Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail, zalimliğiyle bir başına kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail, zalimliğiyle bir başına kaldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail, zalimliğiyle bir başına kaldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze Şeridi'nde acilen ateşkes sağlanması konusunda kabul ettiği karar tasarısına ilişkin, 'Kararın çıkmasını bu kez Amerika bile engelleyemedi. İsrail, zalimliğiyle bir başına kaldı.' dedi. Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve diğer ilgililerin katılımıyla Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

26.03.2024 20:47  Güncelleme: 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze Şeridi'nde acilen ateşkes sağlanması konusunda kabul ettiği karar tasarısına ilişkin, "Kararın çıkmasını bu kez Amerika bile engelleyemedi. İsrail, zalimliğiyle bir başına kaldı." dedi.

Bakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve diğer ilgililerin katılımıyla Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Fidan, burada yaptığı konuşmada, ramazanda vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi, onlara Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gece gündüz demeden milleti için çalıştığını, mücadele ettiğini belirterek "Yaptıklarımız yeter mi? Elbette ki hayır. Zira bir milli şahlanış dönemindeyiz. Bu şahlanışın ismi Türkiye Yüzyılı'dır. Formülü ise gücünü de odağını da bu topraklar ve milletten alan, her türlü ekti alanından bağımsız milli bir politikadır. Bu stratejinin Türkiye'mizi nerelere getirdiğini, her alanda nasıl çığır açtığını hep birlikte, her gün görüyor ve yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, stratejik bir öngörüyle ilk nükleer enerji santralinin temelini Akkuyu'da attığını belirten Fidan, şöyle konuştu:

"Bu hamleyle zor bir coğrafyada, zor bir denklemde enerji güvenliğimizi sağlamayı hedefliyoruz. Temiz enerjiye kavuşmayı amaçlıyoruz. Adana'yı çok etkileyen küresel ısınmayla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ne var ki muhalefet, bu büyük hamleyi, güzel hizmeti de eleştirmekten geri durmadı ama ne derse desinler, biz doğru olanı yapmaya devam edeceğiz. "

Fidan, Belçika'da düzenlenen Birinci Nükleer Enerji Zirvesi'ne değinerek "35 kadar ülke bir nevi 'nükleer enerji ligi'nde bir araya geldi. Türkiye de 10 yıl önce attığı öngörülü adımlar sayesinde nükleer masada yerini alan ülkeler arasındaydı. Nükleer enerji hamlesi, ülkemizde 21 yıldır verilen mücadelenin bir somut tezahürüdür. Sadece çok önemli bir konuda örnek verdim. Bu ne demek? Artık Türkiye olarak her sahada, masada varız." dedi.

"Terör koridoruna izin vermedik, izin vermeyeceğiz"

Adanalıların mertliği ve yiğitliğiyle bilindiğini söyleyen Fidan, vatandaşların her zaman Milli Mücadele ruhuna sahip çıktığını vurguladı.

Fidan, gelecek süreçte de milli egemenliğe hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek şöyle devam etti:

"Bölgemizi hatta bütün dünyayı ilgilendiren jeopolitik gelişmeleri bir düşünün. Doğu Akdeniz'de bekamızı ilgilendiren konular, Kıbrıs davası, Suriye krizi, Gazze'deki savaş, Ukrayna'nın etkileri, enerji hatları, bunların ortak noktası nedir? Bunların hepsi Adana'nın da parçası olduğu bu coğrafyayı yakından ilgilendirmekte. Milli güvenlik sistemimizi güçlendirmek için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde attığımız bu adımlar işte bu yüzden çok önemli."

Savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 80'lere çıkarıldığını anımsatan Fidan, "Güçlü bir siyasi irade, artan milli imkan ve kabiliyetlerle birleşince yurt içinde başta PKK ve FETÖ olmak üzere bütün terör örgütlerinin belini kırdık. Terör örgütleri, Türkiye'de bulamadıkları alanı artık başka ülkelerde arıyorlar ama biz dostlarımız ve komşularımızla işbirliği içinde oralarda da onlara dünyayı dar etmeye devam edeceğiz. Suriye ve Irak'ta arkasında her kim olursa olsun bir terör koridoruna izin vermedik, izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

"Diplomasinin bütün imkanlarını seferber ediyoruz"

Bakan Fidan, dünyanın karmaşık ve zor bir süreçten geçtiğini anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün her türlü zorlu koşula rağmen Ukrayna, Gazze, Güney Kafkasya, Irak, Libya ve Balkanlar'da bir yandan barış için çabalıyoruz diğer yandan bekamızı, soydaşlarımızı ve din kardeşlerimizi korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Diplomasinin bütün imkanlarını, yeni ve denenmemiş yöntemlerle seferber ediyoruz. Bunu yaparken bölgesel sahiplenme meselemize sahip çıkma anlayışını ön plana çıkartıyoruz. Yeni, denenmemiş bütün yöntemlerle kendi kaderimize kendimiz sahip çıkıyor, kendi sorunlarımıza kendimiz çözümler üretiyoruz. Biz büyük Türk dünyasını, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında işte böyle birleştirdik."

