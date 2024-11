Demirören Medya Lisesi\'nden unutulmaz Öğretmenler Günü etkinliği

Güncel

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla unutulmaz bir tören düzenlendi. Lisenin öğretmen ve öğrencilerinden oluşan koro, en güzel şarkıları bu anlamlı gün için söyledi. Öte yandan törende 2017 yılında Batman'da şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile yine aynı yıl Tunceli'de şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz da unutulmadı. Yalçın ve Yılmaz'ın fotoğrafları da alanda yerini aldı. Tören hediye takdimi ve pasta kesimi ile son buldu.

Türkiye'nin ilk ve tek medya lisesi olan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel bir tören düzenledi. Törene Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu, Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı, Demirören Medya Müzik Kanalları ve Radyolar Genel Yayın Yönetmeni Fatih Uslu, Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Onur Tan, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, Demirören Medya Grubu yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende lisenin öğretmen ve öğrencilerinden oluşan koro; 'Resimdeki Gözyaşları, Deniz Üstü Köpürür, Kesik Çayır ve Fesupanallah' gibi eserleri seslendirerek unutulmaz anlar yaşattı.

Törende şehit olan öğretmenler de unutulmadı. Batman Kozluk'ta 9 Haziran 2017 tarihinde teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile Tunceli Pülümür'de 16 Haziran 2017'de teröristler tarafından aracı yakılıp şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafları etkinlik salonunda yer aldı.

Öğretmenlere hediyelerin takdim edildiği tören pasta kesimi ile son buldu.

KARACAOĞLU: HER BİRİNİZ İRFAN YOLUNDA BÜYÜK KATKILAR VERİYORSUNUZ

Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, törende yaptığı konuşmada, "12'nci Milli Eğitim Bakanımız Hasan Ali Yücel'in bir sözünü söylemek istiyorum. Yücel demiş ki 'Vatanın dağında, bayırında kendi kendine açıp sessizce soyup giden çiçekler bırakmayacağız. Ben bu sözü çok önemsiyorum. Başardık demeyi çok isterdim ama yapamadık. Bırakın kendi kendine sessizce solup giden çiçekleri, yakın tarihte kaç tane çiçek kökünden söküldü, çığlık çığlığa gitti. Dün Öğretmenler Günü, bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Çok kıymetli, çok saygıdeğer öğretmenlerimiz; her biriniz irfan yolunda büyük katkılar veriyorsunuz. Benim sizlerden ricam naçizane temennim hep birlikte en azından elimizdeki çiçekleri çoğaltalım, açtıralım, renk renk yapalım. Her rengi barındıran bir bahçe yapalım. En azından burayı irfanın yanında çocuklarımıza hepimiz gibi hür doğan Türk evlatları olduklarını unutturmayacak kadar özgür, sağlam ve kendine güvenli bir ortam teşkil edelim, tek arzum bu. Çünkü bu şekliyle bu vatanın hem içinde hem dışında çok çiçekler kurtaracaklar, ben bunu canı gönülden inanıyorum. Tüm bu uğurda, şehit veren öğretmenlerimize, gazi, emekli olan ve kendi öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Sizin de öğrencileriniz tarafından hep iyi anılmanızı arzu ediyorum. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun" dedi.

