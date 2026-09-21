Fethiye\'de eşinin saldırısında iki bacağını kaybeden Hatice K. ikinci duruşmaya katılacak

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Fethiye'de boşanma aşamasındaki eşi Veli K. tarafından av tüfeğiyle vurularak iki bacağını kaybeden Hatice K'nin davasında ikinci duruşma yarın görülecek. Hatice K'nin avukatı Alev Öztürk, sanığın eyleminin, "kasten öldürmeye teşebbüs" olduğunu savunarak, tedavisi nedeniyle ilk duruşmaya katılamayan müvekkilinin yarın mahkeme heyetince dinleneceğini belirtti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Hatice K'yı av tüfeğiyle vurarak iki bacağını kaybetmesine neden olan Veli K'nın yargılandığı davanın ikinci duruşması yarın görülecek. Tedavisi nedeniyle ilk duruşmaya katılamayan Hatice K. da yarın duruşmada hazır bulunacak.

Fethiye'de 24 Ocak'ta meydana gelen olayda 43 yaşındaki Hatice K, bir kahvehanenin önünde bulunduğu sırada boşanma aşamasındaki eşi 46 yaşındaki Veli K'nın av tüfeğiyle düzenlediği silahlı saldırıda bacaklarından yaralandı.

Ağır yaralanan Hatice K, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİ BACAĞINI KAYBETTİ

Yaklaşık 3 hafta yoğun bakımda tedavi gören Hatice K'nin sol bacağı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Sağ bacağının kurtarılması için 7,5 ay boyunca tedavi gören Hatice K'nin bu bacağında da av tüfeğinden çıkan saçmaların yol açtığı doku ve sinir kayıpları nedeniyle tedaviye yanıt alınamadı, sağ bacağı da geçen hafta yapılan ameliyatla ampute edildi.

Hastanede tedavisi devam eden Hatice K, saldırının ardından iki bacağını da kaybettiğini belirterek, protez bacak desteği beklediğini söyledi.

"SADECE BOŞANMAK İSTEDİĞİM İÇİN VURULDUM"

Hatice K, daha önce yaptığı açıklamada, saldırının ardından yaşadığı süreci anlatarak, "24 Ocak'ta eşim olan Veli K. tarafından, bacaklarımdan acımasızca vuruldum. İlk sol bacağım kesildi. 7,5 aylık tedavinin sonucunda sağ bacağım da hiçbir tedaviye yanıt vermedi. O yüzden o da kesildi. Şu anda hastanede tedavi görmekteyim. Psikolojik de tedavi görüyorum" ifadelerini kullandı.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Hatice K, yarın görülecek duruşmada sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, "Çünkü ben böyle bir şeyi hak etmedim. Benim tek istediğim şey boşanmak. Bir kadın boşanmak istediği için başına bunların gelmemesi gerekiyor. Herkesten destek bekliyorum" diye konuştu.

AVUKAT: "MÜVEKKİLİMİN BEYANLARININ ALINMASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Hatice K'nin avukatı Alev Öztürk de Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek ikinci duruşmada müvekkilinin beyanlarının alınacağını söyledi.

Öztürk, müvekkilinin aylarca hastanede tedavi gördüğü için ilk duruşmada dinlenemediğini belirterek, "Yarınki duruşmada müvekkilin beyanları alınacak. Birinci duruşma ile ikinci duruşma arasında müvekkilim ne yazık ki diğer bacağını da kaybetti" dedi.

Hatice K'nin tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen ambulans ve tekerlekli sandalye ile Fethiye'ye götürüleceğini belirten Öztürk, belediye yetkililerine de teşekkür etti.

Avukat Alev Öztürk, ilk duruşmada sanığın "nitelikli kasten yaralama" suçundan ceza almasına yönelik savunma argümanlarının bulunduğunu ileri sürerek, şöyle konuştu:

"Biz de yıllardır şiddet gören, ölümle tehdit edilen müvekkili, pompalı tüfekle yakın mesafeden kararlı bir şekilde üç el ateş ederek iki bacağını kaybetmesine yol açacak şekilde vuran sanığın eyleminin kasten öldürmeye teşebbüs suçu olduğunu ve sistematik şiddet ve ölümle tehdit öyküsünün göz ardı edilmesinin mümkün olmadığını anlatmaya çalışıyoruz."

DURUŞMAYA ÇAĞRI

Müvekkilinin mahkeme heyetine olayı ve yaşadıklarını anlatmasının önemine dikkati çeken Öztürk, "Mahkeme heyetinin müvekkili bizzat görmesi ve dinlemesi bizim için çok önemli. Sanığın hak ettiği en ağır cezayı alması için her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öztürk, kadınlara ve kadın örgütlerine de çağrıda bulunarak, "Buradan tüm kadınları, kadın örgütlerini yarınki duruşmada müvekkilin ve vermekte olduğumuz hukuk mücadelesinin yanında olmaya çağırıyor ve yarın saat 14.30'da Fethiye Adliyesine davet ediyorum" dedi.