Dışişleri Bakanı Fidan: Filistin\'in Çözüme Kavuşturulmasındaki En Büyük Engel ABD\'nin İsrail\'e Verdiği Kayıtsız, Şartsız Destektir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM Genel Kurulu'nda, "Filistin meselesinin çözüme kavuşturulmasındaki en büyük engel Amerika Birleşik Devletleri'nin hali hazırda İsrail'e verdiği kayıtsız, şartsız destektir" dedi. Fidan ayrıca "Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti teşkil edilmesini engellemeye yönelik mücadelemizi yürütmekteyiz. DAEŞ'le mücadele kisvesi altında PKK/YPG terör örgütünü desteklemenin stratejik bir hata olduğunu başta ABD olmak üzere tüm muhataplarımıza vurgulamaya devam edeceğiz. İsveç'in NATO'ya katılım ile ilgili protokol süreçlerinde nihai kararı yüce Meclisimiz verecektir. Bazı NATO ülkelerinin son yıllarda uyguladıkları politikalara baktığımızda Suriye'de PKK'ya verilen destek ve Türkiye'ye savunma sanayinde uygulanan yaptırımlar bir çelişki oluşturmaktadır" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. Bugün, TBMM, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçeleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor. Milletvekillerinin konuşmalarını tamamlamasının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuştu. Fidan şunlar dile getirdi:

Dışişleri Bakanlığı olarak stratejik hedeflerimizi 4 ana alanda sınıflandırmış durumdayız. Bunlar, bölgesel barışı ve güvenliği güçlendirmek, yeni ittifaklar ve ortaklık mekanizmalarıyla dış ilişkilerimizin kurumsal zeminini genişletmek, bölgemizde ekonomik kalkınmayı ve refahı geliştirmek, küresel sistemin dönüşümüne tesis etmek.

"FİLİSTİN MESELESİNİN ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASINDAKİ EN BÜYÜK ENGEL AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NİN HALİ HAZIRDA İSRAİL'E VERDİĞİ KAYITSIZ, ŞARTSIZ DESTEKTİR"

Bazı Batılı ülkelerin İsrail'in katliam yapmasını ve savaş suçunu işlemesini alenen desteklemeleri vahimdir. Filistin meselesinin çözüme kavuşturulmasındaki en büyük engel Amerika Birleşik Devletleri'nin hali hazırda İsrail'e verdiği kayıtsız, şartsız destektir. Maalesef Amerika'nın ve bazı Batılı ülkelerin siyasal sistemleri İsrail'in hukuk dışı tasarruflarının tümüne kör ve sağır kalma esasına göre dizayn edilmiş durumdadır.

Filistinli kardeşlerimizin daima yanlarında olduk olmaya da devam edeceğiz. Türkiye olarak bugüne kadar 2 bin 500 ton insani yardım ulaştırdık. Ayrıca El Ariş limanına Kuveyt ile birlikte 1107 ton yardım ilettik. Gazze'de sahra hastanesi kurma çalışmalarımız da sürmektedir. Bugüne kadar toplam 1149 kişinin Gazze'den tahliyesini gerçekleştirdik.

Kuzeyimizde ise eş zamanlı olarak Ukrayna savaşı devam etmektedir. Savaşın adil ve kalıcı bir temelinde sonlandırılmasına dönük çabalarımız kapsamında Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin yeniden tesisine kuvvetli destek vermekteyiz.

"DAEŞ'LE MÜCADELE KİSVESİ ALTINDA PKK/YPG TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLEMENİN STRATEJİK BİR HATA OLDUĞUNU BAŞTA ABD OLMAK ÜZERE TÜM MUHATAPLARIMIZA VURGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Suriye'ye yönelik politikamızın ana unsurları bellidir. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine bağlılığımız tamdır. PKK, YPG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz sürecektir. Suriye'den ülkemize göç akışını önlemeye ve ülkemizdeki Suriyelilerin gönüllü geri dönüşünü sağlamaya önem veriyoruz. Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti teşkil edilmesini engellemeye yönelik mücadelemizi yürütmekteyiz. DAEŞ'le mücadele kisvesi altında PKK/YPG terör örgütünü desteklemenin stratejik bir hata olduğunu başta ABD olmak üzere tüm muhataplarımıza vurgulamaya devam edeceğiz.

"BAZI NATO ÜLKELERİNİN UYGULADIKLARI POLİTİKALARA BAKTIĞIMIZDA SURİYE'DE PKK'YA VERİLEN DESTEK VE TÜRKİYE'YE SAVUNMA SANAYİNDE UYGULANAN YAPTIRIMLAR BİR ÇELİŞKİ OLUŞTURMAKTADIR"

Türk Silahlı Kuvvetleri NATO'nun faaliyetlerine katılmaya devam etmektedir. Hali hazırda Kosova'daki NATO görev gücü komutanlığını üstlenmiş bulunmaktayız. İsveç'in NATO'ya katılım ile ilgili protokol süreçlerinde nihai kararı yüce Meclisimiz verecektir. Bazı NATO ülkelerinin son yıllarda uyguladıkları politikalara baktığımızda Suriye'de PKK'ya verilen destek ve Türkiye'ye savunma sanayinde uygulanan yaptırımlar bir çelişki oluşturmaktadır. Bu çelişkiyi her platformda dile getirmekle kalmayıp bunun jeostratejik risklerini ve NATO ülkelerinin güvenliğini zedelediğini de izah etmekteyiz.

"AB İLE BÜTÜNLEŞME SÜRECİMİZİ İLERLETME KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Avrupa Birliği (AB) ile bütünleşme sürecimizi ilerletme konusunda kararlıyız. Ancak bunun içinde Birliğin de gerekli iradeyi sergilemesi gerekmektedir. AB bazı üyelerinin dar çıkar hesaplarından kaynaklanan stratejik vizyon ve sağduyu eksikliğinden kurtulması elzemdir. AB diğer aday ülkeler için attığı teşvik edici adımları Türkiye için maalesef atmamaktadır. Birlik, ülkemizin üyelik sürecini canlandıracak somut adımlar atarsa bunun her taraf için de yeni fırsatlar doğuracağına inanıyorum."