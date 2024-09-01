Narin'i arama çalışmaları 12. gününde! Komandolar ilk kez araziye indi - Son Dakika
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Narin'i arama çalışmaları 12. gününde! Komandolar ilk kez araziye indi

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Diyarbakır'da 12 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları jandarma ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülürken bugün ilk kez komandolar da araziye indi. Komandolar arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak alıp incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

01.09.2024 13:29
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 12'nci gününde komandoların desteğiyle sürüyor. Arazide bulunan elbise ve bez parçası gibi ürünler delil olarak alınarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Narin'in gözaltındaki amcası S.G.'nin işlemleri de devam ediyor.

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Narin'i arama çalışmaları 12. gününde! Komandolar ilk kez araziye indi

Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Narin'i arama çalışmaları 12. gününde! Komandolar ilk kez araziye indi

SON GÖRÜNTÜLERİ OKULUN GÜVENLİK KAMERASINDA

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.

Narin'i arama çalışmaları 12. gününde! Komandolar ilk kez araziye indi

AĞABEYDEN SONRA AMCA GÖZALTINDA

Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta evlerine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı S.G. de gözaltına alındı. S.G.'nin aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirtildi. S.G.'nin işlemleri devam ediyor.

Narin'i arama çalışmaları 12. gününde! Komandolar ilk kez araziye indi

KOMANDOLAR ARAZİYE İNDİ

Narin'i arama çalışmaları 12'nci gününde jandarma ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor. Çok sayıda komando, Tavşantepe Mahallesi'ne komşu kırsal Sarıdallı Mahallesi mevkiinde arazide arama çalışması gerçekleştirdi. Komandolar arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak alıp, incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Arama çalışmaları sürüyor.

Narin\'i arama çalışmaları 12. gününde! Komandolar ilk kez araziye indi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Narin'i arama çalışmaları 12. gününde! Komandolar ilk kez araziye indi - Son Dakika

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