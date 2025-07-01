Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları yapıldı

DENİZCİLİK ve Kabotaj Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü kutlama programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Büyük denizcimiz Barbaros Hayrettin Paşa'nın 'Denizlere hakim olan, cihana hakim olur' sözünden aldığımız ilhamla modern tersanelerimizde gemilerimizi üretiyor, denizlerde gücümüze güç katıyoruz. Denizciliğin her alanında dünyayla rekabet eden bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Mavi Vatan'da TCG Derya'dan dünya da elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracına kadar göğsümüzü kabartan başarılara imza atıyoruz. Denizlerdeki hakimiyetimizi pekiştiriyoruz" dedi.

1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı dolayısıyla İstanbul'daki Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı'nda kutlama programı yapıldı. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, İstanbul Bölge Liman Başkanı Mustafa Kıran, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, il ve ilçe protokolü ve ilgili kurumların müdür ve temsilcileri katıldı.

'1 TEMMUZ KARA SULARIMIZIN MUTLAK BAĞIMSIZLIĞINI TÜM DÜNYA'YA İLAN ETTİĞİMİZ GÜNDÜR'

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "1 Temmuz, bizler için sadece bir tarih değildir. Aynı zamanda kara sularımızda mutlak bağımsızlığımızı kazandığımız, denizlerimizde egemen olduğumuzu tüm dünyaya yeniden ilan ettiğimiz gündür. Mavi Vatan'ımızda ticareti millileştirdiğimiz gündür. Denizciliğimizin gelişmesinde ve ilerlemesinde çok büyük katkısı olan bugünü; 99 yıldır 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' olarak kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Bütün kurumlarımızın iş birliği ve koordinasyonuyla her alanda dünyayla yarışan, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda rotamıza tam yol devam ediyoruz. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Mavi Vatan'da gücümüze güç katan, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu müstesna günü bizlere kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere dünya denizcilik tarihine adını altın harflerle yazdıran Barbaros Hayrettin Paşa'yı, ebediyete irtihal eden tüm denizcilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. Denizcilerimizin dümeni viya, pruvası neta, ufku ve bahtı açık olsun diyorum. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'mızı kutluyorum" dedi.

'ULUSLARARASI TİCARET HACİMİNDE YÜZDE 87'DEN FAZLASI DENİZ YOLU İLE TAŞINMAKTA'

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, " genç Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuyla ilan ettiği tam bağımsızlığının karasularındaki egemenliği ile pekiştirilmesidir. Günümüzde üretmek önem arz ediyor. Üretim için gerekli olan hammadde, lojistiği ve üretilen lojistiğin değeri ile bu lojistiğin sürdürülebilirliği en az üretim kadar önem arz etmektedir. Uluslararası ticaret hacmimizin yüzde 80'ininden fazlası ülkemizde ise yüzde 87'den fazlası deniz yoluyla taşınmaktadır. Ürettiğiniz değerin lojistik maliyetini de hesap etmek zorundasınız. Ülkeler sürekli bu maliyetleri düşürücü yen projeler, yollar ve koridorlar peşindedir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nin Boru ve Trampet Takımı denizcilik marşlarını sahneledi. Ardından ise Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bando Takımı'nın hazırlamış olduğu konser sahnelendi. Törene katılanlar daha sonra Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni ziyaret etti. Vali Gül, ziyaretin ardından anı defterini doldurarak imzaladı. Ardından ise şehitler için denize çelenk bırakıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait gemi ve botların sunduğu gösteri ile kutlama programı sona erdi. Günün önemine dikkat çekmek için, denizlerin kirliliğinin önlenmesi adına çalışan Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) dalgıçları tarafından da Beşiktaş Sahil çevresinde dalış yapılarak denize atılmış çöpler toplandı.