Fidan, Filistin davasına sahip çıktıklarını belirterek "Bütün İslam Alemi adına hareket eden bir temas grubu kurduk. Türkiye olarak biz de elbette grupta yerimizi aldık. Kurduğumuz uluslararası baskı sonuç veriyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden nihayet ateşkes ve acil insani yardım çağrısı yapan bir karar çıkması da bunun bir tezahürü oldu. Kararın çıkmasını bu kez Amerika bile engelleyemedi. İsrail, zalimliğiyle bir başına kaldı. Bizler, Gazze'deki mezalimin sona ermesi ve Filistin devletinin ayakları üstüne kalkacağı adil bir barışın tesis edilmesi için her platformda Filistinlilerin sesi, nefesi olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin farkı tam da buradadır. Konu veya mekan fark etmez, biz söylem ve eylemlerimizde hegemon güçlere hoş gözükme derdinde değiliz. Doğru ve adil olan neyse onu dile getiriyoruz, öyle davranıyoruz." ifadelerini kullandı.

"En büyük ve stratejik yatırım gençler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde verilen mücadelenin milletin desteğiyle mümkün olduğunu dile getiren Fidan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin topyekun şahlanmasının yolu milletimizin teveccühünden geçmekte. Güçlü bir Adana, Türkiye istiyorsak yapmamız gerekenler çok açık. Adana ile Ankara arasındaki uyum ve anlayış işbirliğini yeniden sağlamak zorundayız. Geleceğimize yapılacak en büyük ve stratejik yatırım gençlere yapılan yatırımdır. Adana'mızın gençlerini geleceğe hazırlamamız, geleceği onlarla birlikte inşa etmemiz gerekiyor."

Fidan, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir ve Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ın kenti çok daha iyi seviyelere taşıyacağını, 31 Mart'ta Adana'nın yiğit insanlarının en doğru kararı vereceğini kaydetti.

"Büyük zafere doğru ilerliyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik de Bakan Fidan ile dünyanın her yerinde temaslarda bulunduklarını, Fidan'ın kente gelişinin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Yerel seçime büyük coşkuyla ilerlediklerini belirten Çelik, "Önümüzde iki bayram var. Biri Ramazan Bayramı, Allah ailelerinizle, sağlıkla kutlamayı nasip etsin. Diğeri demokrasi bayramı. Demokrasi bayramını kutlamak için Türkiye'nin her yerinde hazırlanıyoruz. Yüreğir'de kutlamak için Halil Nacar'ı başkan yapıyoruz. Adana'da Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir'de Halil Nacar ile bütün ilçelerimizde, Türkiye'nin her tarafında bu büyük zafere doğru ilerliyoruz. İnşallah 31 Mart akşamı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza buraların müjdesini vereceğiz. 31 Mart akşamı demokrasi bayramımızda görüşmek üzere."

Programa milletvekilleri, belediye başkan adayları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Ömer Çelik, Akıncılar, AK Parti, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail, zalimliğiyle bir başına kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:20 Erdoğan, Belçika’da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü Erdoğan, Belçika'da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü
19:04 CHP’nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda CHP'nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda
18:15 Rusya FSB Direktörü: Moskova’daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var Rusya FSB Direktörü: Moskova'daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var
17:50 Hatay’da bir ailenin yok olduğu feci trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı Hatay'da bir ailenin yok olduğu feci trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
16:58 Bakan Işıkhan: SGK’ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir
16:46 Cenaze törenine damga vuran anlar Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler
16:44 Çin Futbol Federasyonu’nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı Çin Futbol Federasyonu'nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı
16:37 Erden Timur’dan TFF’ye olay sözler: Dik duramıyor Erden Timur'dan TFF'ye olay sözler: Dik duramıyor
16:32 Mansur Yavaş, Londra’da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı Mansur Yavaş, Londra'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı
15:56 Özhaseki’den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
15:52 İmamoğlu’na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar İmamoğlu'na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar
14:56 Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 21:00:50. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail, zalimliğiyle bir başına kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement