DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 93 Gözaltı - Son Dakika
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DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 93 Gözaltı

İzmir merkezli operasyonda 32 ilde 114 şüpheliden 93'ü yakalandı, dijital materyaller ele geçirildi.

03.12.2024 15:53
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İzmir merkezli 32 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 114 şüpheliden 93'ü gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ'ın finansmanına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli Konya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Tekirdağ, Adana, Adıyaman, Yozgat, Şanlıurfa, Bursa, Kahramanmaraş, Van, Kocaeli, Bingöl, Ağrı, Yalova, Kayseri, Muş, Şırnak, Siirt, Çankırı, Aksaray, Diyarbakır, Antalya, Samsun, Sakarya, Malatya, Hakkari, Hatay, Mersin ve Isparta'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 93 şüpheli yakalandı.

Zanlılardan 8'inin yurt dışında olduğu, 13'ünü yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yapılan aralamalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 93 Gözaltı - Son Dakika

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