Cumhuriyet'in 101. Yılı Şile'de Coşkuyla Kutlandı

Güncel

Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor! Can kaybı korkunç boyutlarda

(İSTANBUL)- Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yılı, Şile'de büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlandı. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, "Bu Cumhuriyet, küllerinden doğan bir milletin en değerli zaferidir. Kadınlarımız Cumhuriyet'in kazandırdığı haklarla hayatın her alanında yer aldı, gençlerimiz ise bilimin ışığında ülkemize katkı sundu" dedi.

Şile'de Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yılı, etkinliklerle kutlandı. Geçit törenleri, gösteriler ve konserlerle dolu dolu geçen etkinlikler, Cumhuriyet'in 101 yıllık güçlü mirasını yeniden canlandırdı.

Kutlamalar, 28 Ekim'de Belediye Meydanı'nda çelenk sunma töreniyle başlayıp, 29 Ekim'de İlçe Stadyumu'ndaki resmi törenle devam etti. Aynı gün düzenlenen "Haydi Şile, Cumhuriyet İçin Koşuyoruz" yarışı, Marina Mevkisi'nde halkı sporla buluşturdu. Şile Belediyesi Spor Akademisi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen yarışta farklı yaş gruplarından vatandaşlar, 800 metre mesafede yarıştı.

Cumhuriyet coşkusu gece boyunca sürdü

İlçede gün boyu devam eden coşku, akşam saatlerinde doruğa ulaştı. Atatürk Meydanı'nda saat 17.30'da Fasl-ı Şile Bağımsız Müzik Topluluğu'nun performansı ile başlayan akşam programı, vals gösterisi ve fener alayı ile sürdü. Atatürk Meydanı'ndan Üsküdar ve Cumhuriyet Caddesi boyunca bayraklar ve meşalelerle yürüyen yurttaşlar unutulmaz bir atmosfer yarattı.

Madrigal coşkusu tüm ilçeyi sardı

Sevilen grup Madrigal, saat 20.30'da Atatürk Meydanı'nda sahne aldı. Vatandaşlar, Madrigal'in şarkılarıyla Cumhuriyet'in 101. yılını büyük bir heyecanla kutladı. Katılımı kolaylaştırmak için Belediye, gece boyunca ücretsiz ring seferleri düzenledi.

"Atatürk'ün bize armağan ettiği çalışkan ve cesur ruh daima bizimle"

Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, "Bugün, Cumhuriyet'imizin 2. yüzyılının ilk Cumhuriyet Bayramı'nı gururla kutluyoruz. Bu topraklar, bağımsızlık aşkı ile yoğrulmuş bir milletin adımlarına tanıklık etti" dedi.

"Esaret sevdalılarının emelleri·ne bu mi·llet boyun eğmedi"

Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, sözlerini şöyle sürdü:

"Gazi· mecli·si·n i·radesi·ni· yok saymak i·çi·n i·şgal kuvvetleri·ne tesli·m olan, i·ç ve dış i·ş bi·rli·kçi·leri·ni·n, esaret sevdalılarının emelleri·ne bu mi·llet boyun eğmedi·. Bugün yi·ne Gazi· mecli·si·mi·zi· ki·rli· emelleri·ne alet edenlere, vatan sevgi·mi·ze, Türk mi·lleti·ni·n bölünmez bütünlüğüne olan i·nancımıza, vatanımıza, bayrağımıza ve Atatürk sevdamıza, bi·rli·kteli·ği·mi·ze göz di·ken, gölge düşürmek i·çi·n dahi·li· yada hari·ci· tüm şer odaklarına, her türlü fi·tneye i·nat, karşılarında di·mdi·k duracak ve bebek katilini meclise sokmayacağız ve bi·rbi·ri·mi·ze sımsıkı sarılacağız. Bu Cumhuriyet, küllerinden doğan bir milletin en değerli zaferidir. Kadınlarımız Cumhuriyet'in kazandırdığı haklarla hayatın her alanında yer aldı, gençlerimiz ise bilimin ışığında ülkemize katkı sundu. Cumhuriyet, bu milletin her bir ferdini bir araya getirdi, dayanışma ve birlik ruhunu güçlendirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği çalışkan ve cesur ruh daima bizimle."

Konuşmasını birlik ve beraberlik vurgusu ile tamamlayan Başkan Kabadayı, yurttaşlara ve Madrigal grubu üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.