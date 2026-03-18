Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'den kısa kısa

Edirne\'den kısa kısa
18.03.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, Edirne ve çevresinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

Rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla, yer yer 70 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor.

Yetkililer, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ile ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Uyarının bugün öğle saatlerinde başlayıp yarın gece saatlerine kadar etkili olması öngörülüyor.

-18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü programları

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında Süloğlu'nda program düzenlendi.

Program, Geçkinli köyündeki Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirilen törenle başladı.

Törene Kaymakam Emin Cevat Tutar, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Uğur Özyurt, Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Program, günün anlam ve önemini belirten konuşma ile şiir okunmasının ardından şehitler için edilen dualarla sona erdi.

Program kapsamında ayrıca şehit Tuncay Güdücü'nün Akardere köyündeki kabri ziyaret edilerek dua edildi.

İpsala

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında İpsala'da tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Kaymakam Ömer Sevgili, Tabur Komutanı Piyade Binbaşı İbrahim Ok, Belediye Başkanı Mehmet Kerman, daire amirleri, ilçe siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Program, Atatürk Ortaokulu konferans salonunda öğrenciler tarafından hazırlanan etkinliklerle devam etti.

Enez

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında Enez'de programlar düzenlendi.

Program, Kaymakam Merve Ayık'ın katılımıyla Şehitler Köyü'nde bulunan Şehitler Anıtı'nda gerçekleştirildi.

Törende şehitler saygı ve minnetle anılırken, şehitlik defteri Kaymakam Ayık tarafından imzalandı.

Anma programı, daha sonra Atatürk Ortaokulu'nda devam etti.

Kaymakam Ayık, Garnizon Komutanı Enes Kablan, Belediye Başkanı Özkan Günenç, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen programda, günün anlam ve önemine ilişkin etkinlikler düzenlendi.

-Havsa

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında Havsa'da programlar düzenlendi.

Kaymakam Oğuzhan Aksoy, Belediye Başkanı Hüseyin Özden ve protokol üyelerinin katılımıyla Atatürk Anıtı'nda çelenkler sunuldu.

Törenin ardından şehitlikler ziyaret edilerek dualar edildi.

Program, Şehit Öğretmen Mehmet Birol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen anma töreniyle sona erdi.

Lalapaşa

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında Lalapaşa'da programlar düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen program, Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı.

Programın devamında şehitlik ziyaret edilerek aziz şehitler dualarla yad edildi.

Düzenlenen programlara Kaymakam Bahadır Yılmaz, Garnizon Komutanı Binbaşı Boran Aydın, Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi ve ilçe protokolü katıldı.

Uzunköprü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında Uzunköprü'de programlar düzenlendi.

Program, Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı.

Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programı gerçekleştirildi.

Program Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda, Ergene İlkokulu ve Yunus Emre Ortaokulu'nun düzenlediği etkinlikle devam etti.

Düzenlenen programlara Kaymakam Muammer Köken, Belediye Başkanı Ediz Martin ve ilçe protokolü katıldı.

Keşan

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında Keşan'da programlar düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törenler şehitlik ziyaretiyle devam etti.

Ardından Keşan Fen Lisesinin hazırladığı "Unutmadık, unutmayacağız" adlı orotoryo ile sürdü.

Programlara Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz ile protokol ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 16:27:56. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.