Erdoğan: FETÖ'cü hainlerin açtığı tahribatı kısa sürede telafi ettik

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "15 Temmuz ihaneti gibi bir devletin başına gelebilecek en büyük felaketi, olabilecek en az hasarla atlattık. FETÖ'cü hainlerin açtığı tahribatı kısa sürede telafi ettik" dedi. Bugün açılışını yaptıkları yaklaşık bin 500 kişi kapasiteli yeni caminin Kara Harp Okulu'na hayırlı olmasını dileğinde bulunan Erdoğan, "İnşallah yarın da Hava Harp Okulu camimizi hizmete vereceğiz. MSÜ'deki diğer okul yerleşkelerimizde 7 camimizin yapımı sürüyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin şunları kaydetti:

"Sözlerimin hemen başında sizlerle birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bütün mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Yaklaşık bin yıldır vatanımızın edebi muhafızlığını yapan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını da minnetle anıyorum. Büyük Zafer ile milletimizin bağımsızlık iradesi tescil edilmiştir. Cumhuriyetimize giden yolu açan bu zafer kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin bayramıdır.

Gazi Mustafa Kemal, Dumlupınar'da muzaffer ordumuza, 'Meydan muharebesinde zalim bir ordunun asıl unsurlarını inanılmayacak kadar az bir zamanda imha ettiniz. Asil milletimizin fedakarlıklarına layık olduğunuzu ispat ediyorsunuz. Büyük Türk milleti istikbalinden emin olduğunda haklıdır. Herkesin aklını, yiğitliğini ve gayretini yarışırcasına göstermeye devam etmesini isterim. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri' demiştir. Bu akşam Cumhurbaşkanlığı külliyemizde tertiplenecek özel programla Büyük Zafer heyecanını birlikte yaşayacağız. Ağustos ayını yine muhteşem bir zaferin coşkusuyla uğurlayacağız. Rabbim ordumuzu ve tüm güvenlik güçlerimizi muzaffer eylesin.

Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere adlarını tarihe ve milletimizin kalbine yazdıran nice mümtaz şahsiyetler bu çatı altında eğitim görmüştür. Kara Harp Okulumuzdan yetişen nice vatan evlatları, terörle mücadeleden sınır ötesi operasyonlara kadar birçok zaferlere imza atıyor. Kahraman ordumuzun saflarına yeni çelikten bilekler ekliyoruz. Kara Harp Okulumuzdan bu yıl toplam 989 öğrencimiz mezun oluyor. Diplomalarını alarak ordumuzun saflarına katılan her bir teğmenimizi tebrik ediyor, tek tek alınlarından öpüyorum. Mezunlarımızı en güzel şekilde yetiştiren hocalarımızı ve komutanlarımızı da tebrik ediyorum."

"FETÖ'cü hainlerin açtığı tahribatı kısa sürede telafi ettik"

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"15 Temmuz ihaneti gibi bir devletin başına gelebilecek en büyük felaketi, olabilecek en az hasarla atlattık. FETÖ'cü hainlerin açtığı tahribatı kısa sürede telafi ettik. Ordumuzun personel, eğitim, teçhizat, imkan ve yetenekler bakımından da eksiklerini giderdik. Harp okullarımızı, meslek yüksek okullarımızı, Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde çok daha kaliteli, etkin şekilde yeniden kurduk. Ordumuza yük olan, gereksiz tartışmalara konu olan sıkıntılı durumlara son verdik. Sadece devletinden ve onun meşru yöneticilerinden emir alan bir TSK'ya sahip olduk. Atılan tüm bu adımların ordumuzun gücüne nasıl güç kattığını sahada elde edilen başarılarda görüyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz sorumluluk aldığı her yerde görevini alnının akıyla yerine getiriyor. Üniversitemizi karalamaya yönelik artan algı operasyonlarının arkasında ordumuzun asli vazifesine odaklanmadaki bu başarısı yer alıyor. Başarı grafiği yükseldikçe eski Türkiye atıklarının hazımsızlığı da artmaktadır. Ne yapılmaya çalışıldığının farkındayız, buna fırsat vermeyeceğiz. FETÖ'cü hainleri ve vesayet heveslilerini başarılarımızla rahatsız etmeye devam edeceğiz."

