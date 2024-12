Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Merkez Bankamızın rezervleri düzenli olarak artıyor. Brüt rezervlerimiz geçen hafta 163,5 milyar dolara çıktı ve şimdiye kadarki en yüksek seviyeyi gördü." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

"Bizim 22 yıldır durduğumuz yer bellidir. Biz, kaderini ülkenin ve milletin kaderiyle özdeşleştirmiş bir hükümetiz." ifadesini kullanan Erdoğan, sessiz yığınların sesi, kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktıkları yolda 22 yıldır sendelemeden yürüdüklerini, bundan sonra da çizgilerinde en ufak değişiklik olmayacağını söyledi.

Yaşadıkları bir hayal kırıklığını ifade etmek zorunda olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz istiyoruz ki dünya ve Türkiye değişirken, muhalefet partileri de kendini değiştirsin, yenilesin, güncellesin. Hadi zihniyet değişmiyor, bari en azından üslup değişsin, tarz değişsin, söylem değişsin. İktidara geldiğimiz günden bu yana hep böyle bir muhalefet özlemi, böyle bir muhalefet arayışı içinde olduk ancak her defasında muhalefete dair acı gerçeklerin sert duvarına çarptık. Dünyayı takip eden, gelişmeleri doğru okuyan, ülkeye ve millete ufuk çizen, hepsinden öte sözünün ağırlığı olan bir muhalefet henüz ülkemizde neşvünema bulmadı. Muhalefet, daha önceki görüşmelerde yaptığı gibi, maalesef 2025 bütçesi görüşmelerinde de katkı sunmak, yapıcı eleştiride bulunmak yerine görüşmeleri sabote etmeyi, kışkırtmayı, komisyon aşamasından Genel Kurula kadar tüm süreci terörize etmeyi tercih etmiştir. Son bütçe görüşmelerinde de afaki söylemler, ucuz polemikler, buram buram provokasyon kokan açıklamalar dışında hiçbir şey göremedim. Yıllar geçiyor, isimler değişiyor, liderlik koltuğunda oturanlar değişiyor, ana muhalefetin siyaset tarzında zerre miskal tekamül yaşanmıyor. Böyle gelmiş ama artık böyle gitmesin diyoruz. 2025 yılının muhalefet zihniyetinde ve tarzında asgari düzeyde de olsa bir iyileşmeye kapı aralamasını ümit ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere bütçe ve kesin hesap kanunu tekliflerinin hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarını tebrik etti.

AK Parti Grubu ile Cumhur İttifakı ortağı MHP Grubuna, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bütçe görüşmelerindeki dirayetli duruşları dolayısıyla şükranlarını sunduğunu dile getiren Erdoğan, "Yasama aşamasında teklifleri, tenkitleri, değerlendirmeleriyle bütçe sürecine katkı veren tüm milletvekillerimize de teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi alanında bir müjdeyi paylaşmak istediğini belirterek, "Merkez Bankamızın rezervleri düzenli olarak artıyor. Brüt rezervlerimiz geçen hafta 163,5 milyar dolara çıktı ve şimdiye kadarki en yüksek seviyeyi gördü. İstihdam tarafı da hamdolsun oldukça iyi gidiyor. Son bir senede istihdam bir milyon kişi arttı. İşsizlik oranı yüzde 8,8'e düştü. 2025 yılında da Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla kaliteli büyütme stratejimizi uygulamaya devam edeceğiz. Ekonomi programımızın olumlu etkilerini önümüzdeki dönemde birçok alanda daha fazla göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sinsi senaryoların halen devrede olduğunu çok iyi biliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı'ndan bu yana özellikle dış politikada oldukça yoğun bir gündemle çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Büyükelçiler Konferansı'nın 15'incisini, kritik başlıkların ele alındığı bir programla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başarıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 76'ncı yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen Kardeşliğin Yüzü etkinliğinde Gazze ve Suriyeli çocuklarla bir araya geldiklerini anımsattı.

Erdoğan, 11 Aralık'ta Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i Türkiye'de misafir ettiklerini, her iki liderle ve heyetleriyle 7 saati aşan görüşme yaptıklarını kaydetti.

"İki dost ülke arasındaki sorunları çözmek amacıyla 8 ay önce başlatılan Ankara sürecinde bir kritik eşiği daha aşmış bulunuyoruz." diye konuşan Erdoğan, "Doğu Afrika bölgesi uzun yıllardır gerilimle, açlıkla, terör saldırılarıyla ve emperyalist güçlerin böl, parçala, yönet politikalarıyla gündeme geliyor. Bu sinsi senaryoların halen devrede olduğunu çok iyi biliyoruz. Ankara Bildirisi ile atılan tarihi adımın Afrika Boynuzu'nda kalıcı barışın, sükunetin ve istikrarın tesisine yardımcı olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Macaristan'la diplomatik ilişkilerin tesisinin yüzüncü yılı çerçevesinde ilan edilen kültür yılını başarıyla icra ettiklerini belirterek, "Türk Macar Kültür Yılı çerçevesinde ilan ettiğimiz kültür yılını başarıyla icra ettik. Türk Macar Kültür Yılı kapanış törenini Cumhurbaşkanı (Tamas) Sulyok ve Başbakan (Viktor) Orban'ın katılımıyla 12 Aralık'ta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdik." dedi.

"Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme noktasında kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024'ün "Emekliler Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, emeklileri enflasyona ezdirmeme kararlılığı vurgusunda bulundu.

Erdoğan, "Bu sene boyunca Çalışma Bakanlığımız öncülüğünde emeklilerimize yönelik birçok proje hayata geçirildi. 16 Aralık'ta Türkiye Yüzyılı'nın emektarlarıyla bir araya gelerek hem kendilerine teşekkür ettik hem de hasbihal ettik. Ülkemizde sayısı 16 milyonu aşan emeklilerimizin her biriyle gurur duyuyor, hayat kalitelerini artırmak için samimiyetle çalışıyoruz. Emeklilerimiz konusunda bugüne kadar asla umut tacirliği yapmadık. Meydanlarda bol keseden söz verip, göreve gelince sözünü unutanlardan da değiliz. Yaşanan her sıkıntının, iletilen her serzenişin farkındayız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme noktasında kararlı olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

"Suriye'nin tekrar ayağa kalkma gayretlerine destek vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost ve kardeş ülke Katar'la ilişkilerin derinliği ve yakınlığının herkesin malumu olduğunu belirterek, "Ana muhalefet partisi eski genel başkanının bu ilişkiyi yalanlarla dinamitleme girişimlerine rağmen iş birliğimizi her alanda geliştirdik, geliştiriyoruz." dedi.

Katar Emiri Şeyh Temim'in Türkiye'yi ziyaretinde başta Suriye'deki güncel meseleler olmak üzere pek çok konuyu ele aldıklarını aktaran Erdoğan, "13 yıllık savaşın ardından Suriye'nin yaralarını sarma, kendini toparlama, devleti ve toplumuyla tekrar ayağa kalkma gayretlerine destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İsrail saldırılarının hedefi olan Lübnan'ın Başbakanı Necib Mikati'nin Türkiye'yi ziyaretine ilişkin "Bizim için son derece kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Mikati ülkesinin en zor dönemlerinden birinde ağır bir yükü alnının akıyla taşımaya gayret ediyor. Necib kardeşimin dirayetli ve basiretli liderliğiyle Lübnan'ı selamete ulaştıracağına inancım tamdır. Biz de bu süreçte ülkemize ve şahsımıza yönelik güveni inşallah boşa çıkarmayacak, tüm imkanlarımızla Lübnan'ın yanında olacağız." dedi.

(Sürecek)