiz.

Sırf oy vermediler diye depremzedelerimize hakaret edenleri, gecenin bir yarısında kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı atanları, ufukta seçim sandığını görünce deprem bölgesini hatırlayanları yani deprem meselesinde bile yük almak yerine millete yük olmayı tercih edenleri tarihe ve maşeri vicdana havale ediyoruz. Vaktimizi ve enerjimizi bu kifayetsiz muhterislerle asla harcamayacağız. Bunların siyasi sahtekarlıklarla, bizim üzerimizden kendi koltuk kavgalarını, beceriksizliklerini ve iş bilmezliklerini örtmelerine alet olmayacağız. Biz işimize bakacağız, hedeflerimize kilitleneceğiz. Tüm gücümüzle deprem şehirlerimizi bir an önce ihya ve imar etmeye çalışacağız. Bugün burada olduğu gibi depremzedelerimizi en kısa sürede yeni, güvenli, huzurlu ve mutlu yuvalarına kavuşturmak için koşturacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura çekimiyle yeni evlerine kavuşan vatandaşları bir kez daha tebrik ederek, "Önümüzdeki 31 Mart seçimlerinin tüm ilçeleriyle birlikte Şanlıurfa için de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Konuşmasının ardından Erdoğan, kurayla belirlenen hak sahiplerine deprem konutlarının anahtarlarını teslim etti.

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Okay Memiş, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile milletvekilleri de katıldı.

(Bitti)