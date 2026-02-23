İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı - Son Dakika
İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı
23.02.2026 11:09  Güncelleme: 12:02
Edirne'de son yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılması ile debileri artan ve bazı bölümleri taşan Meriç ve Tunca nehirleri üzerindeki tarihi köprüler trafiğe kapatıldı; nehir kıyısındaki tesisler kısmen su altında kaldı. Bursa'da ise Ulubat Gölü'nün taşmasıyla göle komşu Akçalar Mahallesi'nde onlarca ev sular altında kaldı.

Edirne ve Bursa'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle nehir ve göllerde taşkın yaşandı. Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi kritik seviyeye ulaşırken tarihi köprüler trafiğe kapatıldı, tahliyeler başladı. Bursa'da ise Ulubat Gölü'nün taşması sonucu onlarca ev ve yol sular altında kaldı, iki ilde ekipler alarm durumuna geçti.

EDİRNE SULAR ALTINDA KALDI

Yağışlar, karın erimesi ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılması ile birlikte Edirne'deki nehirlerde su seviyesi, 19 Şubat'ta artışa geçti. Tunca Nehri'nin taşması sonrası tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi ve Kırkpınar Er Meydanı, su altında kaldı. Meriç Nehri'nin yatağından taşması sonucu da kent merkezine bağlı Bosnaköy civarında, bağ evlerinin bulunduğu bölgede kısmi taşkınlar meydana geldi.

İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı

YOLLAR KAPANDI

Meriç ilçesine bağlı Alibey-Karayusuflu ile Rahmanca-Hasırcı Arnavutköy yolları artan nehir debisi nedeniyle trafiğe kapandı. Köylere alternatif güzergahlardan ulaşım sağlanıyor. Meriç ilçesinin Subaşı beldesinde de çeltik sahaları su altında kaldı. Beldede, belediyeye ait iş makineleri taşkın sularının yayılmasını önlemek için çalışma sürdürdü. Bölgede dün de seddenin patlaması sonucu su geniş alana yayıldı. Diğer yandan Edirne Valisi Yunus Sezer, gece saatlerinde Belediye Başkanı Filiz Gencan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu'nun aralarında bulunduğu ilgili kurum müdürleri ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'nde (AFAD) bir toplantı gerçekleştirdi.

İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı

"SUYUN GERİYE BASMA RİSKİ SÖZ KONUSU"

Toplantının ardından açıklama yapan Vali Sezer, nehir üzerindeki köprülerin tedbir amaçlı kapatılacağını belirterek, "Nehir kenarlarında bulunan polis evi, öğretmenevi, DSİ tesisleri, askeri alan ve üniversite çevresinde suyun geriye basma riski söz konusu. Bu nedenle bu geceden itibaren gerekli tedbirleri alarak tahliyeleri gerçekleştireceğiz. Ayrıca Tunca Köprüsü'nü de ikinci bir talimata kadar trafiğe kapatacağız. Diğer taraftan Arda Nehri üzerinde bulunan üç baraj var. Türkiye'ye yakın olan iki barajda doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaşmış durumda. Bu nedenle üç kapaktan su salınımı yapılıyor. Bulgaristan tarafında bu suyun tutulma imkanı yok. Bu suların Türkiye'ye ulaşması zaman alıyor ve bunun etkilerini önümüzdeki süreçte göreceğiz" diye konuştu.

İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı

TARİHİ KÖPRÜLER KAPATILDI

Vali Sezer ile beraberindekiler daha sonra Tunca ve Meriç Nehri çevresinde incelemede bulundu. İncelemenin ardından Tunca ve Meriç Nehri üzerindeki tarihi köprüler ulaşıma kapatıldı. Karaağaç Mahallesi'ne ulaşım Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprü üzerinden sağlanmaya başlandı. Gece boşaltılan nehirlerin kenarındaki sosyal tesislerin bir kısmı su altında kaldı.

MERİÇ İÇİN 'KIRMIZI ALARM' UYARISI

Meriç Nehri'nin debisi gece saatlerinden itibaren artışını sürdürüyor. Meriç'in debisi kent merkezindeki Kirişhane İstasyonu'nda saat 10.00'da bin 439 metreküp/saniyeye yükseldi ve DSİ, 'kırmızı alarm' uyarısında bulundu. Düşüşe geçen Tunca Nehri'nin debisi ise 175 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Tunca'nın gece saatlerinde kırmızı olan uyarısı, abah saatlerinde 'turuncu alarm'a düşürüldü. Öte yandan nehirlerdeki artışlar nedeniyle çok sayıda ekip, önemli bölgelere konuşlandırıldı. Polis, jandarma, AFAD, DSİ, itfaiye ekipleri başta olmak üzere ekiplerin bekleyişi sürüyor.

İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı

BURSA'DA ULUBATLI GÖLÜNÜN SU SEVİYESİ 10 METRE YÜKSELDİ

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından Ulubat Gölü'nün su seviyesi 10 metre yükselerek taştı. Göl suları çevredeki yerleşim alanlarına kadar ulaşırken, Akçalar Mahallesi'nde çok sayıda tiny house ve hobi evi sular altında kaldı, çok sayıda yol ulaşıma kapandı.

İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı

Taşkın nedeniyle mahallede günlük hayat olumsuz etkilenirken, göl kıyısına yakın bölgelerde bulunan tatil amaçlı özel bungalovların etrafı tamamen suyla çevrildi. Çiftçilerin ekili arazileri ile birlikte mahalle içindeki bazı bağlantı yollarının da sular altında kalması, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Bölgede oluşan taşkın dron ile havadan görüntülenirken, ortaya çıkan manzara gölün ne denli geniş bir alana yayıldığını gözler önüne serdi.

