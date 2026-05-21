Erbakan'dan 'Kılıçdaroğlu' Yorumu: "İktidar Seçimi Kazanmak İçin Siyasi Mühendislik Peşinde"

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "mutlak butlan" tartışmaları ve CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarına ilişkin "Cumhur İttifakı'nın oyları eriyor. Karşımızda daha önce de defalarca yendiğimiz ve anketlerde de gene bize karşı kazanma ihtimali pek de olmayan Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşımızda görelim şeklinde mecburen bir siyasi mühendislik yapmaya yöneliyorlar" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı Haberler.com YouTube yayınında seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda net olduklarını vurgulayan Erbakan, partisinin bu seçimlerde kendi adayını çıkaracağını söyledi. Erbakan, "Yeniden Refah Partisi bu seçimlerde kendi Cumhurbaşkanı adayını inşallah çıkartacak. O da genel başkan olarak tabii inşallah biz olacağız" ifadelerini kullandı.

Başka bir adayı destekleyerek seçime girmeyeceklerini belirten Erbakan, buna karşın milletvekili seçimleri için ittifak ihtimaline kapıyı kapatmadıklarını dile getirdi.

"ÜÇÜNCÜ İTTİFAK SEÇMENE UMUT OLABİLİR"

Seçmen tabanları ve siyasi söylemleri birbirine yakın olan partilerin bir araya gelebileceğini belirten Erbakan, şunları söyledi:

"Daha önce de söylediğimiz gibi Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, İYİ Parti; birçok sağ seçmene hitap eden, muhafazakar, milliyetçi seçmene hitap eden partiler var. Bunların bir araya gelmesiyle bir güç oluşturulması, bir sinerji oluşturulması mümkün olabilir diye söylüyoruz. Biz bunu 2023 seçimlerinden önce de söylemiştik. Bizi dinlemediler ve CHP ile birlikte olarak aslında çok büyük bir hata yaptıklarını şu anda kendileri de görüyorlar. Hiçbir sinerji oluşmadı. Tam tersine çok büyük zarar gördüler. Dolayısıyla biz şimdi Cumhur İttifakı'ndan da CHP'den de bunalmış ve yeni bir yol arayan seçmene bu şekilde bir umut olma ihtimalimiz olabilir."

"3'ÜNCÜ İTTİFAKIN ADAYI FATİH ERBAKAN OLABİLİR"

Oluşturulabilecek üçüncü alternatif ittifakın cumhurbaşkanı adayı profiline ilişkin de konuşan Erbakan, milletin güven duyduğu, sözüne itibar ettiği, dürüst ve geçmişi temiz bir adayın faydalı olacağını söyledi.

Bu noktada kendi adaylığını da gündeme getiren Erbakan, "Bu noktada biz de tabii ki Fatih Erbakan olarak bu ittifakın Cumhurbaşkanı adayı olabiliriz diye ifade edebilirim. Çünkü milletimizin ciddi bir teveccühü var. Rahmetli Erbakan hocamıza olan büyük bir teveccühü var. ve özellikle vefatından sonra artan bir güven ve teveccühü var. Rahmetli Erbakan hocamıza. ve bu da doğal olarak bize de millet tarafından yansıtılıyor. Dolayısıyla bizim adaylığımızda bu ittifakın çıkmasının çok faydalı olacağını söyleyebilirim. Ama ittifak içindeki partiler kendi adaylarını gösterip parlamento seçiminde bir arada girebilirler. ve ikinci turda ittifakın adaylarından bir tanesi kalırsa ona topluca destek verme şeklinde bir formülde olabilir. veya ittifak dediğim gibi tek Cumhurbaşkanı adayıyla örneğin Fatih Erbakan'la da seçimlere girebilir tabii" dedi.

"EKONOMİK SORUNLAR DOĞUM ORANINI DA DÜŞÜRDÜ"

Türkiye'de doğum oranlarının düşmesine ilişkin soru üzerine, doğum oranlarındaki gerilemenin en önemli nedenlerinden birinin ekonomik şartlar olduğunu belirten Erbakan, şöyle konuştu:

"Bunu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız ve hükümet yetkilileri bu konuyla ilgili konuşurken hiç gündeme getirmiyorlar ama şimdi Türkiye'de bir çiftin evlenme maliyeti, düğün masrafı ve ev kurma maliyeti 2 milyon liraya dayanmış. Çok lüks şeylerden de bahsetmiyorum. 2 milyon lira bir asgari ücretlerin hiç yemeden, içmeden, para harcamadan 6 sene boyunca çalışmasıyla birikecek bir para. Bugün gençlerimiz bu 2 milyon lirayı bulamadıkları için evlenemiyorlar. Böyle olunca da evlenme oranları düşüyor. ve boşanmalar evlenmelerin yarısına ulaşmış durumda. Yani bu çok korkunç bir tablo. 2 evlilikten bir tanesi boşanmayla sonuçlanacak noktaya gelmiş. Türkiye eskiden böyle değildi. Sonrasında diyelim ki bu 2 milyonu buldular bir şekilde evlendiler, yuva kurdular. Çocuk sahibi olmaktan çekiniyorlar. Çünkü çocuk sahibi olmak için 28 bin lira asgari ücretle, efendim 50 bin lira memur maaşıyla 2 çocuk, 3 çocuk, 4 çocuk sahibi olup da bunları okutmak, büyütmek, yetiştirmek ve evlendirmek elbette ki mümkün olmadığı için. Bu sefer de çocuk sahibi olmaktan imtina ediyorlar ve maalesef doğum oranlarımız düşüyor. Avrupa'da, İskandinav ülkelerinde olduğu gibi boşanmalar evliliklerin sayısına yaklaşıyor. ve aile başına düşen çocuk sayısı da düşüyor. Burada en önemli maalesef sebep borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yüzünden milletin ezilmesi ve ekonomik imkanlarının yeterli seviyede olmaması tabii."

