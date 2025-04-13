Dışişleri Bakanı Fidan, Erdoğan-Trump Görüşmesi İçin Çalışmaların Sürdüğünü Bildirdi: "Şu Anda Kesinleşen Bir Husus Yok, Çalışmalarımız Devam Ediyor" - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, Erdoğan-Trump Görüşmesi İçin Çalışmaların Sürdüğünü Bildirdi: "Şu Anda Kesinleşen Bir Husus Yok, Çalışmalarımız Devam Ediyor"

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Azerbaycan'da bu hafta düzenlenen İsrail-Türkiye Çatışmasızlık Mekanizması görüşmelerinin "gerektiği zaman devam edeceğini" söyleyen Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'yi ziyaret niyeti bulunduğunu, bununla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

13.04.2025 15:48
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Haber: Melis Yıldırım

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Azerbaycan'da bu hafta düzenlenen İsrail- Türkiye Çatışmasızlık Mekanizması görüşmelerinin "gerektiği zaman devam edeceğini" söyleyen Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'yi ziyaret niyeti bulunduğunu, bununla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) kapanış konuşmasını yaptı. Foruma 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı ile 64'ü bakan olmak üzere 6 bini aşkın kişinin katıldığını belirten Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"Çok kutupluluk çağında yeni ortaklıkların bölgesel sahiplenme marifetiyle nasıl şekillenebileceğini konuştuk. Küresel güvenlik mimarisinin nasıl daha kapsayıcı hale gelebileceğini ele aldık. Gazze ve Suriye'ye yönelik oturumlarda adaletin ve insanlık onurunun yeniden tesisine yönelik arayışlar ön plana çıktı. Cuma günü neredeyse bir tam günümüzü Filistin meselesine ayırdık. Afrika'nın yükselen jeopolitik gücünü forum boyunca ayrı bir dikkatle ele aldık.

İsrail'in uyguladığı soykırım karşısında Filistinlilerin sesi olmaya kararlıyız. Suriye'nin güvenliği ve istikrarına yönelik tehditlerle mücadeleyi sürdüreceğiz. Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın yeniden tesisine yönelik tüm yapıcı çabaların içerisinde yer almaya devam edeceğiz. Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesinde aktif rol oynamayı sürdüreceğiz."

Bakan Fidan, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası görüşmelerine ilişkin, "Şu anda kesinleşen bir husus yok, çalışmalarımız devam ediyor. Görüşme Türkiye'de mi, ABD'de mi olacak bunlar halihazırda bakanlıklarımız arasında çalışması devam eden konular" bilgisini verdi.

"Cumhurbaşkanımızın Suriye'yi ziyaret niyeti söz konusu"

Fidan, Türkiye'nin Suriye'de güvenlik ihtiyacına yaptığı katkının boyutlarının belli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İsrail'in uzun zamandır Suriye içinde yürüttüğü operasyonların istikrarsızlığa hizmet ettiği ortada. Suriye'de tarafların İsrailli, Amerikalı olsun, Türkiye, Rusya teknik düzeyde özellikle hava, çatışmasızlık kurallarının belirlenmesi gerekmekte... Bu çerçevede yürüyen görüşmeler var, bir kaza meydana gelmemesi için. Bunlar yeri geldikçe kamuoyuyla paylaşılıyor.

"Cumhurbaşkanımızın genel itibarıyla Suriye'yi ziyaret niyeti söz konusu. Biz de uygun şartlar, tarih ve zemin üzerinde ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu gerçekleştiğinde Cumhurbaşkanımız Suriye'yi ziyaret etmek istiyorlar."

" Avrupa Birliği'ndeki yeni güvenlik ihtiyacının önce bir tanımlanması gerekiyor"

Avrupa ve Türkiye arasındaki savunma işbirliği konusuna ilişkin soru üzerine Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği'ndeki yeni güvenlik ihtiyacının önce bir tanımlanması gerekiyor. Şu anda yapılan tartışmalar neticesinde netlik kazanan tek bir konu var; o da savunma sanayi konusunda bağımlılığı azaltma ciddi bir irade ve bununla ilgili mali, teknolojik ve üretim zemininin ne olması gerektiğine ilişkin bir yol haritası yayınlandı. Kuvvet yapılanması ve diğer tartışmalarla ilgili şu anda açıktan yürüyen bir tartışma yok. "

Rusya-Ukrayna savaşı konusunda çalışmaları sürdürdüklerini, bunun dünyanın problemi olduğunu kaydeden Fidan, "Türkiye'nin her iki tarafla yürütebildiği bir ilişki var, buları da barışa katkı amacıyla kullanmak istiyoruz" dedi.

Rusya ve ABD heyetlerinin 10 Nisan'da İstanbul'da bir araya geldiklerini belirten Fidan, "Taraflar tabii ki Türkiye'de bir araya gelmek isterlerse her zaman için kapımız açık. Yeter ki barış olsun." ifadesini kullandı.

"İsrail üzerinde savaş dışında bir etki kullanacak tek ülke ABD'dir"

Fidan, şöyle konuştu:

"İsrail'in yaptığı soykırıma her ülkenin değişen derecelerde itirazı var. Kimisi açıktan söyleyebiliyor, kimisi kapalı kapılar ardında söyleyebiliyor... Temel sorun şu; dünyanın neredeyse tamamına yakınının hemfikir olduğu bir konu, ama (soykırım) durdurulamıyor. İşte dünyanın karşı karşıya olduğu meşruiyet krizi, sistem krizi tam da burada kendini gösteriyor. Onun için Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'Dünya 5'ten büyüktür'. Dünyanın yeni bir adil düzene ihtiyacı var eleştirisi burada kendisini gösteriyor. İsrail üzerinde savaş dışında bir etki kullanacak tek ülke ABD'dir. Beklentimiz kalıcı barışın sağlanmasına yönelik de (Beyaz Saray tarafından) adımların atılması. Diplomatik çevreler şunda hemfikir; ABD'deki yeni yönetimin bu konuda bilgilendirimesi, devam eden savaşla ilgili risklerin daha fazla anlatılması gerekiyor... Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen destek kesilmediği sürece bu soykırımın sona ermeyeceği gerçeği ortada.

Güney Kıbrıs ve İsrail arasındaki yakınlaşma

" Akdeniz'de devam eden bu ilişki tarfiğini yakından takip ediyoruz... Bir kısmı Türkiye'ye karşı güvenlik, politik ve ekonomik bir cephe oluşturma arayışı mı bunları yakından takip ediyor ve gereken uyarıları ve girişimleri yeri geldiğince yapıyoruz.

Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile ilişkileri

"Burada iş geliştirme kavramı etrafında sorunlarımız var. Afrika'daki iş ortamlarına, bu madencilik olur, tarım sektörü olur, sağlık sektörü olur buralardaki iş geliştirmyele ilgili hem bilgi hem ilişki biraz daha geliştirilmeye muhtaç... Şunu görmek memnuniyet verici; Türkiye'nin içeride geliştirdiği iş kapasitesini sadece bir iş alanı olarak değil de bir kalkınma işbirliği planı olarak Afrika'yla paylaşıyor olması gerçekten büyük bir değer."

Dışişleri Bakanı Fidan, bir soru üzerine geçen yıl ertelenen Japonya ziyaretini bu yıl gerçekleştirmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Fidan, Erdoğan-Trump Görüşmesi İçin Çalışmaların Sürdüğünü Bildirdi: 'Şu Anda Kesinleşen Bir Husus Yok, Çalışmalarımız Devam Ediyor' - Son Dakika

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