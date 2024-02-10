Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak dünyaya iniş yapan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü. Erdoğan, "Maşallah, dünya ile buluştun." derken, Gezeravcı da Türkiye'nin ISS'e en hızlı ulaşan ülke olduğunu belirtti.

10.02.2024 18:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya dönen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü.

ERDOĞAN, ALPER GEZERAVCI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 gün sonra Dünya'ya dönen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü. Erdoğan, Türkiye'nin insanlı ilk misyonunu icra ederek ABD'de görev sonu bulunması gereken noktaya döndüğü bilgisini paylaşan Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'ya, "Maşallah, dünya ile buluştun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüştü

"BUNDAN SONRA DA ÜZERİNDE ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER OLACAK"

Görevi başarıyla tamamladığı için Gezeravcı'ya teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah Ankara'ya geldiğinizde de baş başa görüşüp bize bütün bu süreci etraflıca anlatırsan, bundan da ayrıca mutlu oluruz. Bundan sonra da üzerinde çok önemli görevler olacak." ifadesini kullandı.

"DOKTORLARIMIZ ŞAŞIRDI"

Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sağlık, sıhhat noktasında bir sıkıntı var mı?" sorusuna, "Çok şükür her şey gayet güzel Sayın Cumhurbaşkanım. Hatta burada karşılama yapan doktorlarımız da şaşırdı. Bir müddet daha adaptasyon süremin uzun olmasını bekliyorlardı ama ben bir an önce binanın dışında koşturmaya başlayınca biraz afalladılar. Çok şükür her şey gayet yerinde." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tüm aileye de selamlar, sevgiler. İnşallah Türkiye'ye dönünce de ayrıca etraflıca görüşme fırsatını buluruz." diye konuştu.

"ISS'YE ULAŞAN EN HIZLI ÜLKE OLDUK"

Gezeravcı da "Tevzi etmiş olduğunuz görevi hayırlısıyla, yüzümüzün akıyla yerine getirdik. Ülkemize, gelecek nesillerimize böyle bir ilham kaynağı görev hediye ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ülkemizi ISS'e ulaşan 22'nci ülke yaptınız ve bugüne kadar orada gerçekleşen görevlerin içerisinde, eğitimin başlangıcından ISS'de görev icrasına kadar oraya en hızlı ulaşan ülke olduk. Ben tekrardan bu konudaki kararınız ve vizyonunuz için sizlere minnettarım." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüştü

OKYANUSA İNİŞ YAPTILAR

Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, içinde bulundukları Dragon kapsülüyle birlikte dünyaya iniş yapmıştı. Gezeravcı ve beraberindeki astronotlar, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yapmasının ardından yer ekibi tarafından gemiye alınarak Houston'a getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüştü

NE OLMUŞTU?

Ax-3 mürettebatı, ISS'den 7 Şubat'ta TSİ 17.20'de ayrılmıştı. Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı. Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta ISS'ye ulaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüştü
Kaynak: AA

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    Yorumlar (1)

  • Muhlis Çağıran: Gezeravcı acaba bu yolculuğun 55 milyon $ 'ın depremzedelere 7500 adet ev alınabileceğini biliyor mu?israf,israf,israf depremzedeler çadırlarda kalırken sırf birisinin uzay hayalî gerçekleşsin diye 55 milyon $ çöpe gitti 11 1 Yanıtla

Recep Tayyip Erdoğan, Alper Gezeravcı, Türkiye, Uzay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüştü - Son Dakika


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