"İKTİDAR SİYASİ MÜHENDİSLİKLE MEŞGUL"

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması ve CHP'deki tartışmalara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erbakan, iktidarın yeniden seçimi kazanmak için siyasi mühendislik peşinde olduğunu söyledi. Erbakan, şöyle devam etti:

"AK Parti'nin oyları yüzde 27, 28'ler civarında. MHP'nin oyları 5, 6 puan, 7 puan civarında geziyor. ve ikisinin toplamı yani Cumhur İttifakı 35 puan civarında kalıyor. E 50 artı 1'e ulaşabilmek için başka ittifak üyelerine ihtiyaç var. Burada çözüm süreciyle beraber DEM Parti'nin bu ittifaka destek olması şeklinde bir planlama var. DEM Parti'yi de alalım. E bu da yetmiyor. Öyleyse rakiplerimizi dizayn edelim. Yani karşımızda seçim kazanma ihtimali olacak rakipler olmasın. İşte bunları tasfiye edelim. Mansur Yavaş gibi, Ekrem İmamoğlu gibi anketlerde yüksek oy oranları çıkan isimler olmasın. Karşımızda daha önce de defalarca yendiğimiz ve anketlerde de gene bize karşı kazanma ihtimali pek de olmayan Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşımızda görelim şeklinde mecburen bir siyasi mühendislik yapmaya yöneliyorlar. Bunun en önemli sebebi dediğim gibi oylarındaki ciddi bir erime, vatandaşın ciddi bir tepkisi var. ve Cumhur İttifakı olarak karşılarında da güçlü bir rakip olursa seçimi kazanamayacaklarını düşündükleri için bu dizaynı, bu tasarımı yapmak istiyorlar. ve Butlanın bu durumda çıkması da tabii dediğim gibi AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok hoşnut olacağı bir durum diye görüyorum. ve çıkma ihtimalinin de, Butlan kararının çıkma ihtimalinin de yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani seçimin zamanını belirleyelim, şartlarını belirleyelim, koşullarını belirleyelim, karşımızdaki rakibi belirleyelim, adayı belirleyelim. ve bizim daha önce de ifade ettiğimiz gibi kontrollü bir seçimle bu seçimi de böylece atlatalım şeklinde bir düşünceleri var. Bununla ilgili de simülasyonlar yapıyorlar. En yoğun, en ciddi, en sık anket yaptıran yine Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Merkezi. Anketlerdeki durumu görüyorlar. MHP'yi yanımıza almak yetmiyor. DEM Parti'yi de alalım. Bu da yetmiyor. Rakibimizi de kazanamayacak bir rakip olarak ayarlayalım. veya muhalefeti bölelim, parçalayalım. Bu mühendislikleri yapmakla meşguller yoğun bir şekilde."

"OYUMUZ YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE"

Yakın zamanda seçim olsa Yeniden Refah Partisi'nin oy oranının yüzde kaç olacağına ilişkin soruya da yanıt veren Erbakan, partisinin oyunun yüzde 10'un üzerinde olacağını söyledi:

"Yüzde 10'un üzerinde olur. Çok rahat söylüyorum bunu. İnanarak söylüyorum. Neden söylüyorum? Çünkü biraz önceki matematik hesabı yaptım. 520 bin üyeyle yüzde 7 oy oranına ulaştık biz. ve bu yüzde 7 oy oranı da partiye verilen belediye meclis üyeliği seçimindeki oy. Yani belediye başkanlığı seçimindeki oy değil. Belediye meclis üyeliğinde partiye verilen oylar yüzde 7 seviyesindeydi. ve bu bize şunu gösterdi. Hem 2023 seçimlerinde hem 2024 seçimlerinde. Bizim üye sayımızın 6 katı oy alıyoruz. Dolayısıyla 520 binle biz 3 milyon küsur oy aldık. 660 binle 4 milyona yakın bir oy alacağımız demektir. Hatta 4 milyonun üzerinde bir oy alacağız demektir. ve seçime doğru da inşallah biz bu üyelerimizi 1 milyona ulaştırma hedefiyle çalışıyoruz. Bu yüzde 10'un üzerindeki oyumuzu 15 yapalım 20 yapalım diye. Her pazar seçim olacakmış gibi teşkilatlarımızla sahada gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Bir diğer benim buradaki söylemim şu. Bize 2023 seçimlerinde en yüksek gösteren anket yüzde 1 gösteriyordu. 2.9 aldık. Yani hemen hemen 3 katına aldık. 2024 seçimlerinde yeniden refah partisini en yüksek gösteren anket yüzde 3 gösteriyordu. Yüzde 7 aldık."

