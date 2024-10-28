Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saldırının Zamanlaması ve Seçilen Hedefin Tesadüf Olmadığı Açık"

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Milyonların gözü Erdoğan\'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada kritik bir başlık var

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısına ilişkin, "Saldırının zamanlamasının ve seçilen hedefin tesadüf olmadığı açıktır. Bu kanlı ve kalleş terör eyleminin ülkemiz iç siyasetinde farklı bir iklimin filizlenmeye başladığı bir döneme tekabül etmesi ayrıca manidardır" dedi. Erdoğan ayrıca, "15 Temmuz gecesi 252 kardeşimizi şehit eden FETÖ ihanet şebekesinin Pensilvanya'daki elebaşının ağababalarının kucağında haysiyetsizce ölümü herkese ibret olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na başkanlık etti. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"85 milyonun refahı, huzuru, mutlu ve müreffeh geleceğinin önünde hiçbir engel tanımıyoruz. İhanetlerin, sabotajların, alçak ve kalleş saldırıların irademizi örselemesine, bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz.

45 gün süren vatan muharebesi sonrasında Karabağ'da 30 yıllık işgalin sona ermesiyle birlikte Güney Kafkasya'da kalıcı barışa yönelik eşsiz bir fırsat yakalandı. Bir dönem acıyla, işgalle, çatışmalarla anılan bu coğrafyada şimdi barış rüzgarları esiyor. Temennimiz süreci sabote etmeye çalışan odaklara fırsat verilmeden müjdeli, güzel ve hayırlı haberleri bir an önce almaktır. Türkiye olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizle koordinasyon içinde inşallah kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğiz.

"Enflasyonda düşüş başladı"

Avrupa ve Amerika dahil tüm dünya ile birlikte ülkemizin de baş ağrısı olan enflasyonda düşüş başladı. Fahiş fiyat köpüğü belli başlı sektörlerde ortadan kalktı ve kalkıyor. İnşallah bunun devamı gelecek. Vatandaşımızın helal lokmasına göz dikenlere kesinlikle göz açtırmayacağız. Etiket oyunlarıyla, piyasa manipülasyonlarıyla ceplerini doldurmaya çalışanların tepesine bindik, biniyoruz ve bineceğiz.

Milletimiz yaşadığı onca zorluğa, omuzladığı onca yüke rağmen bizi anlıyor, bize inanıyor, hükümetimize ve ekonomi politikamıza güveniyor. Allah'ın izniyle bu güveni boşa çıkarmayacağız. Bu aziz ve fedakar millete hayal kırıklığı yaşatmamakta kararlıyız. İş çevrelerimizle, piyasa aktörleriyle ve ihracatçılarımızla yakın istişare içinde önümüzdeki süreci yöneteceğiz. Genel hedeflerimize sadık kalarak iş dünyamızdan gelen makul talepleri karşılamak görevimizdir.

Önceki hafta Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'u İstanbul'da ağırladık. İki kadim dosta ve NATO müttefikine yakışır şekilde Almanya'yla iş birliğimizi güçlendiriyoruz. 50 milyar dolara ulaşan ikili ticaretimizde hedefimiz 60 milyar dolar. İsrail'in katliamları gibi konularda fikir ayrılığımız olsa da Almanya, ülkemizin Avrupa'da en önemli ortağıdır, bu vasfını gelecekte de muhafaza edecektir.

"BRICS ile münasebetler mevcut angajmanların alternatifi olamaz"

22-24 Ekim tarihleri arasında Kazan'da düzenlenen son BRICS Zirvesi'ne de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı sayın Putin'in davetine icabetle katıldık. Genişletilmiş liderler oturumunda ülkemizin bölgesel meselelerle ilgili vicdanlı ve ilkeli duruşunu muhataplarımıza anlatma fırsatı bulduk.