" İstanbul'la Kudüs'ü kim ayırabilir? Gazze'yi Gaziantep'ten kim kopartabilir?"

"Tarihimiz boyunca devlet komutan, millet de asker olmuştur. Her Türk asker doğar" diyen Erdoğan, konuşmasını özetle şöyle sürdürdü:

"Bu sözü milletimizin bu topraklarda yürüttüğü varlık yokluk mücadelesi ile eşleşmiştir. Askerlik milletimiz için bir meslekten ziyade din için, vatan için, devlet ve bayrak için namus borcu olarak görülmüştür. TSK'mızın kodlarında hep bu anlayış hakimdir. Bugün de milletimizin ta kendisi olan TSK'mız, ülkemizin bağımsızlığının, milli birlik ve beraberliğimizin güvencesidir. Ordumuz ayrıca onurla taşıdığı ay yıldızlı bayrakla, dünyanın dört bir yanındaki mazlumlar için de bir umut kaynağıdır. Bu akşam, külliyedeki programımızda yurt dışındaki kahraman askerlerimizle de kucaklaşacağız.

Türkiye coğrafya olarak bir köprü, kültürel olarak bir merkezdir. Bu coğrafyada bağımsız bir şekilde yaşamak her babayiğidin harcı değildir. Basit bir zafiyet göstergesi bile çok büyük tehditlerle karşı karşıya bırakabilir. Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde teröristleri gömdüysek, bundan sonra da aynı imanla gömmeye devam edeceğiz. Burası rehaveti kaldırmaz, zayıflığı, tembelliği kaldırmaz. Burası nemelazımcılığı asla kaldırmaz. Bölgemizdeki ve gönül coğrafyamızdaki hadiselere kulaklarımızı tıkarsak kendimizi kandırmış oluruz.

Can Azerbaycan'la nasıl birsek, berabersek Türk cumhuriyetlerindeki tüm kardeşlerimizle kalplerimiz aynı atmaktadır. Kudüs'e biz sırtımızı nasıl dönebiliriz. Gazi Mustafa Kemal'in mücadele ettiği Filistin topraklarına biz gözlerimizi nasıl kapatabiliriz. İsrail'in 11 aydır soykırım uyguladığı Filistinli kardeşlerimizin feryatlarına kulaklarımızı nasıl tıkarız. İstanbul'la Kudüs'ü kim ayırabilir? Gazze'yi Gaziantep'ten kim kopartabilir? Her kim ki 'Bize ne Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten' diyorsa bu milletin tarihini bilmiyor demektir. Gazi niçin Bingazi'deydi? Bingazi'ye niye gitmişti? İşte hepsi bu vatan aşkıyla devam eden bir ruhun adımıydı. Gazi Mustafa Kemal'in ayak izinin olduğu topraklara bakmak bile mücadelemizi anlamak için yeterlidir. Kahraman ordumuzun şerefli birer subayı olarak devletimize sadakatle hizmet ederken sizlerin de bu hassasiyetle hareket edeceğine inanıyorum."

"TSK'nın başkomutanı olarak sizleri tebrik ediyorum"

Erdoğan, konuşmasını,"Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olarak her birinizi kalpten tebrik ediyor. Tek tek alınlarınızdan öpüyor, yeni görev yerlerinizde mevladan başarılar diliyorum. Bugün açılışını yaptığımız yaklaşık bin 500 kişi kapasiteli yeni camimizin Kara Harp Okulu'na hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah yarın da Hava Harp Okulu camimizi hizmete vereceğiz. MSÜ'deki diğer okul yerleşkelerimizde 7 camimizin yapımı sürüyor. Bunlarda inşallah 2025 baharında bitirmeyi planlıyoruz. Camilerimizin okullarımıza kazandırılmasına emeği geçenleri tebrik ediyorum. Kılıcınız keskin, basiretiniz kavi, yolunuz açık olsun" diyerek bitirdi.