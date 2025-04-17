Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su kaynaklarımızı verimli kullanmak, milli güvenlik meselesidir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye su zengini bir ülke değildir. Tam aksine su stresi çeken bir ülkeyiz. Gerekli tedbirleri almaz, şimdiden harekete geçmezsek Allah muhafaza çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek ülkemiz için bir tercih değil, milli güvenlik meselesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen 'Silvan Sulama Tüneli Kazı Başlangıç Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a rahmet dileyerek başladığı açıklamada, "Rahmetli Özal, devrinin çok ötesinde politikalarla Türkiye'ye yeni bir ufuk çizmekle kalmamış, milli iradenin yılmaz bir savunucusu olmuştur. Ülkemizin dışa açılma sürecinde ekonomiden hak ve özgürlüklere birçok alanda attığı vizyoner adımlarla Türkiye'nin bugünlere gelmesinde önemli pay sahibi bir siyasetçi olarak ismini milletimizin kalbine yazdırmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yüzyılın en stratejik kaynağının su olduğunu işaret ederek, "Su yoksa bereket yoktur, yeşil yoktur, hayat yoktur. Daha önce petrol ve karbon yakıtlar için edilen kavgaların önümüzdeki dönemde su alanında yapılacağı görülüyor. Çünkü su bu yüzyılın en stratejik ve en değerli kaynağıdır. Ancak son yüzyılda iklim değişikliği, kuraklık, artan nüfus ve kentleşmeyle birlikte su kaynakları üzerindeki baskılar da giderek artıyor. Kuraklıklara, sellere, orman yangınlarına artık daha sık şahit olmaya başladık. Son olarak geçen hafta ülkemizde birçok ilimizi olumsuz etkileyen bir zirai don hadisesi yaşadık. Bilim insanları bizi gelecekte çok daha zor günlerin beklediğini söylüyor. Şu gerçeğin hepimiz gayet farkındayız. Türkiye su zengini bir ülke değildir. Tam aksine su stresi çeken bir ülkeyiz. Gerekli tedbirleri almaz, şimdiden harekete geçmezsek Allah muhafaza çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek ülkemiz için bir tercih değil, milli güvenlik meselesidir. Hükümet olarak su konusuna biz bu zaviyeden bakıyor, politikalarımızı da buna göre belirliyoruz" dedi.

'CUMHURİYET TARİHİNDE YAPILANLARIN 3 KATI BARAJ YAPTIK'

Son 23 yılda suyu verimli kullanmaya odaklanan politikalara ağırlık verdiklerini ifade eden Erdoğan, "Su alanında günümüz rakamlarıyla toplam 3 trilyon 350 milyar liralık yatırım yaparak 10 bin 663 tesisi hizmete açtık. Cumhuriyet tarihinde yapılanların 3 katı kadar baraj yaptık. 1298 adet barajımızda toplam 50 milyar metreküp su depoladık. Böylece depolanan su miktarını 184 milyar metreküpe çıkardık. 1820 sulama tesisini hizmete aldık. Sulamaya açtığımız yaklaşık 24 milyon dekar alan ile sulanan tarım alanını 72 milyon dekara ulaştırdık. Sulamaya açılan alanlardan yılda yaklaşık 250 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. Yerli ve temiz enerji kaynağı olarak 631 hidroelektrik santralini hizmete aldık. Bunlar sayesinde 45 milyar kilovatsaatlik üretim kapasitemizi 112 milyar kilovatsaate çıkardık. 81 ilimizin tamamının memba kalitesinde suya erişimi için 342 içme suyu ve 24 atık su tesisini tamamladık. Böylelikle 41 milyon vatandaşımıza yıllık 3,4 milyar metreküp içme ve kullanma suyu temin ettik" diye konuştu.

'TÜRK EKONOMİSİ ŞAHA KALKACAK'

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) Cumhuriyet'in en güçlü kalkınma hamlesi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "GAP kapsamındaki projelerin hayata geçmesiyle birlikte Türk ekonomisi inşallah şaha kalkacak. Sulama alanında yıllık 150 milyar lira, enerjide yıllık 77 milyar lira, içme suyu alanında yıllık 18 milyar lira kazanç sağlayacağız. GAP ayrıca toplam 1,6 milyon kişinin istihdam edilmesine katkı sunacak. GAP'ta 2002 yılına kadar yaklaşık 200 bin hektar arazi sulanırken, hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde sulanan alan 674 bin hektara yükseldi. GAP Eylem Planı'nda yer alan sulamaların yüzde 64'ünü gerçekleştirdik. Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Mardin- Ceylanpınar Ana Kanalı, Kralkızı-Dicde Ana Kanalı, Suruç Tüneli gibi devasa eserleri, hamdolsun son 23 yılda hizmete verdik" ifadelerini kullandı.

