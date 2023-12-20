Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partisi, İttifakla İlgili Değerlendirmelerini Yapıyor

Fatih Erbakan: İttifakla ilgili değerlendirmemizi yapıyoruz

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimle ilgili ittifak görüşmelerine ilişkin, "Bu noktada bir talep oldu. Bununla ilgili değerlendirmemizi, istişaremizi yapıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde inşallah bilgilendirme yapacağız ancak Ankara, İstanbul, İzmir büyükşehir seçimleri dışında tüm il ve ilçelerde Yeniden Refah Partimiz kendi adaylarıyla, kendi logosuyla inşallah seçimlere girecekler" dedi.

Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Erbakan, partisinin genel seçimlerde ciddi bir çıkış ortaya koyduğunu ve bu çıkışın 31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlerde de devam edeceğini belirterek, 2028'de yapılması planlanan genel seçimlere iktidar adayı olarak gireceklerini söyledi. Bugüne kadar 150'ye yakın belediye başkan adayını açıkladıklarını kaydeden Erbakan, ocak ayı başına kadar da Türkiye'deki tüm seçim bölgelerinde adaylarını belirlemiş olacaklarını söyledi.

'AHLAKLI BELEDİYECİLİĞE DÖNME VAKTİ GELMİŞTİR'

Bugün Türkiye'de, 'rant belediyeciliği', 'heykelci belediyecilik' ve 'terör belediyeciliği' olmak üzere 3 tür belediyecilik olduğunu öne süren Erbakan, bu belediyecilik anlayışlarının artık sona geldiğini belirterek, "Bu belediye seçimleri daha öncekilerden farklı bir belediye seçimidir çünkü bu seçimde milli görüş, Yeniden Refah Partimizle çok ciddi bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. Artık 'ehveni şerlere' mahkum değiliz. Ölümü görüp hastalığa razı olmak mecburiyetinde değiliz. Artık hayrın kendisini, doğrunun kendisini, milli görüşü, Yeniden Refah'ı seçeceğiz inşallah. Türkiyemiz, bu seçimlerde bir yol ayrımının eşiğindedir. Önümüzdeki seçim, Türkiye'nin özellikle yerel yönetimler alanında hangi yolda yürüyeceğini tercih edeceği son derece önemli bir seçim olacak. Ahlakın, maneviyatın, hakikatin, doğrunun, adaletin hakim olduğu anlayış tek çaredir. Millete hizmeti ibadet olarak yapan anlayış tek çaredir. 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' anlayışıyla hareket eden kadrolar tek çaredir. Makam ve rakam için değil Allah rızası için siyaset yapan kadrolar tek çaredir, milli görüş tek çaredir, Yeniden Refah tek çaredir. Siyaseti ticaret olarak gören, çıkar odaklı siyaset anlayışlarının milletimize unutturduğu milli görüş belediyeciliğine, ahlaklı belediyeciliğe dönme vakti gelmiştir" diye konuştu.

'YÜZDE 36- 37'LİK BİR ZAMMIN YETMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbakan, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili, "Yoksulluk sınırının 50 bin liraya dayandığı, açlık sınırının ise 15 bin lira seviyesinde olduğu bir ortamda, 11 bin 400 liralık bir asgari ücret elbette ki yeterli değildir, insani değildir ancak yetkililerin açıklamaları, sayın bakanın açıklamaları, bu sene asgari ücrete bir defaya mahsus zam yapılacağı ve bu zammın da yüzde 36-37 üzerinden yapılacağı ifade ediliyor. Bu zammın yapılması halinde asgari ücretli milyonlar önümüzdeki sene nisan, mayıs, hazirandan itibaren yeniden aç kalmaya mahkum olacaklardır. Bir defaya mahsus ve yüzde 36-37'lik bir zammın kesinlikle yetmesi mümkün değildir. Burada ifade diyoruz ki en azından bir aileye 2 asgari ücret girdiğinde, bu aile en azından yoksulluk sınırında olmalıdır. Yani bu da asgari ücretin 22 bin 500 lira 23 bin lira seviyesine getirilmesi demektir" değerlendirmesinde bulundu.

'3 ŞEHİR DIŞINDA KENDİ LOGOMUZLA GİRECEĞİZ'

Erbakan, Ankara, İstanbul ve İzmir'le alakalı ittifak görüşmelerine ilişkin de "İttifakla ilgili olarak daha önceden beri açıklamalarımız var; sadece Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için böyle bir talep gelirse düşünülebiliriz demiştik. Bu noktada bir talep oldu. Bununla ilgili değerlendirmemizi, istişaremizi yapıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde inşallah bilgilendirme yapacağız. Ancak Ankara, İstanbul, İzmir büyükşehir seçimleri dışında tüm il ve ilçelerde ve belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi adaylıklarında Yeniden Refah Partimiz kendi adaylarıyla, kendi logosuyla inşallah seçimlere girecekler" yanıtını verdi.

ADAYLAR AÇIKLANDI

Erbakan'ın konuşmasının ardından Yeniden Refah Partisi'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu Belediyesi ve bazı ilçe belediye başkan adayları ilan edildi. Buna göre; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Aydal, Kastamonu Belediye Başkan Adayı Metin Topaloğlu, Kastamonu Devrekani İlçe Belediye Başkan Adayı Mesut Açık, Amasya Hamamözü İlçesi Belediye Başkan Adayı Mehmet Canıbek, Giresun Alucra İlçe Belediye Başkan Adayı Aydın Bodur ve Sakarya Akyazı İlçe Belediye Başkan Adayı Hasan Akcan oldu. Erbakan, adayların hayırlı olmasını dileyerek, kendilerine başarı temennisinde bulundu.