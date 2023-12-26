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Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti - Son Dakika
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Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti

Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, motokuryenin eşinin önce Mahmud'tan şikayetçi olduğunu, sonrasında ise şikayeti bulunmadığını beyan ettiği kaydedildi.

26.12.2023 - 17:55,
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Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, motokuryenin eşinin önce şüpheliden şikayetçi olduğunu, sonrasında ise şikayeti bulunmadığını beyan ettiği kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Mahmud'un, kullandığı araçla 30 Kasım 2023'te Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde motosikletli Yunus Emre Göçer'e çarptığı anlatıldı.

Göçer'in çarpma neticesinde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, 6 Aralık 2023'te ise vefat ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelinin ifadesinde, olayın motosiklet sürücüsünün dönüş olmayan yoldan dönmeye çalışması nedeniyle meydana geldiğini ve kendisinin bir kusuru olmadığını öne sürdüğü belirtildi.

Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı

MOTOKURYENİN EŞİ 5 GÜN SONRA ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

İddianamede, alınan raporlara göre Göçer ile şüphelinin kanında alkol ve uyuşturucu maddeye rastlanmadığı kaydedildi.

Bilirkişi raporunda Göçer'in kusurunun olmadığı, şüphelinin asli kusurlu bulunduğu bilgisinin yer aldığı iddianamede, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin 19 Aralık 2023 tarihli raporunda ise şüphelinin asli derecede, Göçer'in tali derecede kusurlu bulunduğu tespitine yer verildi.

İddianamede, motokurye Göçer'in eşi Öznur Göçer'in 13 ve 15 Aralık'taki ifadelerinde şüpheliden şikayetçi olduğunu, 20 Aralık'taki ifadesinde ise "bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği belirtildi.

Dosya kapsamındaki görüntüler, Adli Tıp Kurumu raporları, kolluk tutanakları ve tüm dosya içeriğinden yola çıkıldığında, şüphelinin kusurlu eylemiyle Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiğinin anlaşıldığı aktarılan iddianamede, Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı
Yunus Emre Göçer

NE OLMUŞTU?

Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Zanlının kusur durumu için savcılıkça istenen bilirkişi raporunda, araç sürücüsünün "asli kusurlu" olduğu tespiti yer almıştı.

Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı

MAHMUD HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Raporda ifadesine yer verilen şüpheli ise Göçer'in kullandığı motosikletle bir anda sinyal vermeden frene basıp sağa dönüş yaptığını, kendisinin de frene bastığını ancak duramayıp motosiklete çarptığını belirtmişti. Soruşturma kapsamında, araç sürücüsü Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Öte yandan savcılık, kazaya ilişkin ilk kusur tespiti yaparak araç sürücüsü hakkında "kusursuzluk raporu" veren polisler ve sosyal medyada yer alan polis memurlarının Göçer'in eşini arayarak intihar ettiğini söylediği iddiasına ilişkin de resen soruşturma başlatmıştı.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI TAZİYELERİNİ İLETMİŞTİ

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, 18 Aralık'ta Göçer ailesinin avukatı Iyaz Çimen'in ofisini ziyaret etmişti. Somalili Bakan aracılığıyla telefon açan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ise taziyelerini iletmişti.

Motorkurye Yunus Emre Göçer\'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
  • Erdinç: Kaç paraya Satmış acaba kocasının Cenazesini Yanıtla 38 3
  • Veysel Şencan: Parraaa Parraaa parrraaaaa ,varlığı bir deeeert yokluğu yarrraaaaaa .....parrada parrraaa parrraaa. Yanıtla 36 0
  • ZEKİ: Ne kadar kolay insanları suçluyorsunuz bilip bilmeden gerçekçi olmak lazım geride 2 çocukları ortada kaldı kim bakacak o çocuklara.bari tazminat alsın.adam zaten kaçmış geleceği belli değil. Yanıtla 0 0
  • Uğur RİZE: Hayat devam ediyor cocuklarıyla napacak baska caresimi var 6 yıl yatsa ne olcak adam kocası geri gelmicek mahkemelerde sürüncek kadın da engelli cocugu var kesin ev araba para hayat devam ediyor uyan türkiye erdinç senn tuzun kuru Yanıtla 0 0

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