Dem Parti İmralı Heyeti, Gelecek Partisi'ni Ziyaret Etti. Önder: "Selahattin Bey'i de Ziyaret Edeceğiz Kapsamlı Açıklamayı Ondan Sonra Yapacağız"

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(ANKARA) - DEM Parti Heyeti, İmralı'da yaptıkları görüşmenin ardından siyasi parti ziyaretlerine Gelecek Partisi ile devam etti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yaptıkları görüşmenin ardından konuşan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, "Biraz geçmiş tecrübeleri paylaştık. Yeni görüşmeler ışığında bizde olan bilgileri aktardık. Bu sürecin sonunda Selahattin Bey'i de ziyaret edeceğiz kapsamlı açıklamayı ondan sonra yapacağız" dedi. Önder, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına ilişkin soru üzerine, "O açıklama, bağlamından koparılmış bir açıklama. Bizim genel yaklaşımımız bir felaketle tarif değil barış sürecini. Barış kolay değil ama dünyanın en güzel şeyi" ifadesini kullandı.

DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi parti ziyaretlerine devam ediyor. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldah ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan heyet bugün Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. DEM Parti heyetini Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu genel merkezin kapısında karşılarken Davutoğlu'nun beraberinde İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Bursa Milletvekili Kani Torun, Genel Sekreter Hasan Seymen, Diyarbakır Kurucu İl Başkanı Aydın Altaç yer aldı.

"Kapsamlı açıklamayı Selahattin Bey'i ziyaret ettikten sonra yapacağız"

1 saat 15 dakika süren ziyaretin ardından açıklama yapan Önder, görüşmeye ilişkin olarak, "Yürüttüğümüz görüşmeler kapsamında bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski süreçte birlikte çalışma fırsatı yakaladığımız Sayın Ahmet Davutoğlu Hoca ile görüştük. Biraz geçmiş tecrübeleri paylaştık. Yeni görüşmeler ışığında, yeni gelinen nokta ışığında bizde olan bilgileri kendisine aktardık. Tavsiye, öneri, eleştiri uyarılarını rica ettik. Sağ olsun bizi ayrıntılı şekilde bilgilendirdiler. Bu sürecin sonunda Selahattin Bey'i de ziyaret edeceğiz kapsamlı açıklamayı ondan sonra yapacağız" dedi. Önder, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasının anımsatılması üzerine şunları kaydetti:

"O açıklama, bağlamından koparılmış bir açıklama. Bizim genel yaklaşımımız bir felaketle tarif değil barış sürecini. Barış kolay değil ama dünyanın en güzel şeyi. Hep güzel şeylerle, geleceğe dönük bu ülkeye getireceği bereketle, rahmetle tarif etmekten yanayız. Onun için kimse bu tarz yaklaşımları bağlamından koparıp üzerinde tepinmesin. Eş Genel Başkanımızın da bütün partili yurttaşların da yaklaşımı bu şekildedir."

" Türkiye'nin iç yapısını tahkim etmesi Suriye ve Irak'ta da büyük katkı sağlayacaktır"

Davutoğlu, heyet üyelerinin son dönemde Türk siyasetinde önemli tecrübeler kazandığına dikkati çekerek, "Kendileri son yaşanan süreçle ilgili çok istifade ettiğimiz bilgiler aktardılar ve samimi, açık yürekli istişare oldu. Biz kendi kanaatlerimizi, geçmişte yaşadığımız tecrübelerden nasıl dersler çıkarılması gerektiğini ve dünyanın büyük bir türbülansa girdiği, büyük bir tsunami yaşandığı bölgede Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Filistin ekseninde yaşanan hızlı değişime intibak bağlamında Türkiye'nin iç bünyesini tahkim etmenin büyük önem taşıdığını vurguladık. İç bünyeyi tahkim etmek ancak gerçek bir demokrasinin inşaasıyla olabilir. Bu bütün vatandaşların hukukunun korunduğu ve geleceğe umutla baktıkları bir perspektifle olur. Çok önemli bir sürecin içinden geçiliyor. Tavsiyem, Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayan ve daha sonra toplum katmanlarına yayılan bu dönemin; soğukkanlı bir şekilde, provokasyonlara kapalı olarak, kamu düzenine saygı göstererek ve derin tarih bilgimizden, bilincimizden, tecrübelerimizdin hareketle geleceğin barış içinde yaşayan güçlü Türkiye'sini inşa etmektir mesele. Suriye ve Irak bağlamındaki gelişmeleri de gözden geçirdik. Bu konuda da kanaatlerimizi paylaştık. Türkiye'nin iç yapısını tahkim etmesi eminim Suriye ve Irak'ta da barışçıl çözümler için büyük katkı sağlayacaktır. İnşallah bu süreç doğru bir istikamette ilerler" ifadesini kullandı.

"Türkiye bir işgal devleti değildir, Kürtler de Gazzeliler gibi işgal altında olan bir toplum değil"

Hatimoğulları'nın "Gazze" açıklamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Davutoğlu, açıklamanın talihsiz olduğuna işaret ederek, "Bu açıklamayı net şekilde kınıyorum. Kim Gazze meselesini Türkiye'deki Kürt sorunuyla karşılaştırıyorsa tarih, jeopolitik, uluslararası hukuk bilmiyordur. Çünkü Türkiye işgal devleti değildir, Kürtler Gazzeliler gibi işgal altında olan bir toplum değil. Gazze'de soykırım yürüyor ve en fazla bu soykırımdan rahatsız olan Ortadoğu'daki Kürt halkıdır. Selahattin Eyyubi'nin torunları Gazze konusunda en hassas kesimlerdir. Herkesin bu süreçte çok dikkatli konuşması lazım. Eğer süreç işleyecekse bu süreci işletenlerin kim olursa olsun Türkiye'deki genel psikolojiye saygı göstermesi, Türkiye'de hassas kesimlerin, şehit yakınlarının, gazilerin, Gazze halkına sempati duyan Türkiyelinin hissiyatına saygı göstermesi lazım. Türkiye asla, tarihin hiçbir döneminde soykırımcı bir ülkeyle karşılaştırılmamıştır, karşılaştırılamaz ve asla Türkiye'de böyle bir kırılma yaşanmaz. Biz, sonuna kadar Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız. Eğer bağlamından koparılmışsa bu konuda Tülay Hanım'ın gerekli açıklamayı yapması ve Gazzelilerden özür dilemesi lazım" diye konuştu.

Heyet bugün saat 13.30'da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'i TBMM'de, saat 15.30'da ise Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.