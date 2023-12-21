DOSYA HABER/İSTANBUL\'UN ULAŞIM SORUNU - Trafiğe bir yılda 624 bin yeni araç çıktı

Trafiğe kayıtlı 5 milyondan fazla aracın bulunduğu megakent İstanbul'da meydana gelen trafik kazaları, hem can kaybına hem de hasara yol açıyor.

Anadolu Ajansının İstanbullunun trafik çilesine ilişkin hazırladığı "İstanbul'un Ulaşım Sorunu" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde, megakentte, her ay trafiğe çıkan motorlu taşıt sayısı, otomobil başta olmak üzere araç yoğunluğunun sebep olduğu trafik ve bu durumun beraberinde getirdiği kazaların yoğunlaştığı aylar, can kayıpları ve hasarlar detaylıca ele alındı.

Her gün milyonlarca aracın trafiğe çıktığı kentte trafik güvenliği başlıca konular arasında geliyor. Özellikle trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerindeki kazalar hem can kayıplarına hem de hasara neden oluyor.

Trafiğin en yüksek noktaya ulaştığı saatlerde, özellikle Asya ve Avrupa kıtaları arasında ulaşımı sağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli güzergahlarında iki yönlü yoğunluk yaşanıyor.

Kentin en çok kullanılan arterler olan D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nda da çoğu zaman trafik sıkışıklığı meydana geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu zaman zaman yüzde 80'in üzerine çıkıyor.

Megakentte trafiğe kayıtlı 5 milyon 370 bin 73 araç var

İstanbul'da trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı her geçen ay artıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, son bir yılda trafiğe 624 bin 938 taşıt girdi. En çok taşıt kaydı 65 bin 769 ile temmuzda gerçekleşti.

TÜİK'in 2023 yılı kasım ayı raporunda İstanbul'da trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı 5 milyon 370 bin 73'e ulaştığı belirtildi.

Bu taşıtlardan 3 milyon 574 bin 791'i otomobil, 824 bin 217'si kamyonet ve 631 bin 244'ü de motosikletten oluşuyor.

TÜİK verilerine göre, son bir yılda İstanbul'da trafiğe kaydedilen araç sayısı şöyle: