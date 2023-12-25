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DİSK, vergide adalet talebiyle basın açıklaması yaptı

DİSK üyeleri, Beşiktaş Meydanı'nda vergide adalet isteyen bir basın açıklaması yaptı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, gelirde ve vergide adalet taleplerini dile getirdi.

DİSK, vergide adalet talebiyle basın açıklaması yaptı
25.12.2023 - 14:07,  Güncelleme: 14:09
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunca (DİSK) vergide adalet talebiyle basın açıklaması yapıldı.

Beşiktaş Meydanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri, bir süre slogan attı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, basın açıklamasında, gelirde ve vergide adalet istediklerini söyledi.

İnsanca yaşayacak ücret için alanlarda, meydanlarda, sokaklarda olduklarını dile getiren Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

"İş yerlerinden başlayan bu mücadelemiz geçtiğimiz ay İstanbul'dan Ankara'ya yaptığımız yürüyüşle devam etti. Bu yürüyüşte Kadıköy Meydanı'ndan yola çıkarken demiştik ki 'Yine burada olduğu gibi bütün dostlarımızla yoldaşlarımızla birlikteydik, bu yolu yalnız yürümeyeceğiz.' dedik. Gerçekten de öyle oldu ve attığımız her adımda, yürüdüğümüz her metrede, kilometrede bizimle birlikte olan bütün işçi arkadaşlarımızla, bu mücadeleyi, bu iradeyi büyüten bütün yurttaşlarımızla umudu büyüterek Ankara'ya ulaştık."

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA
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Beşiktaş Meydanı, Arzu Çerkezoğlu, Sendika, Politika, Güncel, Son Dakika

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