ERTOĞAN: TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE HAZIRLIYORLAR

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, "Bizlere ilham olan, yol gösteren ve Türkiye'nin geleceğini şekillendiren öğretmenlerimizi saygıyla, sevgiyle selamlamak istiyorum. Biliyorsunuz cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te bir öğretmendi. O başöğretmenimizdi. Aslında onun eğitime ve öğretmenlere verdiği değeri anlatan en güzel sözlerden biri de 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.' Nitekim böyle de olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren eğitimle ilgili çok büyük reformlar, değişiklikler olmuştur. Bunların temelini öğretmenlerimiz atmıştır. Atatürk çok büyük projeler gerçekleştirmek istiyordu. Nitekim öyle de oldu. Bizler de ne şanslıyız ki yıl 2024, şimdi böyle bir projenin bir parçasıyız. Demirören Medya'nın öncülüğünde ki onlar aynı zamanda öğretmenlerimiz, çok saygıdeğer Elif Hanım, Emrah Bey, Onur Bey, Fatih Bey, Nuran hocamız onlar bizlerle birlikte okulun açıldığı ilk günden itibaren onlar bizim yanımızda oldular. Aynı zamanda şu an derslerimize de girerek çocuklarımızı Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olması için çok büyük bir gayret sarf ediyorlar. Aynı zamanda çok kıymetli öğretmen arkadaşlarım da onları geleceğin yarınlarına ve Türkiye'nin geleceğine hazırlıyorlar. Öğrencilerimizin her zaman yanında olan, onlara sahip çıkan ve anne baba olan öğretmen arkadaşlarımı da saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehit öğretmenlerimiz ve eğitim sevdalısı, eğitime gönül veren tüm eğitimcilerin anısına saygı ve sevgilerimi bırakmak istiyorum" diye konuştu.

BULUT: VEFA ÇOK GÜZEL

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Edebiyat Öğretmenliği yapan Gurur Bulut, "Bu anlamlı günde hatırlanmak çok güzel, vefa çok güzel. Başta başöğretmenimiz gazi Mustafa Kemal Atatürk sonra şehit öğretmenlerimizi saygı, rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bugüne gelmeme vesile olan kendi öğretmenlerimi de yad ediyor ve saygıyla anıyorum" dedi.

CURRENT: DEMİRÖREN AİLESİNE YAPTIKLARI HER ŞEY İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

İngilizce Öğretmeni Chole Current, "Bugün çok güzel geçti, böyle anılmak çok hoşuma gitti. Öğrenciler olmadan öğretmenler olmaz, onlara çok teşekkür ediyorum. Demirören ailesine yaptıkları her şey için çok teşekkür ediyorum, öğretmenlere çok destekleri oldu" diye konuştu.

ŞAHİN: İYİ Kİ ÖĞRETMEN OLMUŞUM

Öğretmenliğin doğuştan gelen bir meslek olduğunu söyleyen Biyoloji Öğretmeni Mustafa Şahin de "Tüm mesleklere saygımız var ama öğretmenlikte işin içine duygularımızı ve vicdanımızı katmamız gerekiyor. O yüzden iyi ki öğretmen olmuşum" ifadelerini kullandı.

ÖZTÜRK: KUTSAL BİR GÖREV

Öğretmenliğin sadece bir meslek olmadığını söyleyen Fizik Öğretmeni Muammer Öztürk ise "Öğretmenlik geleceği inşa etmenin verdiği sorumluluk neticesinde öğrencilere yol göstermek ve birer ışık olmak adına kutsal bir görev. Tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

'ÖĞRETMENLERİMİZ İÇİN BİR TÖREN DÜZENLEDİK'

Gazetecilik Bölümü'nden 10'uncu sınıf öğrencisi Ceren Kafadar, "24 Kasım Öğretmenler Günü çok değerli bir gün. Bugün değerli öğretmenlerimiz için bir tören düzenledik. Bu törende müzik performansı gerçekleştirdik, şarkılar söyledik ve dans ettik. Öğretmenlerimizle birlikte çok eğlendik. Sadece eğitim açısından değil karakterimizi ve geleceğimizi de şekillendiren öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyorum" diye konuştu.

'ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÇOK DEĞERLİ BİR GÜN'

Gazetecilik Bölümü'nden hazırlık sınıfı öğrencisi Zeynep Ulusoy da "Benim annem ve babam da öğretmen. Onlar için de özel bir gün. Onların ve tüm öğretmenlerimizin üzerimizde emeği var. Öğretmenler Günü çok değerli bir gün. Böyle bir günde tüm öğretmenlerimizin değerini hissediyoruz" dedi.