'BÖLGE, ÇUKUROVA'YA RAKİP OLACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, GAP'taki diğer önemli projenin de Silvan Projesi olduğunu söyleyerek, "Bu projede Silvan Barajı'ndan alınacak su, Silvan ve Babakaya tünelleri ile 98 kilometre uzunluğundaki Cazibe Ana Kanalı'na aktarılacaktır. İnşa edilecek sulama ve depolama tesisleri ile toplamda 2,3 milyon dekar alan sulanacaktır. Projede Silvan Barajı başta olmak üzere 8 adet baraj ve 23 adet sulama tesisi ile birlikte toplam 31 adet eser bulunuyor. Bunlardan Ambar, Kuruçay, Başlar ve Pamuk Çay barajları tamamlandı. Silvan, Bulaklıdere, Kıbrıs ve Karacalar barajlarında ise çalışmalar devam ediyor. Silvan Projesi'nin birleşenleri bittiğinde bölge ürün çeşitliliği ve verimin artmasıyla Çukurova'ya rakip olacaktır. Şu an proje sahasında kuru tarım yapılmakta. Ağırlıklı olarak buğday, arpa ve mercimek ekiliyor. Bölgenin sulamaya açılmasıyla hububat, pamuk, mısır, sebze, ayçiçeği gibi yeni mahsullerle ürün yelpazesi genişleyecek. Ayrıca kuru tarıma göre ürün veriminde 2-3 kat artış yaşanacak. Toplam 255 milyar liraya mal olacak Silvan Projesi ile 2 milyon 350 bin dekar araziyi suyla buluşturacağız. Silvan Barajı ara depolamaları ile sulama tesislerinin hayata geçirilmesi 305 bin kişiye iş imkanı ve ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı yapacaktır" dedi.

'YOLUMUZDAN ALIKOYAMAYACAKLAR'

Erdoğan, 12 milyar yatırım bedeli olan Silvan Tüneli'nin coğrafyanın kaderini değiştirecek çok kritik bir tesis olduğunu dile getirerek, "Silvan Tüneli 11,2 metre kazı çapıyla ülkemizin en büyük sulama tüneli olacak. 13 bin 200 metre uzunluğundaki tünel, saniyede 212 metreküp suyu, sulama sahalarını ve proje kapsamında yer alan diğer barajlara iletecek. Bu proje, Atatürk Barajı sulamasından sonra ülkemizin en büyük sulama projesidir. Tek başına bu proje bile bizimle ana muhalefet arasındaki vizyon farkını ortaya koymaya kafidir. Bir tarafta ülkesine ve milletine aşkla hizmet eden, adanmış bir kadro var. Diğer tarafta her gün ülkesini Batı'ya ve Batılı medya kuruluşlarına şikayet eden zavallı bir zihniyet var. Bir tarafta Türkiye'nin küresel konumunu güçlendirmeye çalışan öz güven sahibi bir iktidar ve Cumhur İttifakı var. Diğer tarafta gırtlaklarına kadar gömüldükleri yolsuzluk, hırsızlık ve sahtekarlık bataklığında debelenen çürümüş, kokuşmuş bir yapı var. Açgözlülüklerinin esiri olmuş bu muhterisler güruhunu muhatap almamaya sabırla devam ediyoruz. Biz işimize bakıyoruz. Biz milletimizin refahını artırmaya bakıyoruz. Biz 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi gerçekleştirmeye bakıyoruz. Biz ülkemize musallat olan 40 yıllık belalardan kurtulmaya bakıyoruz. Biz 85 milyonun ezeli ve ebedi kardeşliğini güçlendirmeye bakıyoruz. Biz bölgemizde barışı, istikrarı, huzuru sağlamaya bakıyoruz. Ne kadar çirkinleşseler, bizi yolumuzdan alıkoyamayacaklar. Ana muhalefet kendilerinin sebep olduğu sahte gündemlerle oyalanırken biz işte bugün olduğu gibi dev eserler ve yatırımlarla ülkemizi büyütmeyi sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.