"STATÜYÜ MİLLETE SORALIM"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a yönelik "statü" çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, böyle bir konuda kararın millete sorulması gerektiğini söyledi. Erbakan, "Millete soralım. Millet ne diyorsa onu yapalım" diyerek referandum önerisinde bulundu.

Bu konunun sadece doğuda değil, batıda da halka sorulması gerektiğini belirten Erbakan, özellikle şehit aileleri ve gazilerin söz hakkının olması gerektiğini vurguladı.

"ÖCALAN'IN STATÜSÜNÜ BAHÇELİ'NİN SÖYLEMESİYLE BELİRLEMEYİZ"

Erbakan, Abdullah Öcalan'ın geleceği ve statüsü, örgütün üst düzey yöneticilerinin durumu ve olası af düzenlemeleri konusunda yasal adımların belirleyici olacağını söyledi. İktidarın bu süreçte "kaçamak güreştiğini" ifade eden Erbakan, konunun Devlet Bahçeli üzerinden yürütülerek kamuoyu nabzının ölçüldüğünü savundu.

"Sayın Cumhurbaşkanı da sözünü söylesin" diyen Erbakan, yapılacak yasal düzenlemelerin referandumla millete sorulması gerektiğini dile getirdi. Erbakan, milletin Abdullah Öcalan'a "umut hakkı" verilmesine veya PKK'nın üst düzey yöneticilerinin serbest kalmasına razı olacağını düşünmediklerini de ifade etti."

"AK PARTİ'YE MUTABAKAT METNİNE UYMALARI İÇİN DESTEK VERDİK"

Erbakan, daha önce Cumhur İttifakı ile birlikte hareket etmelerine yönelik eleştirilere de yanıt verdi. AK Parti ile bir prensipler bütünü ve mutabakat metni üzerinde anlaştıklarını söyleyen Erbakan, bu metne iki partinin genel sekreterlerinin milletin huzurunda imza attığını belirtti. Mutabakat metninde paylaşımda, yönetimde ve yargıda adalet; israfın önlenmesi; milli kaynak paketleri; üretim ve istihdama öncelik verilmesi; LGBT derneklerinin kapatılması; 6284 sayılı yasanın ıslah edilmesi ve ailenin korunması gibi başlıkların yer aldığını ifade etti.

Erbakan, "Biz bu maddeler hayata geçirilecek şartıyla destek olduk. Ama onlar köprüyü geçene kadar bunu kullanmak üzere imzalamışlar. Sonradan gördük" dedi.

"UYGULANMAYACAĞINI BİLSEYDİK ERDOĞAN'I DESTEKLEMEZDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekledikleri için pişman olup olmadıkları sorusuna da yanıt veren Erbakan, "Biz tabii bu mutabakat metninin uygulanmayacağını bilseydik desteklemezdik. Çünkü biz şahısların bir yere gelmesi, Cumhurbaşkanı olması üzerinden değerlendirmiyoruz. Milli Görüş'ün, Yeniden Refah Parti'mizin bu kırmızı çizgilerinin, prensiplerinin uygulanıp uygulanmamasına bakıyoruz. Biz uygulayacaklarını düşünerek, iyi niyetle, samimiyetle bir destek verdik. Ama uygulanmadı. Uygulamayacaklarını bilseydik zaten ittifakın içinde de olmazdık, destek de vermezdik."

"2'İNCİ TURDA CHP'NİN ADAYI BİR MANSUR YAVAŞ'I DESTEKLEMEYİZ"

Erbakan, olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş'ın karşı karşıya gelmesi halinde nasıl tavır alacaklarına ilişkin de konuştu. Yeniden Refah Partisi'nin kendi adayını çıkaracağını ve ikinci tura kalmak için çalışacağını vurgulayan Erbakan, ikinci tura kalamamaları durumunda Mansur Yavaş'ın hangi siyasi zeminde aday olduğunun belirleyici olacağını söyledi. Erbakan, Mansur Yavaş'ın sağ partilerin ortak adayı olarak seçime girmesi halinde ikinci turda desteklenebileceğini, ancakn CHP'nin adayı olması durumunda destek vermelerinin mümkün olmadığını belirtti.

"CHP'nin adayı olarak Sayın Erdoğan'ın karşısına çıkarsa bizim kendisine ikinci turda destek vermemiz mümkün olmaz" diyen Erbakan, sağ partilerin adayı olan bir Mansur Yavaş'a ise destek ihtimalinin gündeme gelebileceğini söyledi."