Ülkemizin BRICS ile gelişen münasebetleri mevcut angajmanlarımızın alternatifi asla değildir ve olamaz. Türkiye tüm bu platformlarda bir NATO müttefiki ve AB'ye tam üyelik müzakereleri yürüten ülke kimliğiyle yer almaktadır."

"Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 213 terörist etkisiz hale getirildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısına ilişkin de şunları kaydetti:

"Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, tedavileri süren yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Saldırının zamanlamasının ve seçilen hedefin tesadüf olmadığı açıktır. Bu kanlı ve kalleş terör eyleminin ülkemiz iç siyasetinde farklı bir iklimin filizlenmeye başladığı bir döneme tekabül etmesi ayrıca manidardır. Bölücü örgütün kimlerin maşası, kuklası, taşeronu olduğu son saldırıyla bir kez daha kendini göstermiştir. Kandan beslenen terör baronlarının bölgemizde kendine yeni efendiler, uşaklığını yapacakları yeni sahipler aradıkları anlaşılıyor. Milletimizin de bu saldırıyla neyin amaçlandığını, nerelere sinyal verilmek istediğini net olarak gördüğüne inanıyorum. Şunu bir defa açık açık belirtmek isterim: Türkiye olarak bu alçak saldırıyla verilmek istenen mesajları buruşturup çöpe attık. Bizim terörden, eli kanlı canilerden, mankurtlaşmış maşalardan ve onları kullanan patronlarından alacağımız bir mesaj da zaten olamaz. Bu terör eylemi, çok net söylüyorum, paniğin, telaşın, tükenmişliğin, çaresizliğin emaresidir. Nitekim, hain saldırıya cevabımızı bölücü örgütün Suriye ve Irak'taki inlerini başlarına geçirerek kat kat misliyle verdik. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne ait 470'in üzerinde nokta hedef alınmıştır. Aralarında sorumlu düzeyde canilerin de bulunduğu toplam 213 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Milletimiz ve şehit ailelerimiz şundan emin olsun: TSK'mız ve MİT'imiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır.

Terör sizlerin de iyi bildiği gibi yıllarca ülkemizde siyaseti yönlendirmek için bir aparat olarak kullanılmıştır. Ne zaman siyasette diyalog zemini güçlense ne zaman toplumda kutuplaşma azalsa ne zaman sıkılı yumruklar açılsa terör hemen devreye girer. Buna geçmişte defalarca şahit olduk. Aynı senaryonun tekrar sahnelenmesine seyirci kalmayacağız. Terör baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecekler.

"FETÖ elebaşının ağababalarının kucağındaki ölümü herkese ibret olmalı"

15 Temmuz gecesi 252 kardeşimizi şehit eden FETÖ ihanet şebekesinin Pensilvanya'daki elebaşının ağababalarının kucağında haysiyetsizce ölümü herkese ibret olmalıdır. Bu millete hainlik edenler, sırtından hançerleyenler, milletin evlatlarının kanını dökenler ne bu dünyada ne de ebedi alemde iflah olmayacak, her zaman lanetle anılacaklardır. Bu vesileyle 23 Ekim'deki terör saldırıları sonrasında ülkemizle güçlü dayanışma sergileyen tüm dost ve kardeş ülkelere, tüm devlet ve hükümet başkanlarına, uluslararası kuruluşların yetkililerine kalpten teşekkür ediyorum.

Siyasi partilerimizin teröre karşı tek ses, tek nefes olmasını da takdirle karşıladığımızı burada ifade ediyorum. Ancak faili açık ortada olan terör eylemini dahi kınamayanları ve failini gizleyerek kınamış gibi yapanları ise milletimize havale ediyorum.

Ülkemizin dünyada iftihar kaynağı olan savunma sanayindeki atılımlarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz. Her türlü zorluğa, engele ve ambargoya rağmen yılmadan azimle çalışan savunma sektörünün tüm kuruluşlarına, şirketlerine, mühendisinden işçisine tüm kardeşlerime ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum."